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Разговаривали сами с собой. "Голос" Америки и радио "Свобода" лишились финансирования
13:28 16.03.2025

"Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу из-за указа Трампа

Администрация президента США Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских медиа, которые вели вещание на аудиторию, находящуюся за пределами Штатов, сообщает Zakon.kz.

Ранее глава США подписал приказ, согласно которому под массовые сокращения и существенное ограничение функций попадают семь агентств. В их число вошло USAGM, которое контролирует редакции "Радио Свобода" и "Голос Америки". Теперь их существование фактически поставлено под угрозу. Документ был опубликован 14 марта 2025 года на сайте Белого дома.

Сотрудники "Голоса Америки", "Радио Свободная Азия" (RFA) и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) получили уведомления об оплачиваемом отпуске, сообщает AFP. Их предупредили, что им больше не разрешен доступ в офисы и необходимо сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование.

"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал", – написал его директор Майкл Абрамовиц. Он уточнил, что более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск.

Радио "Голос Америки" было создано в 1942 году для противодействия пропаганде со стороны нацистской Германии. "Радио Свобода" работает с 1950-го, оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го – и в СССР.

В феврале 2025 года к закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск, заявивший, что их никто больше не слушает. Он сравнил эти СМИ с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".



Зачем Маск меняет голос Америки
Эксперты оценили желание Маска закрыть радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода"

Tекст: Евгений Поздняков
https://vz.ru/
10 февраля 2025

Радиостанции "Голос Америки" и "Радио Свобода" (признаны иноагентами) были важной вехой информационного противостояния США и СССР. Однако Илон Маск, став главой департамента эффективности правительства США, предлагает закрыть их. В экспертном сообществе отмечают, что таким образом Штаты пытаются переосмыслить подходы к пропаганде за рубежом. Каким же станет новый голос Америки?

В случае закрытия "Голос Америки" и "Радио Свобода" уступят место новым площадкам. Такого мнения придерживается замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его оценке, пропагандистским медиа удастся сохранить свои функции в рамках трансформации госаппарата США. "Способы донесения контента могут быть любыми", – пояснил дипломат.

При этом официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что причиной возможного закрытия радиостанций может стать передаваемая ими "идеология ультралиберализма". В интервью "Комсомольской правде" она также подчеркнула, что Штаты, скорее всего, оставят пропагандистские ресурсы, однако они будут "переформатированы под новые реалии".

Ранее Илон Маск, глава департамента эффективности правительства (DOGE) США, призвал закрыть финансируемые властями страны "Голос Америки" и "Радио Свобода". "Никто больше их не слушает. Это просто сумасшедшие из числа радикально левых, которые говорят сами с собой и сжигают 1 млрд долларов в год из средств американских налогоплательщиков", – объяснил предприниматель свою позицию.

Данная инициатива стала продолжением деятельности Маска по оптимизации расходов Вашингтона. До этого он сообщил о закрытии Агентства США по международному развитию (USAID), которое спонсировало тысячи НКО и СМИ по всему миру. Предприниматель отметил, что реформировать организацию невозможно, поскольку она превратилась в "комок червей".

Напомним, "Голос Америки" и "Радио Свобода" пользовались специфической популярностью среди диссидентов в позднем СССР. Советское правительство неоднократно предпринимало попытки заглушить вещание этих радиостанций, однако наиболее четкий сигнал станций все равно фиксировался в периоды "разрядки" и "перестройки".

Примечательно, что "Голос Америки" и "Радио Свобода" обладали культовым статусом в кругах советской интеллигенции. Фактически это были основные каналы, через которые в СССР узнавали о новинках в мире британской и американской музыки, а также об особенностях быта западных обществ. Наибольшей популярностью пользовались как раз музыкальные передачи, а не выпуски антисоветской пропаганды.

"Инициатива Илона Маска продиктована прагматичным подходом, и с этой точки зрения он, безусловно, прав: зачем финансировать радиовещательные организации, этот рудимент прошлого века?" – сказал Антон Горелкин, председатель правления РОЦИТ, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информтехнологиям и связи.

"Как медиатехнолог Маск видит более современные и эффективные методы. Это глобальные цифровые платформы, использующие рекомендательные сервисы, при помощи которых можно успешно манипулировать огромной аудиторией", – отметил собеседник.

"Но при этом прагматик Маск забывает или намеренно умалчивает о другой, теневой функции этих радиостанций. И "Радио Свобода", и "Голос Америки" используются спецслужбами в целях расширения своей агентурной сети.

Доподлинно известно, что с помощью них Штаты вербовали иностранных граждан.

Я своими глазами видел срочный трудовой договор "Радио Свобода": в нем было написано, что вся информация, которую внештатный корреспондент получает в ходе работы, становится собственностью Госдепа США", – добавил Горелкин.

"Голос Америки" и "Радио Свобода" давно стоило закрыть, добавляет Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Он напомнил, что пик популярности этих площадок пришелся на 1970-е и 1980-е годы. Причем их слушателями чаще всего являлись советские диссиденты.

"Для них сам процесс подключения к данным частотам был окутан романтикой. Однако станции не брезговали распространять ложную, непроверенную информацию", – указал собеседник. Парламентарий подчеркнул, что эти структуры сыграли важную роль в процессе распада СССР.

"Но время радиостанций прошло, а Маск пытается урезать неэффективные платежи Белого дома. Недавно ему удалось приостановить работу Агентства США по международному развитию (USAID). Уверен, за "Голос Америки" и "Радио Свобода" он возьмется с не меньшим упорством", – добавил он.

"Однако лоббистов интересов радиостанций в США достаточно много. Глубинное государство будет препятствовать идеям Маска. Посмотрим, кто кого. Если же ему удастся прикрыть любимые платформы советских диссидентов, это сыграет на руку России: двумя каналами дезинформации станет меньше", – акцентирует Матвейчев.

"Голос Америки" и "Радио Свобода" были неотъемлемой частью эпохи брежневского и горбачевского СССР, напоминает американист Дмитрий Дробницкий. "Чего греха таить, эти станции слушала добрая половина советской интеллигенции.

Штаты успешно формировали сознание целого поколения наших гуманитариев.

Кремль уже тогда понимал опасность этого инструмента западной пропаганды. Их вещание старались глушить, но "гаражные" умельцы находили способы подключиться к запретным станциям. Для радиолюбителей, кстати, обход этих блокировок превратился в отдельное хобби", – рассказывает собеседник.

"Поэтому, невзирая на то, что с помощью "Голоса Америки" и "Радио Свобода" Вашингтон осуществлял своеобразную "идеологическую диверсию" в Союзе, этим платформам стоит отдать должное. Они работали эффективно и качественно, пусть и не в нашу пользу. Их вклад в холодную войну трудно переоценить", – полагает эксперт.

"Однако любая вещь, пускай и очень качественная, имеет свой срок годности. Ныне эти радиостанции не пользуются прежней популярностью. Они утратили культовый статус, а современная российская молодежь даже не знает этих названий.

Тем не менее бюджеты "Голоса Америки" и "Радио Свобода" до сих пор внушительны.

Дело в том, что сфера информационного воздействия на зарубежные государства в Штатах была оккупирована демократами. USAID и подконтрольные ему медиа транслировали вовне идеи, которые противоречили воззрениям Дональда Трампа. А ведь эти институты мягкой силы и составляли "ядро" внешней политики США", – рассуждает он.

"То есть речь идет не столько об экономии средств, сколько о полном разрушении международного влияния оппонентов нынешнего президента Америки. И России не стоит обманываться: это не упразднение западной пропаганды. На смену радиостанциям с их сайтами и каналами в соцсетях придут новые площадки. Какими именно они будут – большой вопрос. Вполне возможно, что эпоха больших медиа вообще уйдет в прошлое. Зачем содержать целое издание, если странички Маска и Трампа в соцсетях способны на равных соревноваться с The New York Times или Politico.

Может быть, новым инструментом зарубежного влияния США станут личные аккаунты нескольких американских граждан", – предполагает эксперт.

"Нам необходимо очень внимательно изучать этот вопрос. Поиск основного информационного рычага будущего – задача государственной важности. Если отечественные специалисты сумеют на него ответить, новый голос Америки не возымеет в нашей стране и доли популярности его предшественника. А вот голос России на Западе вполне может раздаться с удвоенной силой", – заключил Дробницкий.

Источник - Zakon.kz
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