Хуситы атаковали авианосец США в ответ на нападение на Йемен

02:00 17.03.2025

Йеменское шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" атаковало авианосец США Harry Truman в Красном море. Об этом сообщил представитель вооруженных сил хуситов движения вечером 16 марта.



Как уточняется, удар стал ответом на агрессию США - в ночь на 16 марта американские ВВС нанесли 47 ударов по столице Йемена Сане и по семи провинциям страны. Погибли десятки человек.



"Вооруженные силы провели качественную военную операцию по уничтожению американского авианосца "USS Harry Truman" и его боевых кораблей в северной части Красного моря, применив 18 баллистических и крылатых ракет, а также беспилотник в ходе совместной операции, проведенной ракетными войсками, а также военно-воздушными силами и военно-морскими силами", - говорится в сообщении ВС хуситов.



В заявлении также говорится, что движение продолжит наносить удары по всем американским военным кораблям в Красном и Аравийском морях в ответ на агрессию против Йемена. Кроме того, хуситы намерены блокировать проход судов, связанных с Израилем, до тех пор, пока не прекратиться блокада сектора Газа.



Как сообщал REX, 15 марта президент США Дональд Трамп отдал приказ атаковать Йемен.



Более 50 человек погибли и почти 100 человек получили ранения в результате авиаударов, нанесенных по населенным пунктам Йемена ВВС США. Данные привел в соцсети представитель министерства здравоохранения правительства хуситов.



"Число погибших составило 53, из них пятеро детей и две женщины. Число раненых достигло 98-ми, среди них девять детей и девять женщин", - говорится в сообщении.



Как сообщал REX, хуситы 16 марта сообщили, что ВВС США нанесли 47 авиаударов по столице Йемена Сане и по семи провинциям страны.