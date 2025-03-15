|Между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли. Список исключений
12:53 17.03.2025
Режим свободной торговли между Узбекистаном и Туркменистаном не будет действовать для 30 товаров
В их числе - автомобили, табачная продукция, драгоценные металлы и ювелирные изделия.
Как ранее писал Spot, с 25 февраля между Узбекистаном и Туркменистаном начал действовать режим свободной торговли.
В его рамках были взаимно отменены таможенные пошлины на товары, производимые в двух странах, за некоторыми исключениями. Их список обозначается в протоколе, который правительства двух стран подписали в Ташкенте в июле 2024 года.
Список изъятий из режима свободной торговли включает 30 позиций:
белый сахар (код ТН ВЭД 1701 99);
минеральные и газированные воды (2201);
подслащенные воды и безалкогольные напитки (2202);
солодовое пиво (2203);
натуральные виноградные вина (2204);
вермуты и другие вина с растительными и ароматическими добавками (2205);
сидр и другие сброженные напитки, их смеси, а также смеси с безалкогольными напитками (2206);
спирт этиловый концентрацией 80 об. % и более (2207);
спирт этиловый концентрацией до 80 об. % (2208);
табачное сырье и отходы (2401);
сигареты, сигариллы, сигары (2402);
промышленно изготовленный табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции (2403);
продукция, содержащая табак, никотин и их заменители, для вдыхания без горения (2404);
серебро порошковое, необработанное или полуобработанное (7106);
недрагоценные металлы, плакированные серебром (7107 00 0000);
золото (7108);
недрагоценные металлы и серебро, плакированные золотом (7109 00 0000);
платина (7110);
металлы, плакированные платиной (7111 00 0000);
отходы и лом драгметаллов или металлов, плакированных драгметаллами (7112);
ювелирные изделия и их части (7113);
изделия золотых или серебряных дел мастеров (7114);
прочие изделия из драгметаллов и металлов, плакированных драгметаллами (7115);
запонки и заколки из недрагоценных металлов (7117 11);
прочая бижутерия (7117 19);
монеты (7118);
автобусы для 10 и более человек (8702);
легковые автомобили (8703);
грузовые автомобили (8704);
автомобили специального назначения (аварийные, автокраны, бетономешалки, пожарная и уборочная техника и т. д.) (8705).
В протокол по согласию сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые будут оформляться отдельными протоколами. Документ оформляется на неопределенный срок и прекращает действие через 6 месяцев после получения одной из сторон уведомления о намерении разорвать его с другой стороны.
Ранее Spot писал, что Узбекистан увеличил сбор за въезд для грузовиков из Туркменистана.