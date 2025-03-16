|Британская традиция: Мария Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию
01:31 17.03.2025
Британская традиция: Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию
16 марта 2025
Грабеж и убийства по лицензии - визитная карточка британской короны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Так Захарова прокомментировала призыв экс-премьер Британии Риши Сунака изъять "замороженные" Западом российские активы.
"Экс премьер Британии Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока еще не поздно.
Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов. Аморальная мораль. Вот, например, Генри Морган собрал настоящую эскадру и осуществлял нападения на Вест-Индию. Он грабил как корабли, так и прибрежные населенные пункты, захватил Панаму. После ареста Моргана… не наказали, а назначили вице-губернатором Ямайки.
Грабеж и убийства по лицензии - визитная карточка британской короны и служащих ей подданных", - пишет дипломат в своем телеграм-канале.