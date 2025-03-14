Китайские компании представили проекты солнечных электростанций в Таджикистане

00:41 16.03.2025

Вопрос развития возобновляемых источников энергии в Таджикистане обсуждался на заседании Рабочей группы по строительству солнечных электростанций с участием вице-премьера республики Усмонали Усмонзода, министра энергетики и водных ресурсов Далера Джумъа, а также представителей министерств, ведомств и инвесторов.



Как сообщили в Министерстве энергетики и водных ресурсов Таджикистана, на заседании особое внимание было уделено разработке и реализации проектов солнечных электростанций, а также привлечению иностранных инвестиций в данный сектор.



В ходе мероприятия представители китайских компаний Wuhan Building Material Industry Design & Research Institute Co Ltd. и Eging PV Technology Group презентовали свои проекты строительства солнечных электростанций в городе Пенджикент Согдийской области и районе Джайхун Хатлонской области.



Представленные проекты были рассмотрены Рабочей группой и направлены на дальнейший анализ.