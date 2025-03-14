 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Хорезмской области назначен новый начальник УВД Абдумаджид Шермухамедов
00:34 16.03.2025

Должность занял бывший начальник УКД ОВД Юнусабадского района города Ташкента Абдумаджид Шермухамедов.

Как сообщает хокимият Хорезмской области, полковник Абдумаджид Шермухамедов назначен начальником областного УВД. До назначения он занимал должность начальника управления по координации деятельности ОВД Юнусабадского района города Ташкента.

Ранее эту должность занимал полковник Равшан Султонходжаев, который в начале марта текущего года был назначен начальником Главного управления внутренних дел города Ташкента.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Kun.uz
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