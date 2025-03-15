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"Обморок, ступор, кома": токсиколог оценил героизм прошедших 15 км по трубе с метаном штурмовиков
00:01 17.03.2025

Яды вызывали боли в легких: что пережили герои операции "Поток"

Подробности уникальной операции "Поток", которую героически провели на прошлой неделе наши бойцы, зайдя по трубе в тыл противника в Суджанском районе, появились в понедельник, 10 марта. Сопряженную с огромным риском для жизни операцию начали готовить еще в середине февраля. 800 добровольцев из элитных подразделений заходили в трубу малыми группами, бойцам пришлось провести в замкнутом пространстве четверо суток в ожидании команды на атаку. По словам военных, от отравления у некоторых появлялись галлюцинации и "жгло" легкие.

Врач-патологоанатом, военный токсиколог Александр Эдигер в беседе с "МК" объяснил, как действует метан на здорового человека, и рассказал, сколько времени необходимо для того, чтобы прочистить трубу от токсичных веществ.

Подробности этой героической операции, которая, безусловно, войдет в учебники по военному делу, впечатляют. На первый взгляд, нереалистичный "голливудский" сценарий 8 марта удалось блестяще воплотить в жизнь подразделениям российской армии. Скрытно зайдя в тыл к противнику, нашим бойцам удалось освободить не менее шести населенных пунктов и дать впечатляющий старт битве за Суджу.

Командир 3-го штурмового отряда "Вагнер", а сейчас командир добровольческой разведывательной штурмовой бригады "Восток", Герой России с позывным "Зомби" рассказал, что операция разрабатывалась довольно долго - больше трех недель. Все это время шла подготовка. По его словам, чтобы выйти по трубе в тыл противника, сначала пришлось останавливать подачу метана, затем выкачивать ядовитый газ и закачивать в трубу кислород.

После этого были оборудованы выходы на поверхность, так называемые накопители для личного состава, где были заготовлены запасы боеприпасов, еды, воды и т.д. После в трубу начали заходить бойцы.

"Бригада "Ветераны", моя бригада, 30-й мотострелковый полк и 11-я бригада ВДВ, также группа "Аида" Спецназа "Ахмат", все мы прошли по этой трубе - более 15 километров. Заходили малыми группами в течение четырех суток, дабы не раскрыть свои планы, чтобы противник нас не увидел", - рассказал командир "Востока".

В трубе бойцам - а это, на секунду, восемь сотен человек, считай, два батальона - пришлось провести четверо суток, пока не поступила команда на атаку. По словам участников операции, самыми сложными были первые 72 часа. У военных от отравления сильно "горели" легкие и болела голова. Поднявшуюся температуру и боли снимали обезболивающими. У некоторых от токсичных испарений появлялись галлюцинации.

"Пройти, проползти почти 16 километров по узкому грязному тоннелю в 1,45 метра диаметром с парами от остатков сжиженного газа, сидеть в трубе в ожидании команды на штурм еще несколько дней. Дышать парами метана, испражнениями, рвотой тех, кто отравился первым, и уже нет возможности отправить на эвакуацию из этой точки, когда до врага ближе, чем до своих. Когда почти закончились вода и еда. Когда ожидание затянулось. Не сойти с ума. Не умереть от приступа клаустрофобии, не словить паническую атаку… Это не предел человеческих возможностей, это далеко за ними..." - эмоционально написала волонтер и автор канала "Дневник Мракоборцев".

8 марта наши бойцы появились в промышленной зоне в тылу врага.

"Противник не ожидал этой операции, вследствие чего был дезориентирован, у него началась паника. Благодаря этим усилиям были освобождены многие населенные пункты Черкасское Поречное, Малая Локня, Мартыновка, Правда, Михайловка, Кубаткино", - рассказывает "Зомби".

Вскоре враг пришел в себя и начал закидывать трубу боеприпасами. Однако наши военнослужащие к этому времени успели зайти в посадки и закрепиться.

По словам военного токсиколога Александра Эдигера, операция действительно была сопряжена с высокой опасностью, даже после того, как из трубы был выкачан метан. Все из-за испарений со стенок трубы.

- Наши бойцы подверглись смешанному воздействию, - говорит он. - Потому что, в первую очередь, там были остатки метана, а также масса испарений того, что находилось в трубе, а это смесь углеводородов. И метан сам, и все углеводороды, разумеется, токсичные. Весь вопрос заключается, во-первых, в концентрации этих ядов, во-вторых, в их смеси. То есть вопрос: в чем заключался купаж, какие ингредиенты преобладали и, конечно, каково время воздействия. И то, и другое было действительно очень серьезным. Конечно, мы получили картину отравления. В любом случае ребятам надо будет проходить реабилитацию, детоксикацию и надеюсь, что все будет в порядке.

- Какие последствия могут быть от отравления?

- Все углеводороды такого типа, их немного - это, в первую очередь, нейротропные яды. Поэтому, конечно, возможна потеря сознания, состояние спутанности сознания, ступора в самых тяжелых состояниях - кома. Могут быть галлюцинаторные нарушения.

- Сколько времени необходимо, чтобы прочистить трубу протяженностью 15 километров?

- Если есть нормальная аппаратура, насосы с элементарным атмосферным воздухом, то делается повышенное давление и затем, как минимум, в течение несколько суток идет интенсивная работа. Поразительно, что эти вещи не были замечены противником или противник не обращал на эти вещи внимание.

Вообще, использование насосов в военном деле началось американцами во время Вьетнамской войны, потому что у Национального фронта освобождения Южного Вьетнама было огромное количество подземных ходов. Тогда тоже были быстро созданы насосы и американцы закачивали туда токсические газы. В нашей ситуации с точностью до наоборот.

Но в любом случае должна была быть проведена очень трудоемкая работа, насосы должны были быть очень мощные. В армии есть достаточное количество разнообразных насосов - для воздуха, кислорода, воды, которые и использовались в этом качестве.

***

Другие специалисты уверяют, что задохнуться в трубе из-за паров масла и конденсата очень легко. Не спасут в этом случае даже изолирующие противогазы. Во-первых, их хватает всего на один час, во-вторых, в них, да еще и с боекомплектом, далеко не уйдешь. А "проветрить" пространство расстоянием в 15 километров довольно сложно. "Задыхаешься ты незаметно, просто теряешь сознание - и труп, если не успели вытащить на воздух. ...Но это героизм высшей степени. Нет слов восхищения", - прокомментировал операцию один из специалистов.

Дарья Федотова

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742158860


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