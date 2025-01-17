Губернатор Хинштейн: Курская область приступает к восстановлению освобожденных территорий

02:25 16.03.2025

Приступаем к системной работе по формированию стратегии восстановления и развития наших освобожденных территорий. К этой работе подключаем максимально широкий круг: депутатов всех уровней (включая местные поселения), глав сельсоветов, представителей бизнеса, руководителей предприятий, членов инициативных групп граждан, активных жителей, общественников. Мы должны формировать стратегию не в тиши кабинетов, а с теми людьми, которые хотят там жить.



Сегодня провели первое стратегическое обсуждение, которое продлилось порядка 3 часов. Формирование стратегии начали с Суджи и Суджанского района.



Президентом поставлена задача восстановить все, что было разрушено врагом. Как и поручил Владимир Владимирович, приступили к формированию этой программы. Ключевые параметры должны быть определены уже к 1 июля. Есть огромное число вопросов: сколько территории мы задействуем под восстановление, сколько жителей вернется домой, сколько детей пойдет в школы и детские сады, где и как строить объекты социальной инфраструктуры, какие предприятия восстанавливать и многое другое.



Ключевая задача - вернуть число населения на тот уровень, который был до начала вторжения. Это немногим более 152 тыс. человек. На август 2024-го в Суджанском районе жили более 24 тыс. человек, в административном центре - около 5 тыс. На территории района находилось около 10 тыс. домовладений.



