Необычные имена в Кыргызстане. Родители так хотели мальчика, что девятую подряд девочку назвали "Таарындык" ("Обиделись"). Что было дальше...

00:16 16.03.2025

Необычные имена: Т.Асаналиева стала девятой девочкой подряд и тогда родители сделали "ырым", после чего родились мальчики-близнецы



Turmush - Очередной героиней рубрики "Необычные имена" стала 63-летняя Таарындык Асаналиева из села Кереге-Таш Ак-Суйского района Иссык-Кульской области.



"Мой отец был партийным деятелем. После развала Союза стал работать мастером по металлу. После него остались 14 детей. Я появилась на свет девятой девочкой подряд, но родители так хотели мальчика, что назвали меня "Таарындык" ("Обиделись") с пожеланием, чтобы следующий их ребенок обязательно был мальчиком. Они сделали таким образом "ырым" (древняя традиция, предполагающая выполнение различных обычаев и обрядов, подразумевающих благотворящее намерение, побуждение). В итоге после меня мама родила двух сыновей-близнецов. В общем после меня еще 5 мальчиков появились на свет. Имя свое никогда не думала менять, потому что оно особенное: было дано во время "азана" (уведомление в исламе - призыв к всеобщей молитве мусульман, желательно совместной)", - рассказала она.



Асаналиева отметила, что близкие называют ее просто "Такен".



"Многие удивляются моему имени и спрашивают, почему меня так назвали. Я же не устаю рассказывать, объяснять им", - сказала Таарындык.



Она добавила, что после выхода замуж поменяла свою фамилию.



"Была Жумашевой Таарындык. Когда вышла замуж, решила поменять фамилию, потому что супруга звали Жумаш. Взяла его фамилию и стала Асаналиева. После выхода замуж работала дояркой, почтальоном. У нас с мужем 5 детей и 11 внуков", - сказала женщина.



После выхода на пенсию она занялась рукоделием, которому в свое время научилась у своей матери.



"Моей матери сейчас 93 года. Она является мастерицей. С детства помогала ей и научилась. Мои работы занимали первые места на выставках рукоделия, которые проходили в районе. Сельчане, которые собираются за рубеж, заказывают у меня "туткуч" (войлочные прихватки, используемые при снимании котла с очага), подставку для чайника и другое в этностиле. Также мне заказывают приданое для невест. Одна из моих дочерей тоже занялась рукоделием, а один из сыновей пошел в дедушку - является мастером по металлу. Невестка же (его супруга) по национальности дунганка. Она тоже старается научиться у меня рукоделию", - поделилась Таарындык.