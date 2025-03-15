Кыргызстан. Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе. Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения

01:28 16.03.2025

Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе

https://vesti.kg/

15 марта 2025



Речь идет о реке, впадающей в Нарын и уходящей далее в Узбекистан



На Кумторе один из отвалов начал двигаться в сторону реки, которая впадает в Нарын и далее уходит в Узбекистан. Об этом накануне на заседании парламентской фракции "Альянс" сообщил заведующий лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий при Институте биологии Национальной академии наук, доктор биологических наук Адилет Усупбаев.



Он призвал принять меры. "Если отвал достигнет реки Кумтор, будет катастрофа! Надо принять срочные меры по предотвращению движения отвала. Высадить, к примеру, караганы. Мы их там высаживали в качестве эксперимента, они прижились. Кустарники полностью не сдержат отвел, но хотя бы попытка", - сказал Адилет Усупбаев.



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Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения в экологической катастрофе



Бишкек, 15.03.25. /Новости/. Утверждения о возможности возникновения экологической катастрофы необоснованны. Об этом сообщила компания "Кумтор Голд".



В соответствии с заявлением, сделанным на заседании фракции "Альянс" парламента заведующим лабораторией геоботаники и особо охраняемых природных территорий Института биологии Национальной академии наук КР Адилетом Усупбековым, Закрытое акционерное общество "Кумтор Голд Компани" сообщает следующее.



"Мнение сотрудника Национальной академии наук Адилета Усупбекова об экологической катастрофе не имеет под собой объективных оснований.



В настоящее время фактическое перемещение рыхлой породы соответствует прогнозу 2023 года и не достигло прогноза 2025 года. Следует отметить, что расстояние до лимита отвалов пустой породы 2025 года составляет 160 метров, а до реки Кумтор - около одного километра.



Результаты исследований позволят прогнозировать изменения геотехнического состояния рыхлых пород и дать рекомендации по обеспечению их устойчивости и предотвращению экологических рисков, таких как оползни и загрязнение вод.



Следует отметить, что рыхлые горные породы представляют собой обычные горные массы, не содержащие вредных химических элементов и не представляющие угрозы для окружающей среды. При этом компания уделяет особое внимание вопросам охраны окружающей среды и обеспечению соответствия всего производственного процесса на руднике экологическим требованиям.



Процесс отсыпки горных пород осуществляется в соответствии с техническими и специальными проектами горных работ, прошедшими все необходимые согласования и экспертизы в уполномоченных государственных органах.



Эти проекты основаны на отчетах, подготовленных международными и местными консультантами по прогнозированию движения рыхлых пород.



Конкретно:



- ООО "Научно-проектная лаборатория устойчивости геотехнических сооружений" "Численное моделирование сдвижения рыхлых пород на руднике Кумтор в долине Чон-Сарытор на период с 2020 по 2031 год", 2021 г.

- "Оценка и прогноз устойчивости рыхлых пород на руднике Кумтор (долины Чон-Сарытор и Кичи-Сарытор, долина реки Лысы)", Научно-производственный центр "Геосервис" при Институте геомеханики и освоения недр Национальной академии наук КР, 2021 г.

- Геотехническая оценка проекта отвала пустой породы в долинах Центральная и Сарытор рудника Кумтор, проведенная международной компанией SRK Consulting Limited, 2021 г.



В настоящее время Институтом машиностроения, автоматизации и геомеханики Национальной академии наук КР и Инженерным центром "Аскатеш" проводятся исследования по теме "Численное моделирование сдвижения рыхлых пород, прогноз смещений и оценка устойчивости в долине Чон-Сарытор рудника Кумтор на 2024-2041 годы".



"Компания "Кумтор Голд Компани" призывает научное сообщество и экологов воздержаться от необоснованных заявлений", - говорится в заявлении.