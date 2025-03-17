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На пути в Самарканд: в Брюсселе подбирают ключи к Центральной Азии, - Рустам Масалиев
03:18 17.03.2025

На пути в Самарканд: в Брюсселе подбирают ключи к Центральной Азии

Рустам МАСАЛИЕВ
17.03.2025

С приходом к власти в США Дональда Трампа ситуация на мировой внешнеполитической арене начинается складываться более чем занятно. Вашингтон, объявив о приостановке финансирования государств Центральной Азии устроителем "цветных революций" агентством USAID*, в данный момент полностью сконцентрировал свое внимание на российско-украинском конфликте.

И тут же на политическом небосклоне сразу замаячили новые "звезды", желающие подмять под себя Центральную Азию и тем самым скорректировать свой статус второстепенного игрока в регионе.

Нетрудно догадаться, что речь идет о Европейском союзе, который спит и видит, как, вбивая клин в отношения между Москвой и Центральной Азией, продавить здесь соблюдение санкционного режима, завладеть богатой ресурсной базой "пятерки", а также заодно развить Транскаспийский транспортный коридор в рамках стратегии ЕС "Global Gateway".

Как мы недавно писали, Центральная Азия является настоящей кладовой различных природных ископаемых, в том числе редкоземельных металлов. Например, на территории Таджикистана содержатся месторождения цинка, свинца, молибдена, вольфрама, меди, золота, серебра, урана, висмута, железа, а по запасам угля государство занимает ведущее место в регионе с общими запасами около 4 млрд тонн, из которых 80% относится к коксующимся.

В Кыргызстане ведется разработка залежей золота, ртути, сурьмы, олова и вольфрама. Узбекистан занимает четвертое место в мире по запасам золота и входит в число лидеров по залежам урана, также здесь имеются месторождения газа, меди, цинка, фосфатов.

Туркменистан обладает порядка 10% мировых запасов природного газа (четвертое место в мире и самое большое газовое месторождение на суше – Галкыныш) и располагает залежами нефти, серы, свинца, йода, брома.

Особое место в Центральной Азии занимает Казахстан, который представляется коллективному Западу в качестве самого лакомого куска из-за наличия крупного месторождения нефти, а также урана (около 40% от всего объема добычи в мире), что в условиях противостояния с Москвой в сфере энергетики приобретает стратегический характер.

Все бы ничего, если бы стройный хор ЕС не нарушила одна отдельно взятая страна, пока еще остающаяся кандидатом на вступление в Европейский союз, а именно – Турция. Анкара, которую свыше полувека, аж с 1999 года не берут в ЕС, внезапно заявила о том, что "либеральная демократия, считавшаяся самой привлекательной идеологией прошлого века, переживает серьезный кризис".

Так, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, обратившись к лидерам Евросоюза, будучи возмущен телефонным разговором между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, отметил, что политический вакуум в Европе постепенно начинают заполнять "крайне правые демагоги", вследствие чего ЕС необходима "новая жизненная линия" и помочь в этом европейскому сообществу может исключительно (о, чудо!) Турция.

По его словам, "только Турция способна вывести Европейский союз из тупика – от обороны до политики и международного влияния". Он также связал преодоление демографического кризиса в Европе с возможным вступлением Турции в состав ЕС, назвав такое развитие событий "решающим фактором для возрождения Европы".

Таким образом, амбициозному турецкому лидеру оказывается недостаточно "царства" в виде Центральной Азии под эгидой общего тюркского мира с созданием армии "Великого Турана", вот он и решил, что может "вытащить со дна" саму Европу или, по крайней мере, прислониться к ней в продавливании собственных целей в регионе.

К слову, опрос, проведенный в ноябре-декабре 2024 года различными социологическими агентствами по заказу Европейского совета по международным отношениям в 14 странах Европы (Германии, Франции, Италии, Польше, Португалии, Испании, Дании, Эстонии, Румынии, Болгарии, Венгрии, а также в Украине, Швейцарии и Великобритании), показывает, что "средняя температура по больнице" не радует. В целом в Европе называют ЕС мировой державой 42% респондентов, а не считают его таковой – 43%. При этом более 50% граждан Болгарии, 46% швейцарцев, 41% французов, 40% румын и около 40% поляков вообще полагают, что в ближайшие 20 лет ЕС распадется. В целом по Европе число таких "ждунов" составляет 37%, тогда как 51% считает распад ЕС маловероятным.

Однако, несмотря на неутешительные для евробюрократов социальные опросы европейских граждан, Брюссель не желает никаких турецких "спасителей" и предпочитает не отклоняться от заранее разработанного плана в отношении Центральной Азии без привлечения каких-либо сторонних государств.

В частности, сейчас все его мысли прикованы к предстоящему 3-4 апреля первому саммиту ЕС – Центральная Азия, который намечено провести в Самарканде под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиеева при участии президентов Европейского совета Антониу Кошты и Европейской комиссии – Урсулы фон дер Ляйен, а также лидеров Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Как высокопарно отмечается на сайте представительства Европейского союза в Туркменистане, этот саммит "станет ключевой возможностью для ЕС продемонстрировать свой геополитический интерес в углублении двустороннего взаимодействия и расширении регионального сотрудничества с Центральной Азией". Далее по тексту указывается, что отношения между ЕC и Центральной Азией "приобретают все более стратегическое значение".

Со своей стороны, президент Европейского совета Антониу Кошта обозначает, что "мы живем в мире хаоса и фрагментации, где единственным возможным решением для ЕС является укрепление партнерств ради мира и процветания. В многополярном мире необходимо более активное и адресное взаимодействие. Первый саммит ЕС – Центральная Азия укрепит нашу приверженность совместной работе во имя мира, безопасности и устойчивого развития, с полным соблюдением норм международного права".

Нельзя не заметить, что в последние годы евродесант весьма активизировался в направлении Центральной Азии: только в 2022 году состоялось две встречи на высшем уровне с участием казахстанского и кыргызстанского лидеров. Кроме того, прошел ряд министерских встреч, последняя из которых состоялась в Люксембурге в 2023 году, где была согласована совместная дорожная карта по углублению связей между ЕС н Центральной Азией и определены конкретные шаги для расширения межрегионального диалога, включая обязательство провести саммит.

А накануне апрельского саммита ЕС 4 марта в Ашхабаде состоялась министерская встреча представителей Европейского союза и стран Центральной Азии, где стороны обсудили подготовку к помпезному мероприятию. При этом за кадром, естественно, остался аспект влияния российско-украинского конфликта на центральноазиатские государства.

Примечательно, что по каким-то непредвиденным личным причинам на мероприятие не явилась верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, по совместительству – яростный русофоб и внучка эстонского фашиста, которая должна была встретиться с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.

Видимо, перед одиозной мадам сейчас поставили другие "глобальные" цели, связанные с конфликтом Вашингтона и "незалежной". Недаром 2 марта Каллас дала развернутое интервью CBS News, в котором отметила, что "мы были соавторами вместе с Соединенными Штатами резолюции в поддержку Украины. И для нас было неожиданностью, что США внезапно изменили позицию. Я должна отметить, что мы разработали резолюцию вместе с новой администрацией относительно поддержки Украины. Но когда они встретились с русскими, что-то произошло после этого, потому что поведение изменилось... США перестали бороться за свободу, независимость и принципы международного права... Для прочного мира необходимо оказать давление на Россию, чтобы она больше этого не делала".

Но дело, безусловно, не в этом: главный дипломат ЕС очень боится растущей проблемы сохранения единства Европы в деле продления антироссийских санкций в сложившихся условиях, поскольку по-прежнему держать в узде все 27 стран ЕС не так-то и просто. Да и вообще, по ее мнению, неплохо бы использовать 300 млрд евро замороженных российских активов на возмещение ущерба, который Россия нанесла Украине...

Другими словами, становится все более очевидным, что европейские представители впали "в когнитивный диссонанс", поскольку просто не знают, как дальше без Вашингтона продолжать раскручивать русофобскую повестку.

Видимо, они надеются отыграться как раз 3-4 апреля на саммите ЕС – Центральная Азия, стараясь стравить государства региона с Москвой.

Источник - Ритм Евразии
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1742170680


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