|В Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи "Навруз"
13:41 16.03.2025
Сегодня в Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи, в котором приняли участие представители 26 стран
ДУШАНБЕ, 16.03.2025 /НИАТ "Ховар"/. Сегодня в Душанбе с участием представителей 26 стран мира состоялась официальная церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи "Navruz Youth World Festival", сообщает НИАТ "Ховар".
Фестиваль проводится по инициативе Комитета по делам молодежи и спорта и направлен на объединение молодежи разных стран в духе дружбы, культурного обмена и устойчивого развития.
Председатель Комитета по делам молодежи и спорта Зульфикор Гулахмадзода заявил, что сегодняшний Фестиваль – это не только культурное событие, но и площадка для диалога, новых идей и сотрудничества. Здесь, в атмосфере дружбы и взаимопонимания, мы закладываем основу будущих совместных проектов, создаем прочные связи, которые помогут нам преодолеть глобальные вызовы и построить светлое будущее.
"Навруз - это праздник возрождения, единства и надежды. Это время, когда природа пробуждается, а человечество наполняется новыми силами и вдохновением. Этот древний праздник, включенный в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, является символом дружбы и взаимопонимания между народами. Сегодня на этом фестивале мы продолжаем традицию объединения, укрепления связей между молодежью разных стран, обмена знаниями и культурными ценностями", - сказал председатель Комитета.
Всемирный фестиваль молодежи "Navruz Youth World Festival" пройдет до 21 марта в Пенджикенте, Истаравшане, Худжанде и Айнинском районе.
Стоит отметить, что перед началом фестиваля участники возложили венки к основанию памятника Исмоили Сомони и посмотрели театрализованное представление, посвященное Наврузу, на территории Национальной библиотеки Таджикистана.
Напомним, что Навруз - один из древнейших праздников, отмечаемых народами Средней Азии, Ближнего Востока и Кавказа. Этот праздник символизирует приход весны, обновление природы и начало нового солнечного года. Традиции Навруза включают приготовление праздничных блюд, проведение народных гуляний, спортивных соревнований, театрализованных представлений и благотворительных акций.
Навруз - это время укрепления дружбы, взаимопонимания и единства народов.
Зарангези ЛАТИФ