Взятие Вены: малоизвестная операция Красной армии. Третий рейх лишился последних источников нефти, - Андрей Шустов

03:00 16.03.2025 Взятие Вены: малоизвестная операция Красной армии



Андрей ШУСТОВ

16.03.2025



Взятие Вены – одна из малоизвестных страниц Великой Отечественной войны. В отличие от штурма Берлина или Кенигсберга, о боях за австрийскую столицу упоминают гораздо меньше. Однако именно в ходе этой операции были окончательно разгромлены элитные танковые части вермахта, а Третий рейх лишился последних источников нефти.







Австрийское государство образовалось в результате распада Австро-Венгрии по итогам Первой мировой войны. Сразу же после обретения независимости в австрийском обществе возникла идея объединения с Германией, которая не была реализована из-за противодействия стран Антанты. Однако в 1930-е годы, когда ограничения Версальского договора перестали действовать, нацистское руководство решилось на аншлюс Австрии, и в 1938 году она стала одной из германских земель. Большинство населения положительно восприняло объединение двух немецких государств. После этого свыше 700 тысяч австрийцев стали членами НСДАП, а 950 тысяч вступили в части вермахта и СС.



Балатонская оборонительная операция (6 марта – 15 марта)



К февралю 1945 году Красная армия приблизилась к австро-венгерской границе. Однако Гитлер и нацистское руководство не желали признавать поражение в битве за Венгрию, стремясь перехватить инициативу. На тот момент под немецким контролем оставались только три нефтеносных района: один в районе австрийского города Цистердоф, второй – у озера Балатон, а третий – в районе венгерского города Надьканижа. Стремление удержать Венгрию при угрозе наступления на Берлин вызывало непонимание у германского командования, на что Гитлер отвечал: "Мои генералы ничего не понимают в военной экономике".



17-18 февраля 1945 г. немцы нанесли контрудар по советскому плацдарму на реке Грон. В результате части 7-й гвардейской армии 2-го Украинского фронта оставили плацдарм и отступили на левый берег реки. Уже в ходе этих боев советская разведка установила факт появления в Венгрии 6-й танковой армии СС, которая была одним из лучших ударных соединений врага. В декабре 1944 года эта армия наступала в Арденнах, нанеся тяжелый урон американским войскам. Ее вооружение составляли танки "Пантера", "Тигр" и "Королевский тигр".



Оценив обстановку, Ставка Верховного главнокомандования приказала войскам 2-го и 3-го Украинского фронта перейти к обороне на заранее подготовленных рубежах для отражения немецкого наступления. В то же время германское командование приступило к подготовке операции "Весеннее пробуждение". Основную роль в наступлении должны были играть части группы армий "Юг", которой командовал генерал пехоты О. Велер. Замысел операции подразумевал удары по сходящимся направлениям и образование фронта по Дунаю. 6-я танковая армия СС должна была атаковать между озерами Веленце и Балатон, выйдя к Дунаю по кратчайшему направлению. 2-я танковая армия вермахта наносила вспомогательный удар из района города Надьканижа, в то время как части немецкой группы армий "Е" переходили в наступление против 1-й болгарской армии с южного берега Дуная навстречу эсэсовским танковым частям. "Весеннее пробуждение" стало последней стратегической наступательной операцией германской армии во Второй мировой войне.



6 марта после артиллерийской подготовки началось наступление 6-й танковой армии СС на позиции 26-й и 27-й советских армий 3-го Украинского фронта. Однако практически сразу продвижение противника забуксовало, натолкнувшись на упорное сопротивление советских частей. Части 6-й танковой армии СС за неделю продвинулись на 12-30 км, достигнув лишь тактических успехов. Вспомогательные удары немцев также потерпели неудачу.



9 марта в войска 2-го и 3-го Украинских фронтов поступила директива Ставки ВГК о подготовке новой наступательной операции, которая в дальнейшем получила название "Венская". Войска 3-го Украинского фронта маршала Ф.И. Толбухина должны были достичь рубежа австро-венгерской границы в районе города Шопрона. 2-й Украинский фронт маршала Р.Я. Малиновского получил приказ наступать по восточному берегу Дуная силами 46-й армии и 2-го гвардейского механизированного корпуса в направлении города Дьера. В этой операции участвовала и Дунайская военная флотилия.



Основную роль в наступлении 3-го Украинского фронта должны были сыграть части 9-й гвардейской армии. Она была сформирована в январе 1945 года на базе воздушно-десантных частей и имела хорошую выучку и высокий боевой дух. Кроме того, армия была полностью укомплектована личным составом, что было важно в реалиях 1945 года, когда численность советских стрелковых дивизий составляла всего 4-5 тысяч человек.



16 марта началась Венская наступательная операция. После мощной артиллерийской и авиационной подготовки пехота 4-й и 9-й гвардейских армий атаковала немецкие позиции на горном хребте Вэртешхедьшег. В первый день советские подразделения продвинулись от 3 до 7 км, однако темпы наступления отставали от плана. Большая часть бронетехники 3-го Украинского фронта была задействована в отражении атак 6-й танковой армии СС. Поэтому советской пехоте не хватало танков и САУ, которые могли бы уничтожать огневые точки противника и отражать контратаки немцев.



19 марта с целью переломить ситуацию советское командование ввело в бой 6-ю гвардейскую танковую армию А.Г. Кравченко, которая имела более 400 танков и САУ. В течение последующих двух дней шли встречные бои между 6-й гвардейской танковой армией и эсэсовскими танковыми и мотопехотными подразделениями. Бросая в контратаки по 20-30 танков при поддержке мотопехоты, немцы пытались сдержать наступление Красной армии. К исходу дня 21 марта стала очевидной перспектива окружения и разгрома 6-й танковой армии СС. 22 марта эсэсовцы прорвались из-под Секешфехервара по северному берегу озера Балатон. Понеся тяжелые потери в людях и технике, немцы смогли выйти из намечающегося окружения.



17 марта войска 2-го Украинского фронта атаковали позиции 3-й венгерской армии. Сопротивление венгров оказалось слабым, и уже к 20 марта советские части вышли к Дунаю, окружив 17-тысячную немецко-венгерскую группировку у города Эстергома. Данная группировка была ликвидирована, после чего соединения фронта Малиновского выполнили задачу по овладению городом Дьером и продолжили наступление к Вене по правому берегу Дуная.



Прорыв немецкой обороны на подступах к Вене (26 марта – 4 апреля)



После отхода немцев из-под Секешфехервара произошел стремительный прорыв советских войск к столице Австрии. Бои приобрели характер преследования. Несмотря на обилие удобных для обороны рек и лесов, противник просто не успевал занять оборудованные позиции, ими тут же овладевали советские войска. Так, 28 марта советские части сходу форсировали реку Раба, овладев мощным оборонительным рубежом. 30 марта части 6-й гвардейской танковой армии, сломив сопротивление фольксштурма и венских курсантов, преодолели пограничные укрепления вокруг венгерского города Шопрона и вошли на территорию Австрии.



Венгерская армия была полностью деморализована. Только в течение 28-30 марта части 3-го Украинского фронта взяли 45 тысяч пленных, большую часть из которых составляли венгры. К 4 апреля территория Венгрии была полностью освобождена, а уже 5 апреля начались бои на окраинах Вены.



Штурм австрийской столицы (5–13 апреля)



Австрийская столица имела статус "крепости", которую оборонял многочисленный и боеспособный гарнизон. Основу обороны составлял 2-й танковый корпус СС, в который входили элитные дивизии "Лейбштандарт" и "Мертвая голова". Всего на подступах к столице Австрии и в самом городе занимали позиции подразделения восьми танковых дивизий и одной пехотной дивизии 6-й танковой армии СС. Кроме того, город обороняли подразделения венских курсантов, полиции и фольксштурма.



Советские войска охватывали город с нескольких сторон. С юго-востока к австрийской столице подходили силы 4-й гвардейской армии и 1-го гвардейского механизированного корпуса, с юга, запада и северо-запада – части 6-й гвардейской танковой и 9-й гвардейской армий, обходя город через Венский лес. Части 46-й армии 2-го Украинского фронта наступали по восточному берегу Дуная с целью полного окружения Вены с севера-востока. В этот момент по приказу Гитлера из-под Берлина была переброшена дивизия "Гренадеры фюрера", которая помешала частям 46-й армии полностью замкнуть котел вокруг Вены.



С 6 по 13 апреля в Вене шли уличные бои. Советские войска применяли стандартную для 1945 года тактику штурмовых групп, в состав которых входили стрелки, танкисты, самоходчики, саперы и артиллеристы. Основные силы атаковали немцев днем, а ночью штурмовые действия вели специально для этого сформированные усиленные стрелковые батальоны. К 10 апреля части 4-й гвардейской армии очистили центральную часть города, вытеснив немцев за Дунайский канал.



Этот канал с облицованными гранитом берегами имел ширину 40-60 м. В каменных зданиях вдоль набережной немцы разместили огневые точки. Советские пехотинцы 9-й гвардейской армии форсировали канал под ураганным артиллерийским и пулеметным огнем противника, после чего поджигали здания бутылками с горючей смесью. Однако закрепиться на берегу канала не получалось, поскольку немцы контратаками выбивали советских стрелков. Переломить ситуацию удалось лишь с вводом в бой 1-го гвардейского механизированного корпуса, который огнем своих танковых орудий проложил дорогу штурмовым группам. После форсирования канала советские танкисты и пехотинцы через парки и скверы Вены начали продвижение к Имперскому мосту через Дунай.



С целью захвата моста был задействован речной десант Дунайской флотилии, который включал стрелковую роту 80-й гвардейской стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии. 11 апреля два бронекатера прорвались к мосту и высадили десант. Советские пехотинцы разминировали мост и двое суток держали оборону в полном окружении. 13 апреля десант был деблокирован подразделениями 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Оказавшись под угрозой полного окружения, остатки 2-го танкового корпуса СС прорвались из Вены в северо-западном направлении, отступив по Флорисдорфскому мосту.



В результате Венской операции Красной армии Третий рейх лишился промышленного и экономического потенциала Австрии, а также утратил контроль над последними месторождениями венгерской нефти. В сражениях за Венгрию и Австрию были разгромлены элитные германские танковые дивизии, которые не смогли принять участие в намечающемся сражении за Берлин.



В ходе Венской операции советские войска взяли в плен свыше 130 тысяч солдат и офицеров противника, что является одним из самых высоких показателей завершающего периода Великой Отечественной войны. Потери Красной армии в ходе наступления составили 167 940 человек, из них 38 661 – безвозвратные (погибшие и пропавшие без вести).



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 г. учреждена медаль "За взятие Вены", которой были награждены более 268 тыс. советских военнослужащих. Источник - Ритм Евразии

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