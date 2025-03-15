"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина, - Олег Яновский

00:40 17.03.2025

"Внутренние перебежчики" и российская стратегия Стивена Коткина. Часть 1.



Неделю назад вышло практически незамеченным интервью ключевого русиста и штатного "кремленолога" внешнеполитического истеблишмента США, профессора Принстона и Гуверевского института Стенфдорда, автора трехтомника-биографии Сталина, Стивена Коткина.



В условиях тумана событий многомерной перестройки баланса сил и перехода к "реалистской многополярности", интерес вызывает предложенная Стивеном Коткиным и связанной с ним элитной группой стратегия создания и поддержки так называемых "внутренних перебежчиков" в российской элите.



По мнению Коткина, существующая система власти в России показала исключительную устойчивость к внешним санкциям и внутренним протестам, эффективно справляясь с любой открытой оппозицией. С его точки зрения, основную угрозу для Кремля представляют не открытые противники (вроде "эмигрантской оппозиции"), а фигуры внутри самой элиты, "разочарованные или сомневающиеся" в текущем политическом курсе и его последствиях. Именно их и предлагает использовать Коткин в долгосрочной борьбе с Россией.



Речь идет прежде всего о людях, занимающих "ключевые позиции в силовых структурах, экономическом блоке и финансовых институтах, критически воспринимающих затяжной конфликт и экономическое противостояние с Западом". В понимании Коткина именно эти "внутренние перебежчики" обладают тем необходимым ресурсом влияния, который может сначала поставить под сомнение устойчивость и единство российского руководства, а после и перехватить рычаги управления страной.



Запад, в свою очередь, намерен использовать этот ресурс, предлагая "перебежчикам" гарантии безопасности, частичное снятие санкций и защищенный выход из текущего кризиса. Подобные предложения Коткин предлагает использовать в качестве своеобразного "пряника", мотивирующего представителей элиты действовать активнее против собственного государства, приближая сценарий распада страны.



Коткин предлагает сформировать сеть "групп давления", организуя сначала непрерывные каналы коммуникации с "внутренними перебежчиками" через Telegram и Sginal дальнейшей организации неформальных встреч потенциальных предателей, которые должны осуществляться (почему-то) на территории в странах Балтии или Северной Европы.



Примечательно, Коткин, очевидно при полном согласовании с руководством признается, что ЦРУ уже якобы имеет сеть подобных информаторов и на постоянной основе взаимодействуют с пятой колонной в русскоязычных мессенджерах. Данное заявление очевидно сделано для создание "эффекта массовости" (групповой консолидации) и во многом является месседжем для тех самых "перебежчиков" и потенциальных предателей.



При этом Коткин обращается к его интерпретации исторического опыта СССР, указывая, как "несогласные с существующим курсом страны силовики" поставили Горбачева, чей приход в итоге спровоцировал полный крах системы. Аналогичным образом, создание и поддержка спецслужбами США нынешних "внутренних перебежчиков" может инициировать похожий сценарий, направленный не просто на политические изменения, а на деконструкцию российского государства в существующей форме руками.



