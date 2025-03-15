"Голос Америки" запел

01:00 17.03.2025

В эфире иноагента "Голос Америки" вместо новостей заиграла музыка



Большинство локальных радиостанций "Голоса Америки" (VOA, признан в РФ иноагентом), вещающих на местных языках, перестали передавать новости и транслируют только музыку, сообщает CNN.



Радио практически остановило работу после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о массовом сокращении сотрудников в семи федеральных агентствах, в том числе Агентстве США по глобальным медиа (USAGM). Директор радиостанции Майкл Абрамович заявил, что он и "практически весь персонал" радиостанции были отправлены в отпуск. Источники телеканала ожидают, что в ближайшее время освещать новости перестанут все редакции радиостанции.



9 февраля миллиардер и глава Департамента эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск призвал закрыть VOA (признан в РФ иноагентом) и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Работу обоих курирует USAGM. Господин Маск назвал работников этих радиостанций "сумасшедшими левыми радикалами", которые "говорят сами с собой" и "попутно сжигают миллиард долларов в год".



Кирилл Сарханянц