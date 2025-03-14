В Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи "Навруз"

13:41 16.03.2025

Сегодня в Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи, в котором приняли участие представители 26 стран



ДУШАНБЕ, 16.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Душанбе с участием представителей 26 стран мира состоялась официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи "Navruz Youth World Festival", сообщает НИАТ "Ховар".



Фестиваль проводится по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта и направлен на объединение молодежи разных стран в духе дружбы, культурного обмена и устойчивого развития.



Председатель Комитета по делам молодежи и спорта Зульфикор Гулахмадзода заявил, что сегодняшний Фестиваль – это не только культурное событие, но и площадка для диалога, новых идей и сотрудничества. Здесь, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, мы закладываем основу будущих совместных проектов, создаем прочные связи, которые помогут нам преодолеть глобальные вызовы и построить светлое будущее.



