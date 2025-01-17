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Губернатор Хинштейн: Курская область приступает к восстановлению освобожденных территорийГубернатор Хинштейн: Курская область приступает к восстановлению освобожденных территорий
02:25 16.03.2025

Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. К этой работе подключаем максимально широкий круг: депутатов всех уровней (включая местные поселения), глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей, общественников. Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить.

Сегодня провели первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка 3 часов. Формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района.

Президентом поставлена задача восстановить все, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля. Есть огромное число вопросов: сколько территории мы задействуем под восстановление, сколько жителей вернется домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое.

Ключевая задача - вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре - около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений.



Важнейшая задача - полностью разминировать территорию, над чем наши военные уже активно работают! Нам важно набраться терпения и дождаться "зеленого света" от саперов, группировка которых на территории региона кратно увеличивается.

Поручил в ближайшее время провести опрос среди всех жителей района, чтобы понять, сколько из них готовы вернуться. Также попросил предпринимателей подготовить предложения по развитию своих предприятий - это поможет понять, как развивать экономику.

По каждому населенному пункту мы должны сформировать конкретный план того, как они будут выглядеть в будущем - по количеству школ, детских садов, медицинских и культурных учреждений, рабочих мест. Не забываем и про общественные и пространства, благоустройство.

При этом важно сохранить и воссоздать исторический облик центра Суджи. Жители передали просьбу восстановить Архангельский собор на одной из главных улиц, а также вернуть исторические названия улицам и площадям в центре города - абсолютно поддерживаю это!

Нужно оставить и то, что будет напоминать будущим поколениям обо всех испытаниях, через которые пришлось пройти суджанцам во время оккупации. Обсудим, какой из разрушенных и оскверненных врагов объектов мы сохраним в сегодняшнем состоянии: как вариант - возможно, уже ставшую легендарной "Пятерочку".

Проблема исчезает тогда, когда не простыми и не всегда быстрыми путями мы ищем и находим решение. Это шанс, предоставленный нам дорогой ценой - болью, слезами, но возможность возродить наши приграничные районы, сделать их современными, красивыми, удобными и комфортными для жизни - уникальна! Мы должны сделать все, чтобы эти цели были достигнуты!

***

РУВИКИ:
Курская область - субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа.
Административный центр - Курск.
Некоторые факты о Курской области:
* Граничит на северо-западе с Брянской, на севере - с Орловской, на северо-востоке - с Липецкой, на востоке - с Воронежской, на юге - с Белгородской областями.
* С юго-западной и западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.
* Площадь области - 29,8 тыс. км².
* Протяженность с севера на юг - 171 км, а с запада на восток - 305 км.
По данным Росстата на 2024 год, численность населения Курской области - 1 060 892 человека

Минобороны сообщило в сводке 17.01.2025, какую именно территорию изначально заняли украинские войска на территории Курской области - площадь в 1268 кв. км (РБК).

Источник - Хинштейн
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