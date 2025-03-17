Кыргызстан более четверти импорта оплачивает в юанях

12:08 17.03.2025

Кыргызстан оплачивал юанями 27% импорта в третьем квартале 2024 года



17 марта 2025



Tazabek - Кыргызстан оплачивал юанями 26,7% импорта товаров и услуг в третьем квартале 2024 года. Такие данные опубликовал отдел финансовой статистики Евразийской экономической комиссии.



Доля доллара США в платежах за импорт составила 42,7%, российского рубля - 16,2%, евро - 11,7%.



У Казахстана валютная структура оплаты за импорт состояла из: долларов США - 48,6%, российских рублей - 27,9%, евро - 20,2%, юаней - 1,4%.