О курултае. Президент Казахстана взял на себя ответственность за принятие непопулярных решений - перевел стрелки на себя, - Данияр Ашимбаев

12:44 17.03.2025

О курултае

Д.Ашимбаев: Токаев высказался по огромному спектру вопросов, причем первым делом по двум наиболее острым дискуссиям - по налоговой реформе и по часовому поясу. Президент, видимо, счел, что авторитета правительства не хватает для продвижения этих идей и решил завершить дискуссию, взяв на себя политическую ответственность за принятие этих непопулярных решений, так сказать, перевел стрелки на себя



Данияр Ашимбаев, 15 марта



Вчерашнее выступление президента на заседании Национального курултая разошлось на цитаты. Токаев высказался по огромному спектру вопросов, причем первым делом по двум наиболее острым дискуссиям - по налоговой реформе и по часовому поясу.



Токаев, видимо, счел, что авторитета правительства не хватает для продвижения этих идей и решил завершить дискуссию, взяв на себя политическую ответственность за принятие этих непопулярных решений, так сказать, перевел стрелки на себя.



Понятно, что ревизии реформы часового пояса в среднесрочной перспективе не будет, а налоговая реформа будет реализована в версии, озвученной правительством.



Министры продвигали их достаточно "смело", чего от них требовал президент, но не смогли обеспечить вокруг них общественной консолидации. Теперь Токаев смело связал эти реформы с своим политическим авторитетом.



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Позиция президента по исторической науке и ее роли в идеологической работе требует отдельного изучения.



Токаев высказал ряд разумных соображений, идущих вразрез с чрезмерно этноцентричным подходом, культивируемым "фольк-историками", как в науке, так и в социальных сетях.



Токаев признал, что есть и не менее гениальные нации, хотя и обозначил сочетание уникальности и универсальности казахского народа. Его волнует баланс между важностью номадической цивилизации и ее культурным кодом с одной стороны и риском чрезмерной архаизации общественных отношений - с другой.



Особенно было подчеркнуто, что прошлое не должно рассматривается "через призму исторических обид", а месседж касательно ущербности однобокого освещения советского прошлого был сформулирован предельно жестко.



Правильный и объективный подход к истории (и не только древней), отказ от ее глупого очернения в угоду конъюнктурным задачам - это искусство, которому нужно учить и учить, "иначе, как сказал Токаев, мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями".



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Токаев, говоря об идеологических вопросах, вернулся к многим тезисам и поручениям, которые давал в последние годы. Речь идет об ономастике, наградном деле, религии, воспитательной работе, ценностям, духовности. Возникает впечатление, что Токаев недоволен тем, как эти вопросы решаются и продвигаются в общественное мнение. Президент использовал очень специфические слова для оценки некоторых сфер ("непотребные", "непристойные").



Возникает явный дефицит на своего рода "азбуку" ценностных ориентиров - что такое "хорошо" и что такое "плохо".



Токаев одобрил проект Концепции внутренней политики, который и будет таким сводным видением.



Нужно понимать, что, как говорит Токаев, "важнейшая миссия религии – консолидация нации". И это требует модернизации как религиозных норм и правил для приведения их в соответствии с актуальным требованиями и жизни, и цивилизационного развития, так и с традиционным мировоззрением социума.



Проблема не только в радикальных течениях, но и в том, что нынешнее духовенство и паства не понимают значения задач социокультурной модернизации.



А развитие, стремление к совершенству, высокий уровень нравственности, чистоты являются приоритетами президента.