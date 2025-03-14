Туркменские предприниматели приглашены на крупнейшие энергетические выставки Узбекистана

00:35 17.03.2025

Туркменские предприниматели приглашены принять участие в Международных выставках "Нефть и газ Узбекистана" и "Энергетика, энергосбережение, атомная энергетика, альтернативные источники энергии – Power Uzbekistan 2025", которые пройдут с 13 по 15 мая в Ташкенте. Об этом сообщает Торгово-промышленная палата Туркменистана.



Нефть и Газ Узбекистана – OGU является крупнейшей ежегодной площадкой для профессионалов нефтегазовой отрасли. В рамках выставки будут продемонстрированы инновационные технологии, пройдут презентации молодых ученых, будут заключены соглашения и меморандумы о сотрудничестве.



Power Uzbekistan – главное событие энергетической отрасли региона, объединяющее участников со всего мира. На выставке представят решения в сфере энергосбережения, альтернативной и атомной энергетики, электротехнического оборудования и теплоэнергетики. В рамках деловой программы предусмотрены презентации передовых технологий и встречи с крупными заказчиками.



Организаторами Power Uzbekistan 2025 выступают Министерство энергетики Узбекистана и Агентство Узатом.