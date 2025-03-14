Возвращение Крыма в "родную гавань". 16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум

12:12 16.03.2025

16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум. Жители полуострова в ходе всеобщего голосования высказались за воссоединение с исторической Родиной - Россией.



Участие граждан в референдуме было добровольным и свободным. "За" вхождение в состав России проголосовало 96,77% населения Крыма при явке 83,1%, в Севастополе - 95,6% при явке 89,5%.



За ходом общекрымского референдума наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран и 1240 наблюдателей от крымских организаций, референдум освещали 623 журналиста из 169 СМИ.



