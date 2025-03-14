В Казахстане выявили многомиллионные схемы занижения налогов

00:38 16.03.2025

Комитет госдоходов Казахстана продолжает активную работу по выявлению и пресечению необоснованного получения налоговой выгоды от налогоплательщиков, использующих схемы оптимизации, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.



Комитет напомнил, что ранее по итогам анализа в адрес 633 налогоплательщиков, в том числе 172, работающим в строительной отрасли, и 102 в сфере торговли и иным компаниям выставлены уведомления с признаками занижения налогооблагаемого дохода.



При отборе налогоплательщиков учитывались низкая налоговая нагрузка, отсутствие наемных работников и активов у поставщиков, приобретение работ и услуг у поставщиков, применяющих спецналоговые режимы (при условии, что взаиморасчеты с такими поставщиками превышают 150 миллионов тенге), также приобретения работ и услуг у собственных работников и другие критерии, свидетельствующие о низкой вероятности их оказания.



Расшифровки рисковых поставщиков доведены до местных налоговых органов для проведения сверки с налогоплательщиками.



В качестве наглядного примера ТОО "А" за период 2022-2023 годов имеет взаиморасчеты с 22 ИП на сумму 1,6 миллиарда тенге по строительно-монтажным работам, одновременно являющимися работниками данного ТОО.



При этом у 11 ИП на 688 миллионов тенге имеется один наемный работник либо вовсе отсутствуют. Между тем оказанные услуги требовали привлечения значительных трудовых ресурсов.



Более того, 23 поставщика на 485 миллионов тенге сдавали ФНО или выписывали ЭСФ с того же компьютера (устройства), что и ТОО "А". Также 15 поставщиков оказывали услуги по аренде спецтехники и помещений на 167 миллионов тенге, не имея их в собственности или в аренде.



В Комитете госдоходов призвали налогоплательщиков строго соблюдать требования налогового законодательства, уплачивая налоги в полном объеме и своевременно.



"Дополнительно напоминаем, что выписка фиктивных счетов-фактур является не только нарушением налогового законодательства, но и влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - предупредили в ведомстве.