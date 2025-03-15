Казахстан может помочь в строительстве газопровода в Туркменистане

04:13 17.03.2025

15 марта 2025 года



Казахстан может принять участие в строительстве газопровода в Туркменистане. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.



По информации ведомства, нацкомпания QazaqGaz и группа компаний "Туркменгаз" ведут переговоры. Речь идет о совместной реализации проектов строительства магистрального газопровода "Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия".



Также стороны договариваются по вопросу освоения месторождения Галкыныш (Туркменистан).



Ранее LS сообщал, что Казахстан хочет импортировать газ из двух стран.