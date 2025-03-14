 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.03.2025
01:31  Британская традиция: Мария Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию
01:09  Россия готова к любому повороту отношений с США
01:05  "Они убивают всех". Как боевики из Средней Азии учинили резню в Сирии
00:45  О возможных последствиях милитаризации Евросоюза, - Владимир Прохватилов
00:35  Туркменские предприниматели приглашены на крупнейшие энергетические выставки Узбекистана
00:05  Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
Воскресенье, 16.03.2025
23:18  ВС РФ окончательно освободили Суджу и двинулись дальше
22:26  Специально для RT: как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно
21:02  В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте. Какие страны предлагают Астане свои проекты АЭС?
19:47  Полемика о бюджетах Казахстана и Узбекистана. Аналитики разошлись в оценках
19:40  Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась в Баку с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой
19:16  "Суверенная экономика": Битва за металл - ресурс, который меняет баланс сил в мире
19:00  В Астане накрыли "добрый" call-центр, который сообщал жителям о "выигрышах": машин, квартир и прочего
18:42  В Туркменистане стартовал двухлетний проект ФАО по защите зерновых и хлопчатника
15:29  10 стран с самыми большими запасами золота. С адресами золотохранилищ
13:41  В Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи "Навруз"
13:28  Разговаривали сами с собой. "Голос" Америки и радио "Свобода" лишились финансирования
12:51  В Узбекистане реформируют систему теплоснабжения. Новые требования к энергоэффективности зданий
12:20  Утилизация сателлитов. Повторит ли Киев судьбу Сайгона и Кабула, - Артемий Шарапов
12:12  Возвращение Крыма в "родную гавань". 16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум
11:46  Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам, - П.В.Густерин
03:00  Взятие Вены: малоизвестная операция Красной армии. Третий рейх лишился последних источников нефти, - Андрей Шустов
02:25  Губернатор Хинштейн: Курская область приступает к восстановлению освобожденных территорий
01:28  Кыргызстан. Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе. Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения
00:41  Китайские компании представили проекты солнечных электростанций в Таджикистане
00:38  В Казахстане выявили многомиллионные схемы занижения налогов
00:34  В Хорезмской области назначен новый начальник УВД Абдумаджид Шермухамедов
00:16  Необычные имена в Кыргызстане. Родители так хотели мальчика, что девятую подряд девочку назвали "Таарындык" ("Обиделись"). Что было дальше...
00:08  Час расплаты. Событие недели на СВО. Суджа наша!
Суббота, 15.03.2025
23:57  Макрон: Европа может ввести военных на Украину без согласия РФ. А вывести?
22:18  Без советских разработок осваивать дальний космос Илону Маску будет сложновато
21:06  Представитель Таджикистана Ахмад Саидмуродзода назначен замгенсека ШОС
20:15  Трамп назвал британский новостной канал Sky News - "sick degenerates" (больные дегенераты)
16:53  Новый этап в китайско-казахской приграничной торговле. На КПП Хоргос открыт цифровизированный канал для китайских авто
16:21  NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском. Щадить некого...
15:56  В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии
14:37  "Хаотичная парковка - абсолютное зло". Ташкент готовят к внедрению платных парковок
14:15  Президент Казахстана подписал новый Бюджетный кодекс
13:54  "Марш позора": состоится ли проход пленных вэсэушников по улицам Курска
13:51  В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки
13:12  В США опубликован (от анонимного источника) список 43 стран с ограничениями на въезд
02:25  России суждено раскалывать Запад, - Тимофей Бордачев
02:19  В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов
02:05  В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:00  Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра
01:43  "Остров Тайвань принадлежит всему китайскому народу". В Пекине отметили 20 летие Закона о противодействии расколу государства
01:34  Россия – США: перемирие через призму "сделки", - Алексей Белов
01:00  Особая экономзона "Алабуга" (Татарстан) трудоустроит 10 тысяч узбекских специалистов
00:43  Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы
00:30  Кто и как пытается доказать казахстанцам, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"
00:20  Узбекистан. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента
00:10  "Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
Пятница, 14.03.2025
23:18  Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
21:42  В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
20:34  Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления
20:27  ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:17  Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
19:55  Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)
19:46  Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая
16:28  Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:15  МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
00:05 17.03.2025

Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии

Tекст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

"Договориться получилось лишь тогда, когда надавила Москва". Такими словами политологи объясняют причины того, что в Средней Азии разрешен конфликт, длившийся десятилетиями, регулярно доводивший до вооруженных стычек и даже грозивший новой войной в регионе. О чем идет речь и почему это имеет значение в том числе и для благополучия нашей страны?

Киргизия и Таджикистан открылись друг для друга. В буквальном смысле – пограничные КПП, закрытые с 2021 года, снова функционируют.

Произошло это потому, что Бишкек и Душанбе наконец-то сумели делимитировать и демаркировать государственную границу – а значит, никаких боев там из-за того, что какой-то пастух выпасает свой скот на территории другого государства, больше не будет. Только за период с 2010 по 2022 год там произошло 250 вооруженных инцидентов, а в сентябре 2022 года – полноценный военный конфликт с более чем сотней убитых.

Теперь же вместо того, чтобы воевать, оба государства намерены торговать. "Отныне наша граница не линия раздора, а мост дружбы", – говорит президент Киргизии Садыр Жапаров и обещает принять необходимые меры для развития торгово-экономического сотрудничества. А его таджикский коллега Эмомали Рахмон предлагает использовать транзитно-транспортные возможности обоих государств для устойчивого экономического развития как их самих, так и всего региона. Звучат даже разговоры об "азиатском шенгене" – едином визовом пространстве для всех центральноазиатских республик.

Столь ярый энтузиазм понятен, ведь республикам удалось решить, казалось бы, нерешаемую проблему.

"Нынешние границы в Центральной Азии сложились после распада СССР на основе административных границ республик. И предполагали наличие большого числа неудобоваримых моментов с точки зрения именно госграницы. То есть анклавов, эксклавов, неясных условий использования каких-то пограничных объектов (в том числе водных)", – объясняет газете ВЗГЛЯД глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

В условиях дефицита в регионе водных ресурсов, а также высокого уровня национализма и наличия межэтнических разногласий (приводящих к резкому росту недовольства в случае любых уступок соседям) договориться было практически невозможно. Все подходы к территориальному снаряду, начавшиеся в нулевые годы, проходили в условиях максималистских требований таджикского и киргизского руководств. "Каждая сторона считала, что все спорные решения, вплоть до передачи анклавов и эксклавов, должны быть в ее пользу", – говорит Никита Мендкович.

Так почему удалось договориться сейчас? "Заключение этого важного документа стало возможным благодаря политической воле лидеров обоих государств, длительной кропотливой работе правительственных делегаций по делимитации и демаркации границы", – говорится в заявлении МИД РФ. И скромно добавляется, что "российская сторона в духе союзничества всегда оказывала политико-дипломатическое содействие партнерам в Бишкеке и Душанбе в интересах окончательного урегулирования пограничных вопросов". При этом содействие России оказалось не только полезным, но и в какой-то степени определяющим.

Во-первых, потому, что Москва предоставила все нужные данные. "Архивные документы, которые позволяли определить справедливую линию границы на основе данных еще 1920-х годов, когда в регионе фиксировалась система административных и этнических границ", – говорит Никита Мендкович. Спорить с этими документами никто не мог – хотя бы потому, что иных ни у кого не было.

Во-вторых, потому, что Россия смогла убедить руководство Таджикистана и Киргизии вообще начать конструктивную дискуссию.

"Договориться получилось лишь тогда, когда на Душанбе надавила Москва, потребовав начать консультации по демаркации границ и распределению пограничных земель", – объясняет Никита Мендкович.

Логика российской стороны здесь очевидна. Многие эксперты считают, что после завершения украинской истории Средняя Азия будет следующей в очереди на попытку дестабилизации со стороны Запада. В этом могут быть заинтересованы США, стремящиеся создать нестабильность на границах с Китаем, а также обрезать его от торговых путей в Европу и поставок энергоресурсов из Средней Азии. Может быть заинтересована Турция, которая считает регион своей сферой влияния, работает с местными исламистами и скептически относится к местным светским националистам, возглавляющим центральноазиатские страны и не видящим себя "младшими братьями Эрдогана".

Исполнителей тоже достаточно. Местная оппозиция, лишенные власти кланы, а также находящиеся в рядах сирийских террористов граждане Таджикистана, Киргизии и Узбекистана, которым в ближайшее время придется покинуть гостеприимную, но недостаточно богатую для их кормления сирийскую землю.

Наконец, достаточно и поводов для дестабилизации – одним из которых как раз являлся территориальный конфликт. И Россия, способствовав его разрешению, сделала ситуацию в регионе чуть более стабильной и предсказуемой.

"Реализация договора будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в регионе Центральной Азии, а отношения между союзниками и стратегическими партнерами России – Киргизией и Таджикистаном – выйдут на новый качественный уровень", – говорится в заявлении российского МИД.

Также Москва укрепила важнейший институт, при помощи которого будет поддерживаться порядок и стабильность в Средней Азии – ОДКБ. Сложно говорить об эффективности внутри организации, когда один из его членов находится на грани войны с другим.

Ну и, наконец, успешное посредничество России в решении территориального спора укрепляет роль Москвы как модератора в местных конфликтах. Не дает повода другим великим державам (особенно тем, кто заинтересован в дестабилизации Средней Азии и хочет настраивать одно государство против другого) влезать в дела региона. Дает понять, что мы сами у себя можем разобраться.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742159100


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  