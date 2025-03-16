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Российская нефть может стать сильным козырем Трампа в его торговой войне с соседями
01:50 17.03.2025

Российская нефть станет оружием Трампа

Ольга Самофалова
16.03.2025

США намекают, что, как только переговоры по украинскому вопросу получат положительный импульс, они начнут снимать санкции с России, а если процесс застопорится, то Москва может огрести самые жесткие санкции. Впрочем, санкции вряд ли будут какие-то новые. Что могли, уже ввели, остальное слишком больно для самих себя. Поэтому ужесточить они могут скорее лишь уже существующие ограничения.

Например, могут не продлить иностранным компаниям лицензию, которая разрешает им переводить деньги в российские подсанкционные банки, в том числе для расчетов за углеводороды. Срок действия такой лицензии как раз истек 12 марта 2025 года, и, как оказалось, Трамп ее не продлил. Вряд ли это случайность. Возможно, американский президент демонстрирует силу, чтобы укрепить собственные переговорные позиции.

Однако рано или поздно стороны придут к договоренностям, и тогда снятие санкций неизбежно. В США уже заговорили об отмене санкций в нефтяной сфере. Вероятно, они будут сниматься не сразу скопом, а пошагово: за каждый новый прогресс в переговорах - смягчение очередной порции санкций.

В числе первых напрашивается снятие финансовых ограничений при покупке-продаже российской нефти. США, как правило, санкции не отменяют юридически, они их как бы замораживают - например, вводят вот такие лицензии, разрешающие вести деятельность с компаниями, попавшими под санкции так, словно никаких санкций и не было.

Разрешение финансовых операций на покупку-продажу углеводородов с любыми российскими банкам, конечно, снизит издержки российской нефтяной отрасли. Потому что за любую лазейку приходится доплачивать. Но сохраняющийся экспорт и доходы России говорят о том, что лазейки для обхода каждый раз находятся. Например, переход на оплату экспортно-импортных операций в юанях или рублях или переоформление танкера на новое юрлицо, когда в черный список попадают очередные суда из теневого флота.

Еще один простой шаг, который могут сделать США, - это отменить запрет на экспорт российских углеводородов. Причем это может оказаться выгодным самим Штатам. И вот почему: Вашингтон в 2022 году первым ввел подобный запрет, европейцы - значительно позже. Это и понятно: американцы покупали российскую тяжелую нефть, но в очень скромных объемах, в отличие от европейских НПЗ.

Однако на этот раз США могут серьезно нарастить закупку российского черного золота. Дело в том, что тяжелая российская нефть отлично подходит для американских НПЗ. В отличие от их собственной сланцевой нефти. Такой вот парадокс: мировой лидер по производству нефти - США вынуждены экспортировать американскую легкую нефть, а для своих собственных нефтеперерабатывающих заводов закупать импортную тяжелую. Раньше американцы справлялись за счет импорта тяжелой нефти из Ирана, Венесуэлы, Канады и Мексики. Однако они умудрились рассориться со всеми этими странами и не только их лишили доходов, но и себя - поставок нефти.

Иранская нефть давно под санкциями, и, учитывая поддержку Штатами Израиля, вряд ли ситуация сдвинется с мертвой точки. С Венесуэлой были подвижки осенью прошлого года, но с приходом Трампа, судя по всему, гайки снова закручиваются. Недавно у американской Chevron отобрали лицензию на работу в этой стране. После этого вряд ли стоит ждать потепления отношений и поставок венесуэльской нефти в США.

Уже в этом году по полной огребли Канада и Мексика, которые пытаются еще трепыхаться под давлением Трампа. Но если надо будет, американский президент вполне может их дожать и перекрыть поставки канадской и мексиканской нефти. В этом случае снятие запрета для российской нефти будет гарантировано. Таким образом, российская нефть неожиданно превратится в сильное оружие Трампа в его торговой войне с соседями. Главное для хозяина Белого дома - найти правильный момент для такой многоходовки: когда одним выстрелом убиваешь сразу даже не двух, а трех зайцев: и мексиканцев с канадцами на место ставишь, и плюшку России за положительные итоги переговоров выдаешь, и собственный рынок бензина спасаешь от резкого дефицита со взрывным ростом цен на заправках.

Когда придет время высокого уровня взаимопонимания по мирному соглашению России и Украины, свободу также могут получить танкеры, которые ранее попали в черный список США. А Индия и Китай будут без страха приобретать доставляемую ими российскую нефть. Это снизит издержки российских нефтяников, так как фрахт нефтяных танкеров подешевеет. Теневой флот отличается более дорогими услугами перевозки, потому что владельцы рискуют попасть под санкции. С другой стороны, их бизнес более высокодоходный, чем у владельцев обычных танкеров.

А вот до снятия ценового потолка дойдет, скорее всего, в последнюю очередь. Потому что введено оно было не только США, а всеми странами G7. При этом попытки поднять потолок, чтобы облегчить ситуацию России, не сработают. Только отмена этого ограничения выведет из тени танкерный флот. Пока потолок цены существует как факт, вне зависимости от его уровня расходы на перевозку нашей нефти будут выше, чем по рынку.

Не в первых рядах повестки будут стоять и отмена запрета на поставки энергетического оборудования в Россию, а также на оказание нашей стране нефтесервисных услуг.

Снимут ли США эти санкции вообще когда-нибудь? Это очень интересный вопрос, потому что от него напрямую зависит будущее нефтяной и газовой отрасли России. Даже если Дональд Трамп хочет добиться мира на Украине, то это никак не мешает ему не хотеть видеть будущую Россию сильным нефтегазовым игроком. Во-первых, американский СПГ - прямой конкурент российскому газу, и совсем незачем давать оппоненту возможность расти и укреплять свое влияние в Европе и в мире. Во-вторых, российские нефть и газ помогают куда более опасному для США рыночному сопернику - Китаю. Поддерживать Россию в росте добычи ее нефти и газа точно не в долгосрочных интересах Северной Америки.

Источник - РИА Новости
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742165400


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