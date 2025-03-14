Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась в Баку с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой

19:40 16.03.2025

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Баку с Первым вице-президентом Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой



Собеседники обсудили широкий круг тем двусторонних отношений, в том числе культурное и гуманитарное сотрудничество.



Отдельно Валентина Матвиенко и Мехрибан Алиева, которая возглавляет Фонд Гейдара Алиева, остановились на вопросах необходимости продолжения работ по увековечиванию памяти о национальном лидере Азербайджана, дважды Герое Социалистического Труда.



В этой связи обе стороны отметили важность состоявшейся недавно закладки монумента Гейдара Алиева в Москве, в сквере у посольства Азербайджана.



