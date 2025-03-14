 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 17.03.2025
01:31  Британская традиция: Мария Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию
01:09  Россия готова к любому повороту отношений с США
01:05  "Они убивают всех". Как боевики из Средней Азии учинили резню в Сирии
00:45  О возможных последствиях милитаризации Евросоюза, - Владимир Прохватилов
00:35  Туркменские предприниматели приглашены на крупнейшие энергетические выставки Узбекистана
00:05  Россия уладила одну из неразрешимых проблем Средней Азии
Воскресенье, 16.03.2025
23:18  ВС РФ окончательно освободили Суджу и двинулись дальше
22:26  Специально для RT: как либеральные СМИ стали врагами России и президента США одновременно
21:02  В Казахстане создадут агентство по ядерной энергетике при президенте. Какие страны предлагают Астане свои проекты АЭС?
19:47  Полемика о бюджетах Казахстана и Узбекистана. Аналитики разошлись в оценках
19:40  Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась в Баку с первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой
19:16  "Суверенная экономика": Битва за металл - ресурс, который меняет баланс сил в мире
19:00  В Астане накрыли "добрый" call-центр, который сообщал жителям о "выигрышах": машин, квартир и прочего
18:42  В Туркменистане стартовал двухлетний проект ФАО по защите зерновых и хлопчатника
15:29  10 стран с самыми большими запасами золота. С адресами золотохранилищ
13:41  В Душанбе стартовал Всемирный фестиваль молодежи "Навруз"
13:28  Разговаривали сами с собой. "Голос" Америки и радио "Свобода" лишились финансирования
12:51  В Узбекистане реформируют систему теплоснабжения. Новые требования к энергоэффективности зданий
12:20  Утилизация сателлитов. Повторит ли Киев судьбу Сайгона и Кабула, - Артемий Шарапов
12:12  Возвращение Крыма в "родную гавань". 16 марта 2014 года - 11 лет назад - состоялся общекрымский референдум
11:46  Вильгельм I Гогенцоллерн дважды отомстил Франции и Бонапартам, - П.В.Густерин
03:00  Взятие Вены: малоизвестная операция Красной армии. Третий рейх лишился последних источников нефти, - Андрей Шустов
02:25  Губернатор Хинштейн: Курская область приступает к восстановлению освобожденных территорий
01:28  Кыргызстан. Эколог предупредил о возможной катастрофе на Кумторе. Компания "Кумтор Голд" отрицает обвинения
00:41  Китайские компании представили проекты солнечных электростанций в Таджикистане
00:38  В Казахстане выявили многомиллионные схемы занижения налогов
00:34  В Хорезмской области назначен новый начальник УВД Абдумаджид Шермухамедов
00:16  Необычные имена в Кыргызстане. Родители так хотели мальчика, что девятую подряд девочку назвали "Таарындык" ("Обиделись"). Что было дальше...
00:08  Час расплаты. Событие недели на СВО. Суджа наша!
Суббота, 15.03.2025
23:57  Макрон: Европа может ввести военных на Украину без согласия РФ. А вывести?
22:18  Без советских разработок осваивать дальний космос Илону Маску будет сложновато
21:06  Представитель Таджикистана Ахмад Саидмуродзода назначен замгенсека ШОС
20:15  Трамп назвал британский новостной канал Sky News - "sick degenerates" (больные дегенераты)
16:53  Новый этап в китайско-казахской приграничной торговле. На КПП Хоргос открыт цифровизированный канал для китайских авто
16:21  NBC News: Киев отрицает окружение группировки ВСУ под Курском. Щадить некого...
15:56  В ЕАЭС станет возможной трансграничная передача электроэнергии
14:37  "Хаотичная парковка - абсолютное зло". Ташкент готовят к внедрению платных парковок
14:15  Президент Казахстана подписал новый Бюджетный кодекс
13:54  "Марш позора": состоится ли проход пленных вэсэушников по улицам Курска
13:51  В Московском зоопарке медведи начали выходить из спячки
13:12  В США опубликован (от анонимного источника) список 43 стран с ограничениями на въезд
02:25  России суждено раскалывать Запад, - Тимофей Бордачев
02:19  В Душанбе сессия Маджлиса народных депутатов подвела итоги выборов
02:05  В Кыргызстане изменится минимальный стаж работы для выхода на пенсию
02:00  Россия услышала просьбу Трампа пощадить солдат ВСУ в приграничье. ВСУ дали время сдаться до 6:00 утра
01:43  "Остров Тайвань принадлежит всему китайскому народу". В Пекине отметили 20 летие Закона о противодействии расколу государства
01:34  Россия – США: перемирие через призму "сделки", - Алексей Белов
01:00  Особая экономзона "Алабуга" (Татарстан) трудоустроит 10 тысяч узбекских специалистов
00:43  Россия потеснила США на китайском рынке пшеницы
00:30  Кто и как пытается доказать казахстанцам, что "единый часовой пояс не нарушил ритм жизни"
00:20  Узбекистан. На какие служебные авто пересаживаются чиновники после поручения президента
00:10  "Русские все испортили своими нюансами!" В расставленную для Москвы ловушку попались Вашингтон и Киев, - Антон Трофимов
Пятница, 14.03.2025
23:18  Суд в Казахстане обязал вернуть магистральную ж/д порт Актау - станция Мангышлак государству
21:42  В Москве в Музее русского зарубежья 16 марта закрывается совместная выставка художников из России и Узбекистана "Очарованные солнцем"
20:34  Северо-Кавказский университет прокомментировал конфликт студентов из Туркменистана из-за отчисления
20:27  ВС РФ готовятся к масштабному наступлению на Сумскую область – итоговая сводка Readovka за 14 марта
20:17  Узбекистан. Утвержден новый генеральный план города Карши. Город расширится почти вдвое
19:55  Military TV: Сравнение Су-57 (Россия) и F-35 (США), появившихся бок о бок на Aero India 2025 (видео)
19:46  Президент Казахстана принял участие в заседании Национального курултая
16:28  Навруз сближает: лидеры Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана соберутся в Худжанде
16:15  МИД России: Совместное заявление Пекинской встречи Китая, России и Ирана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Туркменистан   |   Узбекистан   | 
Туркменские предприниматели приглашены на крупнейшие энергетические выставки Узбекистана
00:35 17.03.2025

Туркменские предприниматели приглашены принять участие в Международных выставках "Нефть и газ Узбекистана" и "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2025", которые пройдут с 13 по 15 мая в Ташкенте. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Туркменистана.

Нефть и Газ Узбекистана – OGU является крупнейшей ежегодной площадкой для профессионалов нефтегазовой отрасли. В рамках выставки будут продемонстрированы инновационные технологии, пройдут презентации молодых ученых, будут заключены соглашения и меморандумы о сотрудничестве.

Power Uzbekistan – главное событие энергетической отрасли региона, объединяющее участников со всего мира. На выставке представят решения в сфере энергосбережения, альтернативной и атомной энергетики, электротехнического оборудования и теплоэнергетики. В рамках деловой программы предусмотрены презентации передовых технологий и встречи с крупными заказчиками.

Организаторами Power Uzbekistan 2025 выступают Министерство энергетики Узбекистана и Агентство Узатом.

Источник - Turkmenistan News
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742160900


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан
- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча
- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах
- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации
- О повышении базовой ставки до 16,5%
- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group
- Кадровые перестановки
- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве
- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  