Россия предлагает Таджикистану инвестпроекты в энергетике и добыче редкоземельных металлов, - Виктория Панфилова

00:50 17.03.2025

Россия предлагает Таджикистану инвестпроекты в энергетике и добыче редкоземельных металлов



Путин, Рахмон и Лукашенко обсудили общие угрозы



Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

16.03.2025



Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл в Москву с официальным визитом. В центре переговоров с главой РФ Владимиром Путиным, которые состоятся 17 марта, будут вопросы дальнейшего развития российско-таджикистанских отношений с акцентом на торговое, инвестиционное и гуманитарное сотрудничество. Главы двух государств обменяются мнениями по актуальным региональным проблемам.



Президент Эмомали Рахмон прибыл в Москву 15 марта. В этот же день состоялась его неформальная встреча с президентами России и Белоруссии, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, в ходе которой обсуждались вопросы развития межгосударственных отношений. Лидеры трех стран связались по телефону с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Путин пригласил Алиева в Москву 9 мая.



Как сказал "НГ" заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин, в ходе неформальной встречи президентов России, Таджикистана и Белоруссии обсуждался целый комплекс вопросов, начиная с проблем в сфере трудовой миграции до вопросов безопасности Центральной Азии и Таджикистана. Говорили и о том, как развивается ситуация в соседнем Афганистане. Россия в этом плане обладает большими возможностями для диалога с "Талибаном" (движение "Талибан" – террористическая организация, запрещена в РФ), чем Таджикистан, играет ключевую роль в обеспечении безопасности региона.



В рамках неформальной встречи, по мнению эксперта, также могли обсуждаться вопросы предстоящего транзита власти в Таджикистане – тема, удобнее обсуждаемая в неформальной обстановке, тем более при участии Александра Лукашенко. Такой формат позволяет затронуть широкий спектр вопросов без жесткой повестки дня.



"Нормализация отношений Таджикистана и Киргизии является важным шагом для ОДКБ и диалога в рамках формата "Россия – Центральная Азия", – подчеркнул Притчин.



По словам источника "НГ" в Душанбе, предпочитающего остаться неназванным, ситуация в Таджикистане крайне напряженная. Президент Рахмон занят масштабными кадровыми перестановками на фоне затяжной борьбы за власть между силовыми структурами, которая привела к расколу в его собственной семье и массовым арестам политиков, осужденных на длительные сроки за предполагаемый заговор (см. "НГ" от 02.03.25).



Вопрос преемственности власти в Таджикистане обсуждается уже более пяти лет. На главный государственный пост подготовлен сын главы государства Рустам Эмомали, занимающий пост мэра Душанбе и спикера верхней палаты парламента, фактически являющийся вторым человеком в стране. Несмотря на многолетние разговоры, благоприятных политических и социально-экономических условий для передачи власти по наследству до сих пор не представилось.



В 2024 году Таджикистан столкнулся с целым рядом серьезных проблем. Несмотря на тесные связи с Россией, национальная валюта (сомони) резко обесценилась по отношению к рублю, что негативно сказалось на объеме денежных переводов от трудовых мигрантов (составляющих до 45% ВВП). Трагедия в московском "Крокус Сити Холле" в марте 2024 года ускорила отток мигрантов из РФ, вызвав серьезную обеспокоенность таджикских властей. Для поддержки экономики весной пришлось продать значительную часть золотовалютных резервов.



Среди других проблем – угроза на южной границе: концентрация боевиков "Джамоат Ансаруллах" (террористическая организация, запрещена в РФ) на севере Афганистана и заявления группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, террористическая организация, запрещена в РФ), пришедшей к власти в Сирии, о создании "Исламского государства Хорасан" (признана террористической организацией, запрещена в РФ) в Центральной Азии. Напомним, в рядах этой группировки выходцы из Центральной Азии, в том числе из Таджикистана.



Исламизация таджикского общества и потенциальная угроза радикализма, экономическая зависимость от Китая, недостроенная Рогунская ГЭС (требующая 6 млрд долл. инвестиций), а также долг Сангтудинской ГЭС-1 в размере 333 млн долл. (см. "НГ" от 18.12.24) вызывают серьезную озабоченность в Душанбе. Решать эти вопросы самостоятельно власти, судя по всему, уже не могут. Нужна помощь России.



Впрочем, есть и плюсы – подписание соглашения по границе с Киргизией внесло некоторую стабильность, однако неизбежный транзит власти остается серьезным вызовом для Рустама Эмомали. Россия, со своей стороны, пытается "спасти" Таджикистан, предлагая инвестиционные проекты в сфере энергетики, в частности в области возобновляемых источников энергии и разработки месторождений редкоземельных металлов.