 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 15.03.2025
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В Астане накрыли "добрый" call-центр, который сообщал жителям о "выигрышах": машин, квартир и прочего
19:00 16.03.2025

МВД: В столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах

Автор Шұғыла Тұрлыбек
16 марта 2025

Министерством внутренних дел продолжается комплекс мер по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников мошеннических схем, передает Polisia.kz.

Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров.

Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги.



При проведении оперативных мероприятий задержано шесть работников офиса - все граждане Республики Казахстан. Изъято семь ноутбуков, маршрутизатор, wi-fi роутер.

Если вы стали жертвой подобного мошенничества, обратитесь в полицию по номеру 102 или в отдел полиции по месту жительства.

Кроме того, в области Жетісу полицейскими совместно с сотрудниками КНБ выявлен факт использования устройств sim-box для совершения интернет-мошенничеств.

В ходе обыска изъяты семь устройств sim-box с 96 слотами, более 50 тысяч sim-карт казахстанских сотовых операторов, семь сотовых телефонов, два ноутбука, а также два пневматического пистолета марки ИЖ-53 и четыре армейские каски, предположительно украденные в ходе январских событий.

По данным фактам начаты досудебные расследования.

Всего в текущем году сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступностью выявлено и пресечено мошенническое использование 64 устройств sim-box, изъято порядка 90 тысяч sim-карт отечественных сотовых операторов.

Источник - Polisia.kz
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