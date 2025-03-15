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CNN: Товары с надписью "Сделано в России" стали новым трендом в Китае
02:55 17.03.2025

CNN
США

Товары с клеймом "сделано в России" - последний писк в Китае
CNN: российские сладости и мед пользуются большим спросом в Китае

Китай переживает "дикий" рост популярности магазинов, торгующих товарами российского производства, сообщает CNN. Печенье, мед и шоколад особенно нравятся китайцам. Они нахваливают продукты под маркой "Сделано в России" за полезность, натуральность и высокое качество.

Витрины магазинов убраны белым, синим и красным, а на потолке бок о бок висят китайские и российские флаги. У входа покупателей встречают русские матрешки размером по пояс. Полки заставлены самыми разнообразными российскими товарами - от шоколада и печенья до меда и водки.

В Китае набирают популярность магазины товаров российского производства. Скорость, с которой они множатся, изумляет даже местных жителей, и в китайских социальных сетях гадают, отчего эти магазины возникли словно в одночасье.

За последние годы по всей стране таких магазинов открылись тысячи. Предприниматели воспользовались расположением китайской общественности к России и углубляют торговые связи между Пекином и Москвой с 2022 года, когда Владимир Путин ввел войска на Украину.

Китай бросил пострадавшей от санкций российской экономике спасательный круг, а двусторонняя торговля год за годом била рекорды. Вообще, в китайском импорте доминируют российская нефть, газ и уголь, однако российские продукты питания - в частности мороженое, сладкое печенье и сухое молоко - также пользуются спросом.

Китайские предприятия не упускают своей выгоды.

По данным Китая, с 2022 года зарегистрировано более 2 500 новых компаний, специализирующихся на российских товарах, причем почти половина из них - только за прошлый год. По данным реестра предприятий, по состоянию на этот месяц около 80% новых фирм, поспешивших нажиться на недавнем ажиотаже, продолжали работу.

Большинство этих компаний зарегистрированы в Хэйлунцзяне - северо-восточной провинции на границе с Россией, хотя за последние два года постепенно расширяют географию.

Помимо морепродуктов и сельскохозяйственных товаров, которые составляют основу китайского импорта продовольствия из России, внимание потребителей также привлекли шоколад, печенье и сухое молоко под рекламным брендом "Сделано в России".

Однако ошеломляющий рост числа магазинов - "дикий", по выражению китайских СМИ - заронил сомнения в подлинности продукции. В ходе дальнейших расследований журналисты и блогеры выяснили, что часть товаров под российским брендом на самом деле произведена в Китае, и в результате власти приняли жесткие меры против ложной маркировки и рекламы, вводящей клиентуру в заблуждение.

Больше всего по вкусу

В феврале на полке магазина российских товаров в центре Пекина аккуратными рядами стояли конфеты, печенье и сухое молоко - одни из самых популярных товаров.

"Лучше всего разбирают русский мед - это хит продаж. И шоколад - чистый, без примесей. Они все очень высокого качества", - сказала продавец, отметив широкий ассортимент шоколада.

На заднем плане громкоговоритель зазывал покупателей, нахваливая российские продукты за "полезность, натуральные ингредиенты и высокое качество".

"Это не только платформа для продажи российских продуктов, но и витрина для русской культуры и национального очарования", - гласит рекламный слоган.

Турист из северной провинции Шаньси по имени Лян Цзинхао сказал, что магазинов российских товаров у него на родине много. "Россия - очень хорошая страна с огромной территорией и богатая ресурсами, а русские - очень дружелюбный народ", - сказал он.

20-летняя Су только с сентября прошлого года открыла целых три магазина русских товаров в Пинляне, небольшом городе в северо-западной провинции Ганьсу.

"Китай и Россия поддерживали довольно теплые отношения в последние годы, и лично я очень хорошо отношусь к России как к стране", - сказала она.

В магазинах Су также продаются товары из Шри-Ланки и Австралии, но они не пользуются таким спросом. "Мне кажется, что российские товары больше подходят местным вкусам и запросам", - сказала она.

Официальная поддержка

Пока Путин ведет свою изнурительную спецоперацию на Украине, Китай и Россия сблизились как никогда прежде и ускорили давно наметившуюся тенденцию, обусловленную общей враждебностью к США и единой целью - дать отпор мировому порядку под началом Вашингтона.

Россия и ее лидер-автократ пользуются горячей поддержкой среди китайской общественности.

В опросе, опубликованном в прошлом году Центром международной безопасности и стратегии при пекинском университете Цинхуа, 66% респондентов выразили "крайне благоприятное" или "весьма" благоприятное" отношение к России. Напротив того, около 76% признались в "неблагоприятном" отношении к США.

По данным китайских государственных СМИ, мода на товары российского производства зародилась в начале 2022 года.

Всего через несколько дней после того, как российские танки заехали на соседнюю Украину, в китайских социальных сетях "завирусился" "Российский национальный павильон" - интернет-магазин при поддержке посольства России. Клиентура бросилась скупать все - от конфет до пакетированного чая. Как явствует из репортажей китайских СМИ, только за первые три дня было потрачено почти шесть миллионов юаней (826 000 долларов).

В коротком ролике представитель российского бизнеса всячески превозносил "крепкую дружбу" и хвалил "старых китайских друзей" в "сложной и переменчивой международной ситуации".

По данным российского государственного информационного агентства Sputnik, к апрелю 2023 года более 300 московских компаний обосновались на китайских платформах электронной торговли, включая Taobao и JD.

В следующем году в Шэньяне и Даляне, двух крупнейших городах провинции Ляонин на северо-востоке Китая, впервые состоялся фестиваль-ярмарка "Сделано в России". Мероприятие было организовано Российским экспортным центром - государственным институтом развития - при поддержке Москвы и местных властей.

В недельном мероприятии приняли участие более 150 российских компаний, продав китайским потребителям товаров на сумму 2,3 миллиона долларов очно и по интернету, сообщает Sputnik. С тех пор было проведено еще три таких ярмарки, в том числе в юго-западном мегаполисе Чэнду.

Российский экспортный центр авторизовал восемь официальных розничных магазинов в Китае под брендом "Российский национальный павильон". Однако на фоне растущего спроса на российскую продукцию эти торговые точки не идут ни в какое сравнение с тысячами неофициальных магазинов.

Пристальное внимание и нарекания

По мере роста популярности неофициальные магазины чаще обращают на себя внимание китайских потребителей и СМИ, особенно из-за качества и подлинности продукции.

В конце прошлого года китайские покупатели жаловались в социальных сетях, что некоторые продукты - судя по этикеткам, якобы российские - на самом деле произведены в Китае и других странах, в том числе в Малайзии.

В репортаже государственного информационного агентства Jiemian News выяснилось, что значительная часть продуктов питания из магазинов российских товаров (включая хлеб, колбасу и сухое молоко) в действительности производится на фабриках на северо-востоке Китая.

Российские блогеры, работающие в Китае, поспешили разоблачить подделку на Douyin - китайской версии TikTok. "Никогда таких в России не видел. Вся упаковка явно поддельная", - сказал российский пользователь Douyin. "В России ничего подобного нет", - вторил ему другой из магазина в Шанхае, держа в руках упаковку сосисок. На заднем плане раздавался голос продавца, который просил не снимать.

Посольство России в Китае также высказалось и предостерегло китайских покупателей от подделок, замаскированных под российские товары. "Зачастую такие товары не соответствуют требованиям по качеству и отличаются от производимых в России аналогов, хотя на упаковке используются русские слова для имитации российского происхождения", - говорится в его заявлении.

После волны возмущения надзорные органы в Шанхае в два этапа проверили в общей сложности 47 магазинов российских товаров. Семь из них они обвинили в том, что они ложно рекламируют себя как "национальные павильоны" и обманом внушают покупателям, будто пользуются государственной поддержкой. Другие же создавали "крайне обманчивое впечатление" о происхождении своей продукции, заявили надзорные органы после январской проверки.

Некоторые магазины закрыли сразу же, тогда как другие лишь оштрафовали и обязали четче маркировать товары отечественного производства. Вскоре аналогичные проверки провели и другие города.

Несмотря на споры и нарекания, популярность российских товаров такова, что магазинов в Китае открывается все больше, в том числе официальных.

Российский экспортный центр в феврале заявил, что до конца года совместно с китайскими партнерами планирует открыть по всей стране до 300 магазинов.

На прошедшей в этом году в Шэньяне ярмарке-фестивале "Сделано в России" генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина дала совет, как отличить настоящую продукцию от подделок.

На упаковке подлинных товаров имеется клеймо "Сделано в России" в виде голубя, при этом четко обозначена страна происхождения, объяснила она.

"Мы искренне надеемся, что все китайские потребители смогут приобрести подлинную высококачественную продукцию российского производства", - заключила Никишина.

Авторы: Фред Хэ (Fred He), Нектар Ган (Nectar Gan), Марк Стюарт (Marc Stewart), Юн Сюн (Yong Xiong). Статья написана при участии Марты Чжоу.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742169300


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