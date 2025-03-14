Россия готова к любому повороту отношений с США

01:09 17.03.2025 Точка мнения: почему РФ готова к любому повороту отношений с США

И чего ждать от дальнейших контактов Москвы и Вашингтона по украинскому урегулированию



Ирина Горбунова



РФ будет прилагать все усилия, чтобы закрепить нынешние тенденции в отношениях с США. Об этом "Известиям" заявил зампредседателя Совета Федерации Константин Косачев. При этом Москва намерена реагировать, если с противоположной стороны начнутся развороты в невыгодном для нее направлении. Хотя сейчас стороны ведут диалог об украинском урегулировании, они все еще не говорят на одном языке. В экспертом сообществе отмечают: при обсуждении перемирия следующим шагом должен стать разговор Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности РФ. Однако процесс урегулирования, по их мнению, будут тормозить страны Европы, взявшие антироссийский курс на продолжение конфликта любой ценой.



Как будут складываться отношения РФ и США



Смена администрации в Белом доме внесла заметное изменение в подходах США к украинскому урегулированию и диалогу с Россией. В Москве, безусловно, фиксируют активизацию контактов между странами и положительно оценивают стремление разрешить кризис. Тем не менее в России пока сохраняют сдержанный оптимизм. Так, в Совете Федерации не исключают никаких сценариев дальнейшего развития двусторонних отношений - от самых позитивных до самых негативных.



- Давать какие-то прогнозы на долгосрочную перспективу, к сожалению, не приходится. Все покажет только время. Мы будем, разумеется, прилагать все усилия к тому, чтобы нынешние тенденции закрепить. Мы будем реагировать, если с противоположной стороны начнутся опять какие-то развороты в невыгодном для России направлении, - заявил "Известиям" заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.



Чтобы сохранить диалог, разумеется, потребуются усилия с двух сторон, и они сейчас прилагаются. Инициатором проблем в международных отношениях в последние годы была не Россия, и поэтому инициатива по их искоренению должна исходить от тех, кто их спровоцировал, то есть от Запада, считает российский сенатор.



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Сейчас в переговорах РФ и США по Украине "дистанция сокращается", сказал 16 марта спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Дональд Трамп ожидает прекращения огня на Украине "в течение недель". Более того, в Белом доме заявили, что урегулирование будет предусматривать отказ Киева от территорий в обмен на будущие гарантии безопасности. О том, что с Украиной ведутся такие переговоры, позже подтвердил и Владимир Зеленский.



Урегулирование конфликта на Украине - важный элемент, необходимый для восстановления всего комплекса отношений между РФ и США. 13 марта в Кремле состоялась встреча Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Она прошла после того, как Вашингтон и Киев договорились о 30-дневном перемирии, если на этот шаг пойдет Москва.



Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Владимир Путин передал через Уиткоффа информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио назвал прошедшую встречу позитивной и продуктивной. Таковой ее посчитал и Дональд Трамп. Он заявил, что "есть очень хороший шанс" на завершение конфликта. При этом позже американский президент уточнил, что в понедельник, 17 марта, станет больше известно о перспективе прекращения огня.



Владимир Путин четко заявил, что Россия поддерживает идею перемирия и находит ее правильной, но есть нюансы. Так, непонятно, что делать с "участком вклинения в Курской области" и находящимися там военнослужащими ВСУ, остается открытым и вопрос контроля за соблюдением режима прекращения огня. Кроме того, Россия опасается, что украинская армия может воспользоваться ситуацией, чтобы восстановить свои силы и продолжить боевые действия против России.



Помощник президента РФ Юрий Ушаков отметил, что призывы к перемирию на Украине Москва воспринимает как попытку дать ВСУ время на перевооружение и уже довела до США свои озабоченности по этому вопросу.



- Воспринимаем это как попытку дать передышку украинским войскам, которые сейчас переживают трудные времена. Российская армия наступает на всех направлениях, и в этой ситуации можем воспринимать [перемирие] как какую-то попытку дать время для перевооружения и перегруппировки украинским военным, - сказал он.



Несмотря на начало процесса мирного урегулирования, стороны все еще "не говорят на одном языке" касательно оценки ситуации на Украине. Следующим шагом должен стать точечный разговор Москвы и Вашингтона о гарантиях, которые будут предоставлены России перед вступлением в силу перемирия на Украине и его условиях, говорит "Известиям" аналитик ВШЭ Тигран Мелоян. Российская позиция вполне понятна - Москва за перемирие, которое гарантирует путь к долгосрочному миру с последующим избавлением от первопричин конфликта, но против перемирия в обличье "троянского голубя".



- Американская стратегия может развиваться по двум направлениям. Первое - Вашингтон готов к диалогу по такому списку вопросов и тогда американские спецпредставители отправляются с ними к Зеленскому с опцией, что Киеву стоит согласиться на выдвинутые условия. Второе - Трамп считает, что торг с Москвой неуместен. Тогда мы можем скатиться к тому, что будут предприняты попытки надавить на Россию путем угроз ужесточения санкций, прежде всего давление на страны - партнеры РФ путем расширения вторичных санкций, и продолжения боевых действий, - считает эксперт.



Сохранение напряженности между США и РФ сегодня выгодно именно Евросоюзу, полагает Мелоян. ЕС вместе с Великобританией будут стараться сделать все, чтобы Киев не соглашался на мирные инициативы на условиях Москвы. Брюссель и Лондон дают надежду Киеву на продолжение военно-политической поддержки, что может застопорить американо-российский переговорный процесс и повлиять на договороспособность украинской стороны.



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Реакция Европы и Украины на сближение РФ и США



Мирными инициативами РФ и США были недовольны в Европе с самого начала возобновления переговоров Москвы и Вашингтона. 6 марта европейские лидеры собирались на саммит, чтобы обсудить повышение оборонных расходов и дальнейшую поддержку Украины. После этого было заявлено о разработке нового крупнейшего комплекса военной помощи. Но в начале марта СМИ сообщили, что работу над пакетом размером €20 млрд ЕС приостановил.



20 марта в Лондоне соберутся военачальники из стран "коалиции желающих" для обсуждения конкретных шагов по отправке войск на Украину с целью, как утверждается, обеспечения мира после урегулирования конфликта. РФ не раз заявляла, что выступает против размещения на украинской территории европейских вооруженных контингентов. Но Франция, Великобритания, скорее всего, будут ратовать за затягивание переговоров и выдвижение дополнительных требований к России, что будет способствовать затягиванию переговорного процесса, говорит "Известиям" политолог Иван Лошкарев.



- Если мы говорим о Германии, то здесь как раз какой-то предсказуемости меньше. Возможно, Берлин предпочтет менее инициативную позицию на этом направлении, исходя из того, что его ресурсы исчерпаны, и возобновление тех же газовых поставок из России может способствовать смягчению экономической ситуации в стране, - полагает эксперт.



Европейские же наднациональные институты будут принимать позицию ближе к французской и британской, так как занимающие должности председателя Еврокомиссии и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики вложили очень много карьерных и эмоциональных ресурсов именно в нагнетание антироссийской истерии и санкционной политики. Также появится группа стран, которая займет индифферентную позицию.



- Мы можем заметить осторожную линию Португалии, которая отказывается от закупок американского вооружения и вообще стремится сосредоточиться на вопросах внутреннего развития. Будем, наверное, что-то подобное наблюдать, например, и в Греции, - полагает эксперт.



При этом не до конца ясна и будущая реакция Киева. В конце февраля Владимир Зеленский прибыл в США, как ожидалось, ради подписания соглашения по редкоземельным металлам. Однако его визит окончился перепалкой в Овальном кабинете, после чего украинского лидера попросили его покинуть.



Очевидно, военно-политическое руководство Украины будет стремиться представить РФ противником мирного урегулирования и даже пойти на провокации в период возможного 30-дневного перемирия, считает Тигран Мелоян. Основная цель Киева сейчас - расположить к себе Вашингтон и продемонстрировать, что с Москвой договариваться нельзя. Источник - Известия

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