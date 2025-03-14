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В Узбекистане реформируют систему теплоснабжения. Новые требования к энергоэффективности зданий
12:51 16.03.2025

В Узбекистане реформируют систему теплоснабжения
Постановлением президента планируется провести реформу системы теплоснабжения Узбекистана. Будут обновлены старые котельные и сети, увеличен охват централизованным отоплением, а в домах без него появятся локальные котельные. Это должно снизить потери тепла и сократить потребление газа на 20%.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 11 марта подписал постановление о коренных реформах в сфере теплоснабжения жилых и административных зданий и повышении их энергоэффективности (ПП-100).

Документ определяет ключевые направления развития отрасли на ближайшие пять лет - до 2030 года. В частности, планируется внедрение единой государственной политики в сфере теплоснабжения, управление деятельностью предприятий через специализированную организацию ("Иссикликтаъминоти") и использование передового международного опыта.

Одним из ключевых изменений станет строительство локальных котельных и внедрение альтернативных технологий отопления в многоквартирных домах (4 этажей и выше), которые не подключены к централизованному теплоснабжению. Это должно сократить потребление газа одной квартиры на 20%.

В рамках реформ до 2030 года также предусмотрено:

- обновление 103 устаревших котельных и около 1600 км теплосетей;
- модернизация теплоснабжения в 9 городах на условиях государственно-частного партнерства и в 13 городах и районах с привлечением международных финансовых институтов;
- увеличение охвата централизованным теплоснабжением с 37% до 58% и снижение потерь в системе с 38% до 20%.
- разработка и реализацию программы установки 8 681 индивидуального теплового пункта в многоквартирных домах и учреждениях социальной сферы (в 2025 году - 480), перевода централизованного теплоснабжения в закрытую систему;
- запуск пилотных проектов для повышения энергоэффективности индивидуальных и многоквартирных домов, зданий и сооружений социальной сферы, государственных учреждений, промышленного и частного секторов;
- стимулирование установки энергоэффективного и современного оборудования (газогорелочных устройств) в домохозяйствах населения, на объектах социальной сферы и в госучреждениях, потребляющих природный газ в большом объеме;
- создание организации по координации проектов повышения энергоэффективности через формирование нового рынка энергосервисных услуг и повышение энергосбережения в сфере теплоснабжения и других отраслях с участием частного сектора, а также ЭСКО-механизмов и инновационных финансовых инструментов.

ЭСКО-механизм (ESCO - Energy Service Company, энергосервисная компания) - это модель, при которой специализированные компании помогают предприятиям, учреждениям и даже обычным домам снизить потребление энергии за счет внедрения энергоэффективных технологий.

ЭСКО-компания берет на себя установку энергоэффективного оборудования (например, современных котлов, утепления зданий, солнечных батарей и т. д.) без начальных затрат со стороны клиента. Экономия на коммунальных платежах после модернизации покрывает затраты на проект, и клиент постепенно выплачивает деньги из этой экономии.

Пример: Школа тратит условно 10 млн сумов в год на отопление. ЭСКО-компания устанавливает современную систему отопления, и теперь затраты сокращаются до 6 млн сумов. Разница в 4 млн сумов идет на выплату ЭСКО-компании. Через 5 лет, когда оборудование полностью окупится, школа начинает экономить эти 4 млн сумов для себя.

Напомним, в рамках этого постановления создается госкомпания "Иссикликтаъминоти" для развития теплоснабжения.

С 1 июня будут введены новые требования к теплоснабжению. Во всех новостройках и реконструируемых зданиях станут обязательны солнечные панели, водонагреватели и тепловые насосы. Централизованное теплоснабжение начнут переводить на закрытую систему.

В 2025 году 135 тысяч квартир в новостройках Узбекистана планируется подключить к централизованному отоплению, а кухни оснастить электроплитами. Также планируется вдвое снизить энергопотребление уличного освещения в населенных пунктах. В Минстрое объяснили отказ от газовых котлов в пользу центрального отопления.

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Новостройки и реконструируемые здания обяжут установить солнечные панели и водонагреватели
С 1 июня в Узбекистане будут введены новые требования к теплоснабжению. Во всех новостройках и реконструируемых зданиях станут обязательны солнечные панели, водонагреватели и тепловые насосы. Централизованное теплоснабжение начнут переводить на закрытую систему.

В Узбекистане с 1 июня 2025 года вступают в силу новые правила, направленные на повышение энергоэффективности зданий. Это предусмотрено постановлением президента от 11 марта о коренном реформировании сферы теплоснабжения.

Согласно постановлению, при строительстве и реконструкции зданий в проектную документацию должны включаться требования по обязательной установке энергосберегающего оборудования, альтернативных систем отопления (тепловые насосы, гелиоколлекторы) и установок возобновляемых источников энергии (солнечные панели и др.) для собственных нужд.

Требование будет распространяться на все объекты независимо от источников финансирования (бюджет, международные финансовые институты, государственно-частное партнерство, частные и иные источники).

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства получило поручение контролировать установку указанного оборудования, а также утепление фасадов и крыш новых зданий.

Во всех проектах строительства новых, модернизации и реконструкции действующих систем централизованного теплоснабжения предусматривается внедрение закрытой системы теплоснабжения.

Также станут обязательными строительство внутренних систем отопления и систем распределения горячего водоснабжения, а также установка в полном объеме приборов учета на сооружениях и сетях в многоквартирных жилых домах и зданиях.

Ежегодно в программе развития социальной и производственной инфраструктуры не менее 10% средств, выделяемых на сферу теплоснабжения, будут направляться на установку энергосберегающего оборудования.

Во всех учреждениях социальной сферы, в которых реализуются проекты строительства и модернизации, в обязательном порядке создаются экономичные санитарно-гигиенические помещения, обеспеченные постоянным горячим водоснабжением, умывальниками, а также душевыми в спортивных залах, предусматривая удобства их технической эксплуатации.

При определении мощностей котельных в рамках проектов строительства и реконструкции поручено учитывать полный охват всех многоквартирных жилых домов, учреждений социальной сферы и административных зданий, а также промышленности и частного сектора, расположенных на соответствующей территории.

На территориях с действующим централизованным теплоснабжением подключение к тепловым сетям строящихся новых многоквартирных жилых домов, административных зданий, учреждений социальной сферы, промышленных и коммерческих объектов станет также обязательным.

Цены (тарифы) на услуги теплоснабжения предприятий в составе "Иссикликтаъминоти" (на баланс которой передаются 23 предприятия теплоснабжения) и осуществляющих деятельность на основе государственно-частного партнерства регулируются Межведомственной тарифной комиссией.

Кроме того, запрещается определение котельных, находящихся в ведении предприятий теплоснабжения, в качестве пустующих объектов без получения согласия "Иссикликтаъминоти", а также их выставление на электронные торги.

Министерству экономики и финансов поручено в кратчайшие сроки привести документацию соцучреждений в соответствие с новыми требованиями, привлечь международных экспертов и разработать механизмы финансирования энергоэффективных проектов.

Также запланировано регулярное привлечение грантов и кредитов международных финансовых институтов для модернизации сферы теплоснабжения.

Напомним, в 2025 году в Узбекистане планируется оборудовать солнечными панелями 250 тысяч объектов, включая 150 тысяч домов.

В этом году 135 тысяч квартир в новостройках Узбекистана намечено подключить к централизованному отоплению, а кухни оснастить электроплитами.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742118660


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