Разговаривали сами с собой. "Голос" Америки и радио "Свобода" лишились финансирования

13:28 16.03.2025

"Голос Америки" и "Радио Свобода" приостановили работу из-за указа Трампа



Администрация президента США Дональда Трампа отправила в неоплачиваемый отпуск сотни сотрудников американских медиа, которые вели вещание на аудиторию, находящуюся за пределами Штатов, сообщает Zakon.kz.



Ранее глава США подписал приказ, согласно которому под массовые сокращения и существенное ограничение функций попадают семь агентств. В их число вошло USAGM, которое контролирует редакции "Радио Свобода" и "Голос Америки". Теперь их существование фактически поставлено под угрозу. Документ был опубликован 14 марта 2025 года на сайте Белого дома.



Сотрудники "Голоса Америки", "Радио Свободная Азия" (RFA) и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (RFE/RL) получили уведомления об оплачиваемом отпуске, сообщает AFP. Их предупредили, что им больше не разрешен доступ в офисы и необходимо сдать журналистские удостоверения, рабочие телефоны и другое оборудование.



"Я глубоко опечален тем, что впервые за 83 года легендарный "Голос Америки" замолчал", – написал его директор Майкл Абрамовиц. Он уточнил, что более 1,3 тыс. журналистов, продюсеров и сотрудников радио получили электронное письмо, в котором говорилось, что они отправлены в отпуск.



Радио "Голос Америки" было создано в 1942 году для противодействия пропаганде со стороны нацистской Германии. "Радио Свобода" работает с 1950-го, оно начало вещание в коммунистических странах Восточной Европы, а с 1953-го – и в СССР.



В феврале 2025 года к закрытию этих СМИ призвал куратор Департамента государственной эффективности (DOGE), бизнесмен Илон Маск, заявивший, что их никто больше не слушает. Он сравнил эти СМИ с "сумасшедшими левыми радикалами, которые разговаривают сами с собой" и "сжигают миллиард долларов в год из карманов американских налогоплательщиков".



