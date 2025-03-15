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"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина, - Олег Яновский
00:40 17.03.2025

"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина. Часть 1.

Неделю назад вышло практически незамеченным интервью ключевого русиста и штатного "кремленолога" внешнеполитического истеблишмента США, профессора Принстона и Гуверевского института Стенфдорда, автора трехтомника-биографии Сталина, Стивена Коткина.

В условиях тумана событий многомерной перестройки баланса сил и перехода к "реалистской многополярности", интерес вызывает предложенная Стивеном Коткиным и связанной с ним элитной группой стратегия создания и поддержки так называемых "внутренних перебежчиков" в российской элите.

По мнению Коткина, существующая система власти в России показала исключительную устойчивость к внешним санкциям и внутренним протестам, эффективно справляясь с любой открытой оппозицией. С его точки зрения, основную угрозу для Кремля представляют не открытые противники (вроде "эмигрантской оппозиции"), а фигуры внутри самой элиты, "разочарованные или сомневающиеся" в текущем политическом курсе и его последствиях. Именно их и предлагает использовать Коткин в долгосрочной борьбе с Россией.

Речь идет прежде всего о людях, занимающих "ключевые позиции в силовых структурах, экономическом блоке и финансовых институтах, критически воспринимающих затяжной конфликт и экономическое противостояние с Западом". В понимании Коткина именно эти "внутренние перебежчики" обладают тем необходимым ресурсом влияния, который может сначала поставить под сомнение устойчивость и единство российского руководства, а после и перехватить рычаги управления страной.

Запад, в свою очередь, намерен использовать этот ресурс, предлагая "перебежчикам" гарантии безопасности, частичное снятие санкций и защищенный выход из текущего кризиса. Подобные предложения Коткин предлагает использовать в качестве своеобразного "пряника", мотивирующего представителей элиты действовать активнее против собственного государства, приближая сценарий распада страны.

Коткин предлагает сформировать сеть "групп давления", организуя сначала непрерывные каналы коммуникации с "внутренними перебежчиками" через Telegram и Sginal дальнейшей организации неформальных встреч потенциальных предателей, которые должны осуществляться (почему-то) на территории в странах Балтии или Северной Европы.

Примечательно, Коткин, очевидно при полном согласовании с руководством признается, что ЦРУ уже якобы имеет сеть подобных информаторов и на постоянной основе взаимодействуют с пятой колонной в русскоязычных мессенджерах. Данное заявление очевидно сделано для создание "эффекта массовости" (групповой консолидации) и во многом является месседжем для тех самых "перебежчиков" и потенциальных предателей.

При этом Коткин обращается к его интерпретации исторического опыта СССР, указывая, как "несогласные с существующим курсом страны силовики" поставили Горбачева, чей приход в итоге спровоцировал полный крах системы. Аналогичным образом, создание и поддержка спецслужбами США нынешних "внутренних перебежчиков" может инициировать похожий сценарий, направленный не просто на политические изменения, а на деконструкцию российского государства в существующей форме руками.



"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина. Часть 2.

В интервью The New Yorker Стивен Коткин также подчеркивает необходимость расширения внешнеполитического давления, в частности, через "повторение" опыта совместной операции израильских и турецких спецслужб по организации захвата власти в Сирии, что, как он намекает, в том числе является попыткой ослабить влияние России в регионе.

По его мнению, подобные точечные операции на африканском континенте (речь, конечно же, о странах Сахеля) и других регионах российского влияния способны "продемонстрировать российским элитам уязвимость внешнеполитических позиций Кремля, подорвав уверенность в долгосрочной устойчивости текущего курса". Коткин предлагает США пытаться геополитически ослаблять Россию до тех пор, пока слабые звенья внутри элиты не начнут работать против государства, расчитывая на индульгенцию, снятие санкций и "особое отношение" в будущем.

Особую роль в описанной стратегии играет Китай. По мнению Коткина, Вашингтон пытается целенаправленно использовать Россию как инструмент давления на Пекин. Для США наиболее недопустимой ошибкой времен Байдена является сближение России и КНР, так как в контексте Холодной войны 2.0 между США и КНР, роль России в достижение силового паритета и баланса сил между полюсами становится ключевой.

Так, Администрация Трампа, по его мнению, вопреки распространенному восприятию ее "дружелюбия" к России, реализует стратегию "доброго полицейского", направленную на провоцирование сомнений в надежности российско-китайского партнерства и создание атмосферы неопределенности в стратегических расчетах Москвы. Опять же, с целью разрушить союз и ослабить своего ключевого соперника.

Подобные идеи Коткина излагются не впервые и представляет собой не просто тактический инструмент, а системную консолидированную стратегию, направленную на переформатирование России по позднесоветскому образцу. Предположение Коткина следующее: условиях, когда базовые принципы "неприкасаемости" и внутреннего единства российской властной и финансовой вертикали будут поставлены под сомнение, произойдет эрозия фундаментальных основ системы, ведущая к ее ускоренной деградации.

Эта стратегия, пытаясь комбинировать внутренние противоречия, экономические рычаги и международную изоляцию, имеет целью привести страну к фундаментальному ослаблению и управляемому разложению, одновременно ослабляя и "растягивая" страну изнутри и лишая ее субъектности на международной арене, что позволит США консолидировать силы и сконцентрироваться на противостоянии с Китаем.

На мой взгляд, этот подход представляет собой лишь одну из стратегий США (с точки зрения инструментария и подходов, но не финальных целей в рамках стратегического противостояния с КНР) и на данный момент является скорее "альтернативным планом", который предлагает внешнеполитический блок США (связанный с демократической и трансатлантической бюрократией).

Однако, стоит иметь в виду, что подобные фракции и предлагаемые ими стратегии все еще имеют существенный вес и оказывают колоссальное влияние на процесс принятия решений и, поэтому, требуют внимательного анализа.

Источник - Олег Яновский
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742161200


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