10 стран с самыми большими запасами золота. С адресами золотохранилищ

15:29 16.03.2025 Названы 10 стран с самыми большими запасами золота в мире



Государства хранят тысячи тонн золотых слитков в банках и хранилищах по всему миру. Какие же страны имеют крупнейшие запасы золота и где хранят драгоценный металл?



На 1 марта 2025 года стоимость золотого запаса в России в денежном выражении составила рекордные $217,4 млрд, следует из данных ЦБ. Также был обновлен 25-летний рекорд доли золота в золотовалютных резервах - она составила 34,4%. Выше этот показатель последний раз был 1 ноября 1999 года - 39,7%.



Третий год подряд центральные банки разных стран мира закупают более 1000 тонн золота в свои резервы: в 2024 году они приобрели 1045 тонн, в 2023 - 1037 тонн, а рекорд был поставлен в 2022 году - 1082 тонны. Об этом говорится в отчетах Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGS).



Центральные банки развивающихся стран остаются лидерами по чистым покупкам золота, при этом Узбекистан, Китай и Казахстан входят в тройку крупнейших покупателей. Также Польша и Индия продолжают накапливать золотые резервы - оба центральных банка в январе 2025 года добавили по 3 тонны в свои резервы.



Страны с наибольшими запасами золота в резервах по состоянию на конец 2024 года







"В 2025 году мы ожидаем, что центральные банки останутся на лидирующих позициях [в спросе на золото]. Геополитическая и макроэкономическая неопределенность должна стать преобладающей темой в этом году, поддерживая спрос на золото как на средство сбережения и хеджирования рисков", - отметила Луиза Стрит, старший рыночный аналитик Всемирного золотого совета.



Эксперты UBS ожидают, что в 2025 году аппетит мировых центральных банков к золоту сохранится, а объем их закупок может достичь 900 тонн.



Устойчивый спрос на золото подчеркивает его стратегическую важность в официальных резервах, особенно в условиях возросших геополитических рисков, говорится в исследовании Всемирного золотого совета. Все скупленное ЦБ золото нужно где-то хранить. Редакция "РБК Инвестиций" решила выяснить, где держат золото десять стран с наибольшими запасами на планете. Большую часть адресов таких хранилищ можно найти в открытом доступе. Вот полный список.



1. США: резерв золота - 8133,46 тонны, по данным Всемирного золотого совета на конец 2024 года. Доля драгоценного металла в общем объеме золотовалютных резервов (ЗВР) составляет 74,97%. США являются лидером по объему золотых запасов в мире. Более половины запаса американского золота находится в хранилище бывшей военной базы города Форт-Нокс в штате Кентукки.

Последний аудит американского золота выполнялся полвека назад, в 1974 году. И это обстоятельство породило немало теорий относительно того, что и в каком количестве хранится в подземных хранилищах Форт-Нокса, и хранится ли вообще. Как сообщают западные медиа, Илон Маск готовится провести ревизию золотого запаса США.

Кроме того, часть резервов размещена в хранилище монетного двора на территории города Вест-Пойнт, штат Нью-Йорк, в Денверском монетном дворе в Колорадо и в хранилище Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка на Либерти-стрит, 33, на Манхэттене.



2. Германия - рекордсмен по запасам золота в Европе. Резерв золота - 3351,53 тонны. Доля золота в ЗВР - 74,39%. Раньше большая часть немецких запасов золота находилась в банках Нью-Йорка (США), Лондона (Великобритания) и Парижа (Франция). Но с 2013 года под давлением общественного мнения Германия начала возвращать свое золото из зарубежных хранилищ.

К 2017 году страна вернула половину запаса в хранилища Бундесбанка по адресу: Вильгельм-Эпштейн-Штрассе, 14 во Франкфурте. Сейчас там находится 50,6% немецкого золота. По состоянию на конец 2023 года в Федеральном резервном банке Нью-Йорка (том самом на Либерти-стрит, 33) осталось 36,6% золотого запаса Германии, а Банке Англии в Лондоне - 12,8%. Это следует из ежегодного отчета Бундесбанка о золотых резервах.



3. Италия: резерв золота - 2451,84 тонны. Доля золота в ЗВР - 70,79%. Итальянское золото хранится в основном в слитках. В общей сложности их насчитывается 95 493 штуки весом от 4,2 до 19,7 кг. В золотой резерв Банка Италии также входит небольшая доля золотых монет - 4,1 тонны.

В подземном хранилище во дворце Палаццо Кох на улице Национале, 91, в Риме находится 44,9% слитков и монет. Остальные запасы Италия отдала на хранение в ФРБ Нью-Йорка США на Манхэттене (43,3%), в хранилище Берна в Швейцарии (6,1%) и в хранилище Банка Англии в Лондоне (5,8%).



4. Франция: резерв золота - 2437 тонн. Доля золота в ЗВР - 72,27%. Размер золотых запасов Франции остается неизменным с 2009 года, когда Франция в последний раз продавала часть своего золота. В ближайшие годы не планируется ни увеличивать, ни сокращать эти резервы.

Хранилище Банка Франции расположено на нижнем - минус восьмом - этаже подвала штаб-квартиры банка в Париже на улице Croix des Petits Champs, 31.

Огромное хранилище под названием La Souterraine построено на глубине 29 метров ниже уровня реки Сены. Его свод поддерживают 658 колонн, а стены покрыты изразцовой плиткой. Часть La Souterraine оборудована кухнями, раковинами и холодильниками. В случае конфликта там смогут укрыться 3 тыс. человек. Золото хранится в слитках на поддонах, в ящиках и шкафах. В Париже находятся все официальные золотые резервы Франции.



5. Россия: резерв золота - 2335,9 тонны. К 1 марта 2025 года стоимость золотого запаса в России в денежном выражении составила рекордные $217,4 млрд. Доля золота в ЗВР выросла до максимального значения за последние 25 лет - 34,4%. Выше этот показатель последний раз был 1 ноября 1999 года - 39,7%.

Исторический рекорд доли золота в ЗВР зафиксирован 1 января 1993 года - 56,9%, минимальным показатель был в июне 2007 года - 2,1%.

В начале 2025 года Банк России стал главным продавцом золота, продав 3,1 тонны золота. Таким образом, по данным WGC, запасы золота в России в январе 2025 года сократились до 2330 тонн.

Российский ЦБ держит золотые запасы на территории страны в своих хранилищах с многоуровневой системой безопасности. Золото хранится в монетах и слитках чистотой не ниже 995 пробы весом от 10 до 14 кг. Цена одного десятикилограммового слитка составляет почти ₽81 млн.

Большая часть запаса предположительно находится в главном хранилище в Москве на улице Правды, 6, - недалеко от Белорусского вокзала. Остальное - в хранилищах подразделений Центрального банка в других городах страны.

Учетная цена за грамм золота на 14 марта 2025 года установлена ЦБ на уровне ₽8145,17. Она преодолела отметку ₽8 тыс. за грамм 3 октября впервые за всю доступную историю наблюдений на сайте ЦБ с 1997 года и с учетом деноминации рубля с 1 января 1998 года.

Новый исторический рекорд рублевой цены на золото установлен 29 ноября 2024 года на уровне ₽9303,76 за грамм.



6. Китай: резерв золота - 2279,56 тонны. Доля золота в ЗВР - 5,53%. Считается, что официальные золотые запасы хранятся в Пекине.

По данным WGS, Народный банк Китая (НБК) в феврале 2025 года увеличил резервы на 5 тонн золота - до 2290 тонн. НБК покупает золото третий месяц подряд, ранее на фоне сильного роста мировых цен на золото регулятор приостанавливал закупки с мая 2024 года.

Редакции "РБК Инвестиций" не удалось найти адрес золотохранилища Китайской Народной Республики в открытых источниках. Центральное здание Народного банка Китая находится в Пекине по адресу No.32 улица Чэнфан, в районе Сичэ.



7. Швейцария: резерв золота - 1039,94 тонн. Доля золота в ЗВР - 9,59%. Страна имеет рекордное соотношение золотых запасов к количеству жителей. Швейцария хранит 70% золота внутри страны, 20% - в Банке Англии и 10% - в Центральном банке Канады. Национальный банк Швейцарии имеет хранилища под своей штаб-квартирой в Берне на площади Бундесплатц, 1, но официальной информации о месте хранения золотого запаса нет.



8. Индия: резерв золота - 876,18 тонны. Доля золота в ЗВР - 11,35%. Золотые резервы Индии находятся в виде слитков в хранилище Резервного банка Индии в городе Нагпур штата Махараштра. Офис Резервного банка Индии в Нагпуре находится по адресу Dr. Raghavendra Rao Road, Civil Lines, P.B.No.15.

По итогам 2024 года Индия нарастила запас до 876,2 тонн золота, хотя еще годом ранее показатель составлял 803,6 тонны. Это позволило стране стать восьмой по золотым резервам, оттеснив Японию на девятое место.

Часть индийского золота хранится в Англии. В 1991 году страна пережила серьезный кризис, который вынудил правительство использовать золотые запасы, чтобы избежать дефолта . Около 8 тонн золота были переправлены в Банк Англии для получения кредитов.

Резервный банк Индии в 2024 году перевез около 100 тонн золота из Англии в свои хранилища впервые с начала 1991 года. Аналогичное количество золота может быть доставлено в страну снова в ближайшие месяцы, сообщили в индийских источниках.



9. Япония: резерв золота - 845,97 тонны. Доля золота в ЗВР - 5,77%. Хисикари в Японии - единственный крупный золотой рудник в стране, но большая часть золота импортируется. Главное здание Центрального банка Японии расположено в Токио в районе Тюо, 2-1-1 Нихонбаси-Хонгокуте.



10. Нидерланды: резерв золота - 612,45 тонны. Доля золота в ЗВР - 64,93%. Запас золота страны хранится и управляется центральным банком страны De Nederlandsche Bank. Золотое хранилище в штаб-квартире Центрального банка Нидерландов в Амстердаме по адресу Фредерикспляйн, 61, содержит 14 тыс. золотых слитков по 12,5 кг каждый и тысячу ящиков с золотыми монетами. Общий вес золота составляет 200 тыс. кг, а стоимость составляет €12 млрд (март 2024 года). Это золото - 31% от общего золотого запаса Центрального банка Нидерландов.

Еще 31% золотого запаса находится в хранилищах Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Остальные 38% - у Банка Англии в Лондоне и у Банка Канады в Оттаве.



Марина Мазина,

Ольга Анохина Источник - РБК

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