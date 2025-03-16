Британская традиция: Мария Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию

01:31 17.03.2025

Британская традиция: Захарова прокомментировала призыв Сунака обокрасть Россию



16 марта 2025



Грабеж и убийства по лицензии - визитная карточка британской короны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Так Захарова прокомментировала призыв экс-премьер Британии Риши Сунака изъять "замороженные" Западом российские активы.



"Экс премьер Британии Сунак призвал как можно скорее похитить миллиардные российские активы, пока еще не поздно.



