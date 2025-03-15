Назначены новые начальники УВД Хорезмской и Андижанской областей Узбекистана

13:28 17.03.2025

Абдумажид Шермухамедов, бывший руководитель УВД Юнусабадского района Ташкента, возглавил УВД Хорезмской области. Начальником УВД Андижанской области назначен Санжар Джабаров, ранее руководивший УВД Сырдарьинской области.



Полковник Абдумаджид Мавлянович Шермухамедов назначен начальником управления внутренних дел Хорезмской области. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.



С июня 2021 года он работал руководителем управления координации деятельности ОВД Юнусабадского района Ташкента, а ранее был начальником управления финансового и материально-технического обеспечения ГУВД столицы.



Предыдущий начальник УВД Хорезмской области Равшан Султанходжаев (с августа 2023 года) в начале марта был назначен начальником ГУВД Ташкента.



Полковник Санжар Буранович Джабаров стал начальником УВД Андижанской области, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.



С октября 2022 года он работал главой УВД Сырдарьинской области. До этого был первым заместителем начальника УВД Наманганской области.



На днях бывший начальник УВД Андижанской области Аюбхон Рахматуллаев был назначен первым заместителем министра внутренних дел.



