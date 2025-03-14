|Специально для RT: как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно
22:26 16.03.2025
Почему на самом деле Трамп остановил работу "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"*?
Журналист Игорь Мальцев разобрал, как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно.
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Игорь Мальцев, российский писатель, публицист, журналист, автор Telegram-канала @fuckyouthatswhy
Слышим уже вой с поганых болот - то диверсанты информационных войн, шакалы пера и гиены радиочастот оплакивают кончину "Голоса Америки"* и "Радио Свобода"*.
В свое время нам, дальневосточникам, повезло: до нас не добивало "русское вещание", а передачи на английском VOA были фантастически скучными и убогими. Зато в Ленинграде в 1968-м, во время событий в Чехословакии, удалось впервые ознакомиться с творчеством коллег. Они поражали прежде всего стилистически: ночные вкрадчивые голоса с отчетливой местечковой манерой речи, словно с соседской кухни питерской коммуналки, они вливали в уши тонны "настоящей правды" о "чешских героях сопротивления", о "советских агрессорах, растоптавших волю к свободе" и прочее.
Они прорывались сквозь все глушилки и мыли, мыли, мыли мозги нашим гражданам. Массовость их пропаганды не стоит преувеличивать, но червь сомнения так или иначе заползал в умы. И идеологическое развращение как результат. Именно с тех времен и пошло это представление об идеальном устройстве общества где-то там, не у нас, рождая чувство неполноценности русского народа, видения Сияющего града на холме - на Капитолийском холме и т. д.
Кстати, вот эти вкрадчивые голоса со специфической манерой произношения и с теми же американскими методичками потом внезапно возродились буквально у стен Кремля - то самое "независимое разговорное радио". Да и сами "Голос Америки" и "Свобода" получили карт-бланш из рук Ельцина. Любопытный фактик: с 1990 по 1998 год "Голос Америки" транслировался на русском языке с 22:00 до полуночи на волнах "Открытого радио". То есть пропагандистские ворота были распахнуты настежь.
Ну а что? Право на обмен информацией стоит в перечне основных прав человека - все правильно, в рамках демократии. Но есть нюанс, который выставил все происходившее с нами в реальном свете: пока информация шла "оттуда - сюда", это были свобода и демократия. Но как только информация эффективно и ярко пошла "отсюда - туда" в виде, скажем, RT, вдруг оказалось, что нет таких прав у человека, и RT стали отключать, глушить и банить. Ситуация развернулась на 180°. Что и следовало доказать.
Сегодня Трамп отключил собственные центры информационных диверсий. Он выступил как Ельцин наоборот. Но не стоит считать, что сделал он это из каких-то пророссийских интенций. Просто они стали совсем тупые и несовременные. Вместо талантливых перебежчиков, которые читали Солженицына вслух в ночи, настало время убогих и бесталанных предателей, работающих на какую-нибудь Украину. Вместо Исаича у них герой Анатольич - довещались до мышей. Высокие расходы на содержание помойки с нулевой эффективностью - вот реальная причина. Ну и полная лояльность клинтоновским методичкам Демпартии США, что не может не напрягать нового президента. Просто так совпало, что они враги России и Трампа одновременно. Но почему тогда Трамп не торопится восстановить вещание RT в США? Именно поэтому - см. выше.
А еще он и его команда понимают, что интернет гораздо более эффективный инструмент пропаганды, которая никуда не денется. Возможно, лишь будет скорректирована. Хотя новые интернет-каналы старательно продолжают работать на насквозь коррумпированных демократов и против Трампа - даже на русском языке.
Но зато уже $53 млн сэкономил. Говорят, что на некоторых частотах радиостанции "Голос Америки" в Азии и на Ближнем Востоке сейчас просто играет музыка. Надеюсь, она звучит похоронным маршем.
* СМИ-иноагенты.