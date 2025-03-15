Между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли. Список исключений

12:53 17.03.2025

Режим свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном не будет действовать для 30 товаров

В их числе - автомобили, табачная продукция, драгоценные металлы и ювелирные изделия.



Как ранее писал Spot, с 25 февраля между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли.



В его рамках были взаимно отменены таможенные пошлины на товары, производимые в двух странах, за некоторыми исключениями. Их список обозначается в протоколе, который правительства двух стран подписали в Ташкенте в июле 2024 года.



Список изъятий из режима свободной торговли включает 30 позиций:



белый сахар (код ТН ВЭД 1701 99);

минеральные и газированные воды (2201);

подслащенные воды и безалкогольные напитки (2202);

солодовое пиво (2203);

натуральные виноградные вина (2204);

вермуты и другие вина с растительными и ароматическими добавками (2205);

сидр и другие сброженные напитки, их смеси, а также смеси с безалкогольными напитками (2206);

спирт этиловый концентрацией 80 об. % и более (2207);

спирт этиловый концентрацией до 80 об. % (2208);

табачное сырье и отходы (2401);

сигареты, сигариллы, сигары (2402);

промышленно изготовленный табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции (2403);

продукция, содержащая табак, никотин и их заменители, для вдыхания без горения (2404);

серебро порошковое, необработанное или полуобработанное (7106);

недрагоценные металлы, плакированные серебром (7107 00 0000);

золото (7108);

недрагоценные металлы и серебро, плакированные золотом (7109 00 0000);

платина (7110);

металлы, плакированные платиной (7111 00 0000);

отходы и лом драгметаллов или металлов, плакированных драгметаллами (7112);

ювелирные изделия и их части (7113);

изделия золотых или серебряных дел мастеров (7114);

прочие изделия из драгметаллов и металлов, плакированных драгметаллами (7115);

запонки и заколки из недрагоценных металлов (7117 11);

прочая бижутерия (7117 19);

монеты (7118);

автобусы для 10 и более человек (8702);

легковые автомобили (8703);

грузовые автомобили (8704);

автомобили специального назначения (аварийные, автокраны, бетономешалки, пожарная и уборочная техника и т. д.) (8705).



В протокол по согласию сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые будут оформляться отдельными протоколами. Документ оформляется на неопределенный срок и прекращает действие через 6 месяцев после получения одной из сторон уведомления о намерении разорвать его с другой стороны.



Ранее Spot писал, что Узбекистан увеличил сбор за въезд для грузовиков из Туркменистана.