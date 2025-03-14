В Туркменистане стартовал двухлетний проект ФАО по защите зерновых и хлопчатника

18:42 16.03.2025

В Туркменистане стартовали проекты ФАО по защите зерновых и хлопчатника



11 марта в столичном отеле "Йылдыз" состоялся совмещенный ознакомительный семинар по стартовавшим в марте сего года проектам министерства сельского хозяйства Туркменистана по защите посевов пшеницы и хлопчатника.



Кроме аграрного ведомства к мероприятиям подключены министерство охраны окружающей среды страны, Государственный концерн "Türkmenpagta" и Государственное объединение "Türkmengallaönümleri". Семинар собрал ученых, руководителей и сотрудников трех НИИ – зерноводства, земледелия и хлопководства, а также биологов Национального института пустынь, растительного и животного мира при министерстве охраны окружающей среды.



Присутствующий на встрече ведущий технический советник проектов от ФАО – эксперт Регионального Офиса данной организации по Европе и Центральной Азии Артур Шамилов в ходе презентаций представил собравшимся цели и предстоящие задачи, технологические и технические возможности их выполнения в почвенно-климатических условиях Туркменистана.



Представители агробиологических наук страны рассказали о работе своих научных учреждений, высказали пожелания, обменялись мнениями, провели консультации по вопросам планируемой проектной деятельности, которая рассчитана на двухлетний период – до конца 2026 г.



Среди докладчиков с туркменской стороны был начальник производственного отдела Службы по защите растений Мейлис Маликмухаммедов, который сообщил об экологизации процесса агропроизводства стратегических культур методом обработки посевов при участии энтомофагов – полезных насекомых, которые подавляют размножение вредителей на разных стадиях их развития.



Кроме первых консультаций в течение текущей недели в Ашхабаде запланирован ряд встреч представителя ФАО в организациях, которые примкнут к научно-техническим мероприятиям зернового и хлопкового проектов. В частности, 12 марта состоялся выезд инициативной научно-технической группы в г. Анау, где на научной базе остаются многолетние селекционные плодовые посадки, продолжается строительство здания новой лаборатории под научные изыскания двух НИИ – земледелия и зерноводства.



В ходе экскурсии и осмотра элитных посадок винограда, граната, состоялись консультации и обмен идеями. До конца недели состоится также поездка в Марыйский велаят, конкретно в г. Иолотань, где располагаются экспериментальные поля и были получены первые сорта хлопчатника, прежде всего, тонковолокнистого.



Цель поездок – выбор места для организации пилотного участка, где будут апробированы различные методы и средства по защите культур от вредителей и болезней растений.



Елена Долгова