ВС РФ окончательно освободили Суджу и двинулись дальше

23:18 16.03.2025 ВС РФ окончательно освободили Суджу и, вопреки попыткам внешнеполитического воздействия, двинулись дальше



Дарья Продина, Михаил Пшеничников



СВО



Неделя прошла под знаком освобождения Суджи, логично и бесповоротно последовавшего за разорвавшей шаблоны операцией "Поток" с десантом через трубу газопровода. Как только она начала приносить плоды, на Западе крайне оживились по части требований немедленно ответить согласием на предложение Трампа прекратить огонь на 30 дней. Однако Верховный главнокомандующий РФ пошел своим путем, и теперь вместе с зачисткой оставшейся территории Курской области начато движение в сторону Сумщины. На этой же неделе мир вспомнил о сожжении противников Евромайдана 2 мая 2014 года в Одессе. ЕСПЧ неожиданно признал Украину виновной в той трагедии, но это по сути своей оказалось фикцией. Жизнь тем временем вместо Европейского суда наказала одного из главных ее акторов, лишенного всяческого человеческого облика нациста Демьяна Ганула. А пока происходило все это, ВС РФ нежданно пересекли канал Северской Донец – Донбасс и начали новую серию "плацдармизации", на этот раз уже недалеко от Краматорска.



Курское - Сумское направление







Итак, вернемся на неделю назад, когда звучавшие фантастически сведения о десанте в гнездо обороны оккупантов через трубу газопровода Новый Уренгой – Помары – Ужгород оказались правдой. Оборона ВСУ ожидаемо посыпалась как внутри, так и снаружи Суджи, не успев выстроиться в новых порядках при отходе из района Малой Локни, и это оказалось уже необратимым процессом. Активность наших штурмовиков в промзоне Суджи, куда, собственно, и привела труба, нарушила коммуникации украинских частей северо-восточнее и восточнее Суджи, и все имевшиеся оборонительные схемы "фортеци" буквально полетели в трубу, откуда и пришла "окончательная резолюция" на замысел противника со стороны ВС РФ.



Пока же происходил первый шок в черте Суджи, наши войска попутно начали масштабное наступление по всему периметру зоны прорыва ВСУ в Курскую область. Совокупность множества факторов привела к тому, что неприятель дрогнул, да так, что толком не смог пободаться ни за прежние позиции, ни за резервные, на которые он начал поэтапно отводить силы еще в начале месяца. Из самой Суджи оккупанты принялись отходить 10 марта, ибо они целиком полагались на внешнюю полосу из предместий, но ее молниеносно разрезали на отдельные участки, а за утратой целостности линии обороны удержание города потеряло смысл. Таким образом, битва за Суджу прошла почти полностью за ее пределами, следом пошли заниматься села, входящие в ее агломерацию. По последним сводкам, началась зачистка приграничного Гуева.



И за этими событиями, чего скрывать, радостными со слезами на глазах, встает закономерный вопрос: что дальше. Ответ на него на фоне тумана с навязываемыми Трампом мирными и якобы гуманистическими инициативами дал сам Верховный главнокомандующий. На этой неделе он в военно-полевой форме приехал в Курскую область в один из пунктов управления группировкой войск, заслушал доклад генерала Герасимова, отдал приказ завершить разгром врага на территории региона, выйти на государственную границу и отметил, что надо подумать о создании "зоны безопасности", что в переводе означает наступление в Сумскую область.



И оно таки начало по всем признакам готовиться, тем более что некоторые участки приграничья по ту сторону – уже под нами по итогам операции по шоссе 38К-004. Местная ОВА объявила эвакуацию приграничных населенников, тем же временем активизировались наши разведгруппы. Пока щупаем противника, определяем потенциальные зоны развертывания ранее выведенных из Курской области боеспособных частей. Держа непроницаемое выражение лица, путаем врага, не выдавая, где конкретно планируем наступать – дальше по долине речки Локня или еще где-то, а может и там, и там, а сил у ВСУ парировать и прикрыть все направления все равно недостаточно.



Константиновское направление



Пока буквально весь глобальный мир вертелся вокруг Суджи (о чем подробнее – далее), на Донбассе, к северу от Часова Яра, откуда давненько не было конкретных вестей, ВС РФ форсировали ключевую в этой местности водную преграду – канал Северский Донец – Донбасс – и на его западном берегу сходу без сопротивления как такового заняли Новомарково. Что нам, казалось бы, в том небольшом поселке, примостившемся в излучине канала – а за ним, через обширные поля, стоит сам Краматорск. Но оговоримся четко и сразу: нет, на Краматорск мы прямо сейчас отсюда НЕ пойдем, каким бы очевидным ни казалось бессилие врага после кровавой обороны Часова Яра и какими бы небезосновательными ни виделись утверждения отдельных экспертов о перспективе разрушить логистику гарнизона Северска. Слишком амбициозная и авантюрная задача при огромной площади открытой местности, изрезанной сухими балками, которые обязательно будут использоваться как естественные укрепления против нас. Тем не менее кто сказал, что этот маневр через канал ничего нам не дает в перспективе? Дает, и даже в нескольких вариантах.



Во-первых, продолжая намеченное движение, мы можем принудить ВСУ к переброске сил с участка между Торецком (Дзержинском) и Часовым Яром, а в дальнейшем попытаться захлопнуть их там в мешке, отрезав от Константиновки. Аналогичный план может рисоваться и в отношении Северска. Там украинские части спокойно сидят и представляют собой качественную, наполненную изобилием подразделений оборону, короче говоря, резерв, который нуждается в обескровливании и ликвидации. В обоих вариантах итог один – замысел заставить ВСУ выдергивать силы на этот участок фронта, лишая весьма потенциального донора для других направлений, хоть бы и для той же Сумщины, которая, как мы видим, прикатилась на самое острие. Иначе говоря, связать боем все, что можно, и лишить Сырского шанса маневрировать резервами и высвобождать силы.



А во-вторых, касательно Новомаркова – стоит теоретически допустить, что одна из задач плацдарма (а поселок по освобождении уже стал фактически плацдармом, как это было с Двуречной под Купянском) – это перспективная атака прилично на юго-запад, в направлении пгт Алексеево-Дружковка, что к северу от Константиновки. Через него последняя будет практически полностью отрезана от тыла, как и все части ВСУ, что снабжаются оттуда. Однако дорога на Алексеево-Дружковку не очень близкая, в случае если это правда, придется изрядно потрудиться, ну а Новомарково становится стартовой площадкой для этого.



Россия только за, но есть нюансы



За событиями в Курской области с самого их начала в августе, когда на регион обрушилось вторжение ВСУ, на Западе наблюдали самым внимательным образом (как могут истинные инициаторы и не наблюдать за собственным детищем). Надо ли удивляться, как по всем признакам всполошились по обе стороны океана, когда эта история покатилась к своему закату. Едва на горизонте забрезжил успел операции "Поток", как участились и возросли в своей агрессии требования к Москве принять предложение Трампа остановить огонь на 30 дней. Дошло даже до оборотов, что Зеленский уже на все согласен, и теперь все обязывает Путина согласиться, ведь, как патетично заявил Рубио, "мяч на стороне России". Но наш Верховный главнокомандующий предпочитает хоккей, причем по своим правилам – очень вскоре последовал максимально дипломатичный, но конкретный ответ.



На пресс-конференции в Москве Путин подчеркнул, что Россия обеими руками за мирные инициативы и прекращение огня, НО есть целый ряд непроработанных нюансов, которые нельзя форсировать. В каких границах остановится фронт, на ком будет ответственность за контролем режима прекращения огня, причем на дистанции примерно в 2000 км, кто на кого будет валить вину (читай: непрозрачные намеки на "минское безвременье" на Донбассе до 2022 года). И, наконец, если сейчас останавливать немедленно огонь, а у нас в Курской области заблокирована группировка оккупантов – значит выпускать их без боя? После всех преступлений, что они совершили в отношении мирных жителей. И это притом, что в тот самый визит в пункт управления Верховный главнокомандующий четко сказал, что всем вторженцам из ВСУ полагается по нашим законам статус террористов, а правоохранителями возбуждены дела именно по этой статье. А пока будет длиться перемирие на Украине пополнятся арсеналы и будет идти насильственная мобилизация, проще говоря, им дадут спасительную передышку для продолжения убийств в России?



Таким образом, на все оказываемое на Москву давление был дан предельно вежливый и ясный ответ: на таких условиях, что якобы по доброте душевной предлагает мистер Трамп, мы ничего в ущерб себе подписывать не будем. Да и с кем прекращать огонь? С теми, кто при потере Суджи устроил масштабнейший ночной налет БПЛА на десяток регионов России, включая Москву, при котором погибли 3 гражданских и ранения получили не менее 18? С теми, подробности чьих зверств в ходе оккупации Суджанского района только начали всплывать, а у всей страны уже застыла кровь в жилах и сжались кулаки? Линия поведения наших политиков дала населению осторожную надежду, что горькие уроки Минска и Стамбула все же не прошли для нас даром.



Призрак одесской Хатыни



Под конец недели из Европы пришло совершенно нежданное сообщение, заставившее вспомнить черный дым 2 мая 2014 года. Спустя почти 11 лет после сожжения в одесском Доме Профсоюзов противников Евромайдана – поворотном событии в истории и Русской Весны, и всего постсоветского пространства – Европейский суд по правам человека огласил, что Украина признается виновной в случившейся трагедии… Едва прочтя это, пользователи решили ознакомиться с полным текстом, проверить, не ослышались ли они. Ослышались. Это оказался, по сути, кликбейт и старый европейский плевок в новой, едва не более циничной редакции. Украинскому руководству по нему вменялось только то, что полиция и пожарные бездействовали на пожаре, ну а в остальном виновата "деструктивная российская пропаганда". Ни слова ни о намеренном поджоге здания с забаррикадировавшимися людьми, ни о кампании по прославлению этого деяния в украинском обществе, направлявшейся с самого верха, в общем, ни о чем, что все 10 лет было известно, но, мы же помним, это только "гадкая кремлевская пропаганда". А Киев ну просто недоглядел.



А меж тем, пока ЕСПЧ потоптался каблуками на памяти зверски убитых людей и просто подтвердил, что он все тот же и старуха Европа все та же, жизнь, что символично, в тот же день добралась до одного из самых именитых убийц. Средь бела дня, при свидетелях, в Одессе был застрелен виднейший местный нацист Демьян Ганул, причем застрелен буквально как бешеная собака, коей он с известной долей мутации и являлся. Это он тогда был одним из лидеров толпы, ворвавшейся вечером 2 мая на Куликово поле с коктейлями Молотова и все 10 лет страшно этим публично гордился. С началом спецоперации это стал первейший помощник ТЦК (но, как следует ожидать, на фронт не пошел), и вот какой бесславный конец, даже слишком легкий для такого чудовища, он встретил. Его предполагаемого убийцу уже задержали – это якобы военнослужащий, возможно, одна из жертв насильственной мобилизации, которую так рьяно помогал проводить Ганул. А судя по реакции городских пабликов: как проукраинских, так и пророссийских, убитого ненавидел весь город. Пожелаем же ему встретиться в небесном зале суда со всеми своими жертвами – а они туда все придут.



Трамп подрезал Америке голосовые связки



Ну и на десерт, не добившись пока ничего по украинскому треку, мистер Трамп принялся наводить порядок в собственном дворе, а под конец недели порадовал нас следующим нововведением. Сенсация, но росчерком его пера останавливается деятельность радиостанции "Радио Свобода" (признана иноагентом и нежелательным СМИ на территории РФ) и ее подразделений. Это, на секунду, старинный рупор самой отборной западный пропаганды, работавший еще на разрушение Советского Союза, а позже и России, особенно с 2014 года.



Провинилась "Свобода", естественно, антитрамповской деятельностью при Байдене, чего, вопреки всем усилиям, победивший Трамп не забыл. В качестве аргументов же привели доводы, что у издания была вопиющая политика по Палестине: у них было запрещено называть ХАМАС террористами, по многорассовой повесточке: публиковались статьи о порочности "белых привилегий". Короче говоря, кто не с мистером Трампом, тот против него, 1300 сотрудников медиахолдинга отправлены в "бессрочный отпуск". Ну а мы, не обольщаясь насчет американского президента, просто не откажем себе в коротком удовольствии понаблюдать за античным рваньем волос на груди либеральной общественности и крушением их крейсера. И пойдем работать дальше на благо нашей Родины. Источник - Readovka

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