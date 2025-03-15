Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира

01:16 17.03.2025

Бронзовый призер Олимпийский игр в Париже, казахстанская боксерша Назым Кызайбай выиграла свой третий чемпионат мира, передает Tengri Sport.



Чемпионка Азии принесла Казахстану шестую медаль ЧМ по боксу



В финале самая титулованная боксерша страны сошлась с Юлией Чумгалаковой из России.



Первый раунд, по мнению судей, единогласно остался за казахстанкой, а во втором Назым развила свой успех.



Заключительный отрезок Кызайбай провела осторожнее и спокойно довела бой до победы. После завершения поединка судьи подняли руку казахстанке - Назым Кызайбай стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм.



