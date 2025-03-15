О проекте Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года

13:31 17.03.2025

В Администрации Президента рассмотрели проект Национальной программы развития Кыргызской Республики до 2030 года



Председатель Кабинета Министров-Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев провел совещание по обсуждению проекта Национальной программы развития Кыргызстана до 2030 года.



Стратегический документ определит ключевые приоритеты и направления развития государства до 2030 года.



Председатель Кабинета Министров Адылбек Касымалиев отметил важность качественной разработки стратегии, цель которой - обеспечение устойчивого экономического роста, повышение качества жизни граждан и создание условий для процветания будущих поколений.



"Наша главная цель – это повышение благосостояния граждан. Эту цель мы должны достичь через поддержку высокого темпа экономического роста, развитие социальной сферы и человеческого капитала, инфраструктуры, регионального развития и государственного управления", - сказал он.



Адылбек Касымалиев продолжил, что Национальную программу планируется принять до конца марта текущего года. Документ находится на финальной стадии рассмотрения и дополнения.



В ходе заседания участники обсудили ключевые направления проекта. В частности, на основании анализа были сформулированы четыре ключевых направления, которые в совокупности создают прочную основу для долгосрочного развития. В их числе: индустриализация, продвижение и развитие Кыргызской Республики как центра логистики, торговли и финансовых потоков в регионе, лидерство в сельском хозяйстве и туризме, внедрение технологий возобновляемых источников энергии, обеспечение энергетической безопасности и устойчивого развития.



По итогам обсуждений госорганам поручено изучить проект по профильным направлениям и предоставить конкретные предложения.