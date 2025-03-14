В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте. Какие страны предлагают Астане свои проекты АЭС?

21:02 16.03.2025

В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте



Республике стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу экономического развития на десятилетия вперед, заявил Токаев.



"Поэтому считаю необходимым возвести не одну, а три атомные электростанции и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер", - заявил президент республики.



