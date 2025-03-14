|В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте. Какие страны предлагают Астане свои проекты АЭС?
21:02 16.03.2025
В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте
Республике стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу экономического развития на десятилетия вперед, заявил Токаев.
"Поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер", - заявил президент республики.
Агентство по ядерной энергетике при президенте создадут в Казахстане
Президент страны заявил о необходимости строительства трех АЭС и формировании ядерного кластера.
Астана, 15 мар - ИА. Neftegaz.RU. Президент Казахстана К.-Ж. Токаев поручил создать в стране Агентство по ядерной энергетике.
Тезисы К.-Ж. Токаева:
- одобрив на референдуме решение о строительстве первой атомной электростанции (АЭС), граждане дали старт решению данной задачи;
- это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы;
- вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны;
- для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед;
- именно поэтому считаю необходимым возвести не 1, а 3 АЭС и, в конечном счете, сформировать полноценный ядерный кластер;
- с учетом исключительной важности данной задачи мною принято решение создать Агентство по ядерной энергетике при президенте;
- нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
На расширенном заседании правительства 28 января 2025 г. К.-Ж. Токаев поручил ускорить строительство 1й АЭС в Казахстане, а также определить место для 2й АЭС, инициировав создание ядерного кластера в стране.
Он также поручил правительству и фонду Самрук-Казына разработать долгосрочную стратегию развития атомной энергетики, определив наиболее подходящие локации для будущих АЭС.
Стоит отметить, что будущая АЭС для Казахстана все-таки не 1-я.
В стране до 1998 г. действовала Шевченковская АЭС на базе реактора БН-350, который производил электроэнергию, вырабатывал пар, опреснял морскую воду для г. Актау.
Однако станция была закрыта.
Новая АЭС в Казахстане
- будет возведена в с. Улькен Жамбылского р-на Алматинской обл.;
- мощность - 2,4 ГВт;
- власти Казахстана рассматривают несколько потенциальных поставщиков ядерных технологий, в число которых входят:
китайская CNNC (реакторы HPR-1000 и CNP-600+),
южнокорейская KHNP (реакторы APR-1000 и APR-1400),
Росатом (ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000),
французская EDF (реактор ATMEA1);
- предпочтительным для Казахстана вариантом является формирование консорциума, в котором генеральным оператором станет казахстанская сторона в качестве заказчика;
- подрядчик для строительства 1й АЭС будет определен в июне 2025 г.
Строительство АЭС в Казахстане поддерживает большинство граждан республики - 71,12%.
Референдум по этому вопросу состоялся 6 октября 2024 г.
В течение многих лет Казахстан рассматривал возможность строительства АЭС, но эта тема для страны очень чувствительна в связи с наследием Семипалатинского полигона (ныне г. Семей) и активным противодействием АЭС со стороны ряда общественных организаций.
Глава Минэнерго Казахстана А. Саткалиев прямо говорил, что противники строительства АЭС пытаются заблокировать проект с помощью шумихи в СМИ.
Автор: А. Гончаренко