В Астане накрыли "добрый" call-центр, который сообщал жителям о "выигрышах": машин, квартир и прочего

19:00 16.03.2025

МВД: В столице ликвидирован мошеннический call-центр, сообщающий о крупных выигрышах



Автор Шұғыла Тұрлыбек

16 марта 2025



Министерством внутренних дел продолжается комплекс мер по выявлению и пресечению деятельности организаторов и участников мошеннических схем, передает Polisia.kz.



Сотрудниками подразделения по противодействию киберпреступности ликвидирован мошеннический call-центр в одном из столичных бизнес-центров.



Злоумышленники звонили, представляясь работниками интернет-магазинов "Техносмарт", "Байзон", "Like me shop", и сообщали о якобы выигранных машинах, квартирах, за которые необходимо перечислять налоги.



