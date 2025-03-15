|Казахстанская боксерша Назым Кызайбай стала трехкратной чемпионкой мира
01:16 17.03.2025
Бронзовый призер Олимпийский игр в Париже, казахстанская боксерша Назым Кызайбай выиграла свой третий чемпионат мира, передает Tengri Sport.
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В финале самая титулованная боксерша страны сошлась с Юлией Чумгалаковой из России.
Первый раунд, по мнению судей, единогласно остался за казахстанкой, а во втором Назым развила свой успех.
Заключительный отрезок Кызайбай провела осторожнее и спокойно довела бой до победы. После завершения поединка судьи подняли руку казахстанке - Назым Кызайбай стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 килограмм.
Назым Кызайбай - путь к третьему титулу
Назым Кызайбай родилась в 1993 году в Алматинской области. Уже в 2012 году ей удалось завоевать первую награду чемпионата мира - бронза в весовой категории до 48 килограмм на турнире в Китае.
Два года спустя Назым улучшила свой результат и впервые стала чемпионкой мира, а в 2016 году в Астане оформила второй титул в той же весовой категории.
При этом спортсменка много лет не могла попасть на Олимпиаду - ее вес не олимпийский, а в других категориях не удавалось выиграть конкуренцию внутри страны. Впервые на главный старт боксерша попала в 2024 году и сразу сумела завоевать бронзу в весе до 50 килограмм.
Отметим, что после того, как Назым Кызайбай завоевала бронзу Олимпийских игр, боксерша заявила, что намерена в третий раз за свою карьеру стать чемпионкой мира.
Сегодняшняя соперница Назым в одном из интервью признавалась, что считает казахстанку своей главной конкуренткой на турнире в Сербии.
Напомним, что в 1/8 финала Назым Кызайбай разобралась с Николь Дуриковой из Словакии, трижды отправив ее в нокдаун.
В 1/4 финала Тайонис Седеньо Рохас из Венесуэлы также была побеждена казахстанкой досрочно, а в полуфинале Хон Кен Рен из КНДР дошла до решения - судьи отдали предпочтение Назым со счетом 4:1.
Сегодня на чемпионате мира в Сербии в финалах сразятся еще четыре представительницы Казахстана.
Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую боксершу Назым Кызайбай с исторической победой, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Поздравляю Назым Кызайбай – первую в истории отечественного бокса трехкратную чемпионку мира. Это уникальное достижение. Хочу поблагодарить всю национальную сборную за блестящее выступление на первенстве планеты в Сербии! Желаю нашим девушкам достижения новых спортивных вершин!" – написал Глава государства на своей странице в социальной сети Instagram.