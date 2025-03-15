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|Казахстан может помочь в строительстве газопровода в Туркменистане
04:13 17.03.2025
15 марта 2025 года
Казахстан может принять участие в строительстве газопровода в Туркменистане. В министерстве энергетики озвучили LS подробности.
По информации ведомства, нацкомпания QazaqGaz и группа компаний "Туркменгаз" ведут переговоры. Речь идет о совместной реализации проектов строительства магистрального газопровода "Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия".
Также стороны договариваются по вопросу освоения месторождения Галкыныш (Туркменистан).
Ранее LS сообщал, что Казахстан хочет импортировать газ из двух стран.