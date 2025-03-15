В кыргызстанских аэропортах "Манас" и "Ош" китайцы реконструируют ВВП

01:40 17.03.2025

ОАО "Аэропорты Кыргызстана" запланировало полную реконструкцию взлетно-посадочных полос и перронов международных аэропортов "Манас" и "Ош".



Для реализации этих работ, как сообщает Акчабар, подписано соглашение с китайской компанией China Road and Bridge Corporation (CRBC), которая займется реконструкцией инфраструктуры.



Одним из ключевых элементов модернизации является повышение категории светосигнального оборудования до третьей категории, что обеспечит бесперебойную работу аэропорта в любых погодных условиях.



После завершения работ в "Манасе" аналогичные работы будут проведены и в международном аэропорту "Ош".



