ЕС выделит Кыргызстану €5 млн на продвижение гендерного равенства ...

03:35 17.03.2025

17 марта 2025



ЕС выделит €5 млн на поддержку молодежи и прав человека в Кыргызстане



Комиссар ЕС по международному сотрудничеству Йозеф Сикела объявил о запуске новой программы Евросоюза в Кыргызстане. Ее бюджет составляет €5 млн. Об этом сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в КР.



Инициатива, реализуемая в сотрудничестве с ООН, направлена на расширение возможностей молодежных и женских организаций в КР, укрепление института омбудсмена, а также усиление потенциала Агентства по противодействию пыткам.



Программа ориентирована на содействие активному участию молодежи и женщин в общественной жизни, продвижение гендерного равенства и защиту прав человека.