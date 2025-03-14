"Суверенная экономика": Битва за металл - ресурс, который меняет баланс сил в мире

19:16 16.03.2025

Битва за металл - ресурс, который меняет баланс сил в мире



Редкоземельные металлы становятся ключевым активом глобальной геополитики. Кто контролирует их добычу и переработку - тот контролирует производство электроники, военных технологий, спутниковых систем и электромобилей. Китай держит в руках 90% мощностей по переработке РЗМ, а США и Европа спешно ищут альтернативные источники - от Украины до Гренландии. Тем временем Россия, обладая одними из крупнейших в мире запасов редких металлов, может стать серьезным игроком на этом рынке.



Почему Трамп борется за контроль над украинскими и гренландскими месторождениями, а Путин предлагает совместные проекты США? Как Россия может превратить свои ресурсы в стратегический инструмент - читайте в лонгриде "Суверенной экономики".



