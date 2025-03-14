Специально для RT: как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно

22:26 16.03.2025

Почему на самом деле Трамп остановил работу "Радио Свобода"* и "Голоса Америки"*?



Журналист Игорь Мальцев разобрал, как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно.



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