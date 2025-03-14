|Возвращение Крыма в "родную гавань". 16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум
12:12 16.03.2025
16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум. Жители полуострова в ходе всеобщего голосования высказались за воссоединение с исторической Родиной - Россией.
Участие граждан в референдуме было добровольным и свободным. "За" вхождение в состав России проголосовало 96,77% населения Крыма при явке 83,1%, в Севастополе - 95,6% при явке 89,5%.
За ходом общекрымского референдума наблюдали 135 международных наблюдателей из 23 стран и 1240 наблюдателей от крымских организаций, референдум освещали 623 журналиста из 169 СМИ.
Из брифинга официального представителя МИД России М.В.Захаровой (13 марта 2025 года):
В тот день жители Крыма самостоятельно, осознанно и свободно сделали выбор будущего для себя и своих детей. Это стало справедливым и долгожданным решением и для крымчан, и для всех граждан нашей страны.
На основании итогов свободного волеизъявления населения полуострова 18 марта 2014 года Республика Крым заключила международный договор с Россией о вхождении в ее состав.
За прошедшие одиннадцать лет Республика Крым и город федерального значения Севастополь полностью интегрировались в политическое, правовое и экономическое пространство России. В регионах создана новая инфраструктура - мост через Керченский пролив, магистральный газопровод "Крым - Кубань", федеральная трасса "Таврида", аэропорт Симферополь, сотни других объектов здравоохранения, образования, социальной и инженерной инфраструктуры.
На полуострове бережно поддерживается межконфессиональное согласие, учитываются интересы всех национальностей и этносов. Сформирована полноценная крымско-татарская национально-культурная автономия, обеспечено участие ее представителей в местных органах власти. Крымско-татарский язык признан государственным наравне с русским и украинским.
Произошедший за эти годы экономический рывок, беспрецедентный рост уровня жизни, развитие инфраструктуры и установившийся на полуострове межконфессиональный мир в очередной раз подтверждают - сделанный крымчанами одиннадцать лет назад выбор был единственно верным.