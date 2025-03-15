 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 16.03.2025
01:28  Кыргызстан. Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе. Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения
00:41  Китайские компании представили проекты солнечных электростанций в Таджикистане
00:38  В Казахстане выявили многомиллионные схемы занижения налогов
00:34  В Хорезмской области назначен новый начальник УВД Абдумаджид Шермухамедов
00:16  Необычные имена в Кыргызстане. Родители так хотели мальчика, что девятую подряд девочку назвали "Таарындык" ("Обиделись"). Что было дальше...
00:08  Час расплаты. Событие недели на СВО. Суджа наша!
Суббота, 15.03.2025
23:57  Вход свободный, выход платный. Макрон сделал дерзкое заявление об отправке военных на Украину
22:18  Без советских разработок осваивать дальний космос Илону Маску будет сложновато
21:06  Представитель Таджикистана Ахмад Саидмуродзода назначен замгенсека ШОС
20:15  Трамп назвал британский новостной канал Sky News - "sick degenerates" (больные дегенераты)
16:53  Новый этап в китайско-казахской приграничной торговле. На КПП Хоргос открыт цифровизированный канал для китайских авто
16:21  NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском. Щадить некого...
15:56  В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии
14:37  "Хаотичная парковка - абсолютное зло". Ташкент готовят к внедрению платных парковок
14:15  Президент Казахстана подписал новый Бюджетный кодекс
13:54  "Марш позора": состоится ли проход пленных вэсэушников по улицам Курска
13:51  В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки
13:12  В США опубликован (от анонимного источника) список 43 стран с ограничениями на въезд
02:25  России суждено раскалывать Запад, - Тимофей Бордачев
02:19  В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов
02:05  В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:00  Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра
01:43  "Остров Тайвань принадлежит всему китайскому народу". В Пекине отметили 20 летие Закона о противодействии расколу государства
01:34  Россия – США: перемирие через призму "сделки", - Алексей Белов
01:00  Особая экономзона "Алабуга" (Татарстан) трудоустроит 10 тысяч узбекских специалистов
00:43  Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы
00:30  Кто и как пытается доказать казахстанцам, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"
00:20  Узбекистан. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента
00:10  "Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
Пятница, 14.03.2025
23:18  Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
21:42  В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
20:34  Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления
20:27  ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:17  Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
19:55  Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)
19:46  Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая
16:28  Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:15  МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
16:10  Аргентина: возвращение неолибералима 1990-х годов. Хавьер Милей закусил удила, - Леонид Савин
16:05  EADaily: Какие средства корректировали удар ВСУ по Москве и чего ожидать дальше?
16:00  Золото пробило $3000 на фоне бегства от рисков
15:38  Таджикистан и Кыргызстан открыли границы (видео)
15:25  Шесть студентов из Узбекистана выиграли стипендии от "Росатом"
14:51  Анекдот про "нюансы": ответом на перемирие Путин поставил Европу в неловкое положение, - Дмитрий Попов
14:34  Посол Таджикистана в России посетил в Москве аэропорты, где пообщался с соотечественниками, прилетевшими в РФ
14:26  В Минприроды Кыргызстана объяснили причину вырубки деревьев вдоль международных трасс
14:24  Трамп не вводил и не отменил: вступили в силу дополнительные санкции против России
13:59  Мингеологии Узбекистана и французская Геологическая служба готовят проект по извлечению полезных ископаемых ... из Узбекистана
13:55  Декада Наурызнама: как казахстанцы проведут дни празднования Наурыза
13:50  Риттер: Трамп на переговорах по Украине загнал Европу в ловушку, заставив поддержать прекращение огня
02:34  Известия: USAID тайно финансировало строительство водоканала Кош-Тепа в Афганистане
01:31  Президент Кыргызстана предложил создать аналог шенгенской визы для Центральной Азии
01:21  В Алматы насчитали 13 611 лифтов. У скольких лифтов срок эксплуатации превысил 25 лет?
01:17  "Не спешит соглашаться". Западные СМИ - о словах Путина про перемирие
01:09  НГ: Банковская система России остается уязвимой для криминала
00:52  Казахстан продолжает занимать за рубежом – на этот раз Т102,2 млрд в Европе
00:44  Глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев не причастен к золотому месторождению Насоновское, - ГКНБ
00:34  Адаптационные стратегии Ирана в условиях санкционного давления, - Ранджбар Мешкин Даниал
00:16  Премьер Узбекистана Абдулла Арипов сменил служебный Mercedes на Malibu отечественной сборки
00:12  Группа "Синара" сообщила о готовности образца двигателя для первого в РФ поезда высокоскоростной магистрали
00:01  Solidcore (бывший Polymetal) купит за $25 млн долю в месторождении золота Тохтар в Казахстане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Кыргызстан. Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе. Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения
01:28 16.03.2025

Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе
https://vesti.kg/
15 марта 2025

Речь идет о реке, впадающей в Нарын и уходящей далее в Узбекистан

На Кумторе один из отвалов начал двигаться в сторону реки, которая впадает в Нарын и далее уходит в Узбекистан. Об этом накануне на заседании парламентской фракции "Альянс" сообщил заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии Национальной академии наук, доктор биологических наук Адилет Усупбаев.

Он призвал принять меры. "Если отвал достигнет реки Кумтор, будет катастрофа! Надо принять срочные меры по предотвращению движения отвала. Высадить, к примеру, караганы. Мы их там высаживали в качестве эксперимента, они прижились. Кустарники полностью не сдержат отвел, но хотя бы попытка", - сказал Адилет Усупбаев.

***

Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения в экологической катастрофе

Бишкек, 15.03.25. /Новости/. Утверждения о возможности возникновения экологической катастрофы необоснованны. Об этом сообщила компания "Кумтор Голд".

В соответствии с заявлением, сделанным на заседании фракции "Альянс" парламента заведующим лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий Института биологии Национальной академии наук КР Адилетом Усупбековым, Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" сообщает следующее.

"Мнение сотрудника Национальной академии наук Адилета Усупбекова об экологической катастрофе не имеет под собой объективных оснований.

В настоящее время фактическое перемещение рыхлой породы соответствует прогнозу 2023 года и не достигло прогноза 2025 года. Следует отметить, что расстояние до лимита отвалов пустой породы 2025 года составляет 160 метров, а до реки Кумтор - около одного километра.

Результаты исследований позволят прогнозировать изменения геотехнического состояния рыхлых пород и дать рекомендации по обеспечению их устойчивости и предотвращению экологических рисков, таких как оползни и загрязнение вод.

Следует отметить, что рыхлые горные породы представляют собой обычные горные массы, не содержащие вредных химических элементов и не представляющие угрозы для окружающей среды. При этом компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и обеспечению соответствия всего производственного процесса на руднике экологическим требованиям.

Процесс отсыпки горных пород осуществляется в соответствии с техническими и специальными проектами горных работ, прошедшими все необходимые согласования и экспертизы в уполномоченных государственных органах.

Эти проекты основаны на отчетах, подготовленных международными и местными консультантами по прогнозированию движения рыхлых пород.

Конкретно:

- ООО "Научно-проектная лаборатория устойчивости геотехнических сооружений" "Численное моделирование сдвижения рыхлых пород на руднике Кумтор в долине Чон-Сарытор на период с 2020 по 2031 год", 2021 г.
- "Оценка и прогноз устойчивости рыхлых пород на руднике Кумтор (долины Чон-Сарытор и Кичи-Сарытор, долина реки Лысы)", Научно-производственный центр "Геосервис" при Институте геомеханики и освоения недр Национальной академии наук КР, 2021 г.
- Геотехническая оценка проекта отвала пустой породы в долинах Центральная и Сарытор рудника Кумтор, проведенная международной компанией SRK Consulting Limited, 2021 г.

В настоящее время Институтом машиностроения, автоматизации и геомеханики Национальной академии наук КР и Инженерным центром "Аскатеш" проводятся исследования по теме "Численное моделирование сдвижения рыхлых пород, прогноз смещений и оценка устойчивости в долине Чон-Сарытор рудника Кумтор на 2024-2041 годы".

"Компания "Кумтор Голд Компани" призывает научное сообщество и экологов воздержаться от необоснованных заявлений", - говорится в заявлении.

Источник - Кабар
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742077680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  