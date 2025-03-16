О возможных последствиях милитаризации Евросоюза, - Владимир Прохватилов

00:45 17.03.2025 О возможных последствиях милитаризации Евросоюза

На какие средства предполагается восстанавливать "европейскую оборону"



16.03.2025 | Владимир ПРОХВАТИЛОВ



На неформальном выездном заседании лидеров Евросоюза во дворце Эгмонт в Брюсселе 3 февраля 2025 года главы государств и правительств ЕС провели переговоры по будущей Европейской программе оборонной промышленности (EDIP).



Эта новая программа позволит ЕС начать финансировать совместные проекты по оборонному развитию и закупкам, включая Европейские оборонные проекты общего интереса (EDCPI), такие как противоракетный щит и возможности киберзащиты.



Как заявил в ходе заседания председатель Европейского совета Антонио Коста, "наши усилия направлены на продолжение работы, которую мы начали во время саммита в Версале в марте 2022 года, когда мы решили, что ЕС должен взять на себя большую ответственность за свою собственную оборону".



"Фактически EDIP станет первым инструментом ЕС, разработанным для создания совместных военных возможностей. Хотя EDIP должен быть наделен всего 1,5 млрд евро до 2027 года, то, что произойдет после этого периода времени, еще важнее, поскольку политические лидеры говорят о потенциале EDIP стоимостью от 100 млрд евро до 500 млрд евро в течение семи лет. Вот почему текущие переговоры по EDIP остаются деликатными, с опасениями, начиная от того, должна ли она быть открыта для партнеров, не входящих в ЕС, и заканчивая тем, должна ли Европейская комиссия играть какую-либо роль в таких вопросах, как безопасность поставок. В число таких вопросов входит и то, насколько глубоко Украина должна быть вовлечена в EDIP, особенно с учетом того, что она еще не является полноправным членом ЕС", – отмечают аналитики испанского Королевского института Elcano.



В ближайшее время лидерам Евросоюза будет представлен проект так называемой Белой книги по обороне, подготовленный комиссаром ЕС по обороне Андрюсом Кубилиусом и главным дипломатом ЕС Кайей Каллас.



В проекте документа, полученном изданием Politico Europe, говорится, что "восстановление европейской обороны требует масштабных инвестиций в течение длительного периода".



"Россия представляет собой экзистенциальную угрозу Союзу, и, учитывая ее прошлые вторжения на территорию соседей и нынешнюю экспансионистскую политику, необходимость сдерживания российской вооруженной агрессии сохранится даже после заключения справедливого и прочного мирного соглашения с Украиной. Первоочередной задачей является обеспечение возможности Украины продолжать отражать атаки России", – указывают авторы проекта Белой книги.



В нем отмечается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность теперь, когда США "пересматривают свой подход и могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств".



Восстановление военно-промышленного комплекса ЕС означает, как пишут авторы проекта, что Евросоюз "должен рассмотреть возможность введения европейских преференций в государственные закупки для стратегических оборонных секторов и технологий".



Также подчеркивается необходимость "совместных закупок" как способа решения проблемы фрагментированного рынка обороны блока и предоставления странам финансовой помощи для заключения выгодных сделок. Европейская комиссия "также могла бы действовать как центральный закупочный орган от их имени".



Что касается опасений насчет того, что США "могут принять решение ограничить использование или даже прекратить доступность" купленных европейскими странами американских вооружений, то они вполне обоснованы.



Так, Португалия решила не закупать американские истребители F-35, опасаясь, что администрация Трампа решит прекратить обновления программного обеспечения или поставку запасных частей и будет рассматривать альтернативы европейского производства.



"Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку", - заявил уходящий министр обороны Португалии Нуну Мелу в интервью средствам массовой информации страны.



Фрагментация оборонного рынка Евросоюза является, как мы писали, ахиллесовой пятой ЕС.



Единый рынок, который до сих пор создавал Евросоюз, до самого последнего времени не включал в себя оборонную промышленность. Европейские оборонные предприятия в основном являются национальными, с несколькими исключениями, такими как Airbus и MBDA (Matra BAE Dynamics Aérospatiale).



Истребитель Eurofighter Typhoon – редкий пример европейской оборонной кооперации. У каждой из стран Евросоюза на данный момент своя армия, свои программы вооружений и свои лоббисты в министерствах обороны, которые поддерживают свое производство вооружений и военной техники.



В результате, вместо того чтобы создать один общеевропейский танк, страны ЕС производят французский Leclerc, итальянский С1 Ariete, польский PT-91 Twardy, британский CR2 Challenger 2 и германский Leopard 2 различных модификаций, который производился не только в Германии, но и по лицензии в Испании и Швеции.



Недавно в польской армии появились американские Abrams и южнокорейские K2, которые также теперь стоят на вооружении европейских стран.



В военной авиации такая же ситуация: в Европе одновременно выпускают три истребителя – Rafale французской фирмы Dassault, общеевропейский Eurofighter Typhoon и Gripen шведской компании Saab.



Несколько лет назад Германия и Франция стали работать над новым танком, но с этим проектом много проблем, в том числе и нерешаемых.



"Европейский рынок обороны остается фрагментированным. Отсутствие совместных закупок и национальных преференций по расходам на оборону приводит к небольшим рынкам с низкими объемами производства. Низкие объемы производства являются основной причиной относительно высоких затрат на единицу продукции", – отмечают эксперты аналитического центра Bruegel (Брюссель).



"Объемы производства танков и артиллерийских систем, как правило, ниже в Европе, чем в США, России или Южной Корее. Более того, сообщаемые цены за единицу, как правило, относительно высоки, в частности, в Германии, в то время как у производителей с более высокими объемами производства в год цены за единицу ниже. Европейская комиссия подсчитала, что отсутствие сотрудничества приводит к высоким издержкам, которые оцениваются в размере от 25 до 100 миллиардов евро в год", – указывают бельгийские аналитики.



По этой причине многие государства-члены Евросоюза закупают готовое оружие у поставщиков извне Европы, особенно из США. "С 2022 года 75% закупок [вооружений и] военной техники пришлось на неевропейские фирмы, а 68% – на американские компании", – пишет Le Monde.



На преодоление фрагментации и создание единого европейского оборонного рынка нацелена Европейская оборонно-промышленная стратегия (EDIS), предложенная Европейской комиссией 5 марта 2024 года.



План EDIS направлен на сокращение фрагментации в европейской оборонной промышленности и сокращение импорта оружия, а также на рост внутриевропейской оборонной торговли до 35% от оборонного рынка ЕС к 2030 году и обеспечение того, чтобы к 2030 году не менее 50% оборонных закупок стран ЕС поступало от оборонных компаний стран Евросоюза. Намечено обеспечить, чтобы страны ЕС закупали не менее 40 процентов оборонного оборудования на совместной основе.



Одно из ключевых препятствий в интеграции европейского оборонпрома состоит в том, что "в целом существует крупная и процветающая оборонная промышленность ЕС. ASD, Ассоциация аэрокосмической и оборонной промышленности Европы, отметила в своем отчете за 2023 год, что в нее входит свыше 4000 предприятий с общим оборотом около 290 млрд евро и более 164 млрд евро экспорта. Возможно, она не такая большая, как оборонная промышленность США, но это бурно развивающийся европейский сектор", пишет бельгийский Королевский институт международных отношений Egmont.



Создание единого европейского оборонного рынка неизбежно существенно снизит прибыли многих национальных оборонных компаний, что по понятным причинам не вызывает у них большого восторга.



Несмотря на наличие жесткой политической воли у лидеров Евросоюза на возрождение своей оборонной промышленности, быстро сделать это не получится.



"Европейской оборонной промышленности необходимо адаптироваться к масштабному производству собственной военной продукции, что требует значительного времени. По оценкам ряда западных экспертов, восстановление европейской оборонной промышленности после конфликта на Украине потребует больших средств и времени - не менее 5–10 лет. Очевидно, именно это и требовалось США, являющимся мировым лидером по экспорту вооружений и готовым пополнять европейские военные арсеналы американским оружием", – пишет индийская газета Financial Express.



Впрочем, главная проблема европейской мечты о возрождении ВПК состоит в том, что для этого банально нет денег.



"Хотя с экономической точки зрения можно утверждать, что увеличение расходов на оборону в еврозоне приветствуется, с точки зрения государственного финансирования это не могло произойти в худшее время. Многие страны еврозоны все еще борются с бюджетным дефицитом, который слишком высок. Такие страны, как Франция, Бельгия и Италия, вступили в так называемую процедуру чрезмерного дефицита и изо всех сил пытаются снизить дефицит до 3% ВВП. Поэтому увеличение расходов на оборону до более высокого целевого показателя НАТО станет сложной задачей, особенно с учетом того, что довольно много стран с высоким дефицитом уже изо всех сил пытаются достичь текущего целевого показателя в 2%", – отмечают аналитики крупнейшей банковской группы Нидерландов ING.



Лидером в части финансирования оборонных расходов Евросоюза, по мнению голландских банковских экспертов, может стать Германия, у которой относительно низкий государственный дефицит.



"По данным ING, около двух третей дополнительных оборонных расходов еврозоны в прошлом году идут на инвестиции в заводское оборудование. Учитывая низкие производственные мощности в обороне Европы, это обычно означает, что многие расходы приведут к росту импорта. Европейская комиссия оценивает инвестиции в оборудование в 80% импорта… Хотя мы и ожидаем, что еврозона увеличит свои производственные мощности в обороне, мы считаем, что первоначальные дополнительные инвестиции приведут к значительному объему импорта", – считают в ING.



Нетрудно догадаться, что львиная доля закупок оборудования для оборонной промышленности Европы будет делаться в США, которые и тут имеют свою выгоду.



4 марта 2025 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен анонсировала план по перевооружению Евросоюза (ReArm Europe) общей стоимостью €800 млрд. Она отметила, что Европа живет в "самое опасное время" и потому ей требуется "взять на себя большую ответственность за свою собственную безопасность".



Ключевой момент этого документа: ослабление фискальных правил ЕС с целью увеличить расходы на оборону стран блока на 1,5% и собрать €650 млрд на производство оружия; то есть участницы ЕС смогут отступить от установленной границы госдолга в размере 3% ВВП.



Но у кого смогут прокредитоваться европейские милитаристы? Ответ известен: у акул Уолл-Стрит.



Евросоюз попадет в долговое рабство Америки, которое в обозримой перспективе обернется скупкой американцами – за долги – не только возрождающейся оборонки Европы, но и энергетики, и даже пахотных земель.



Лидеры Евросоюза меняют благосостояние своих народов на милитаризацию континента, которая неизбежно приведет к упадку социальной сферы и обнищанию Старого Света. Источник - Фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742161500





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан

- Маулен Ашимбаев вручил награды победителям Республиканского турнира по бочча

- Бюро Мажилиса: Депутаты заслушают информацию Правительства по результатам обращений граждан в регионах

- В Правительстве рассмотрены вопросы либерализации экономики и темпы приватизации

- О повышении базовой ставки до 16,5%

- Первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с руководством China Gezhouba Group

- Кадровые перестановки

- Вопросы развития горно-металлургического комплекса, а также реализации инвестпроектов в ЗКО и Атырауской области рассмотрели в Правительстве

- Казахстанская делегация приняла участие в чрезвычайной сессии СМИД ОИС, посвященной ситуации в Палестине и Сирии

