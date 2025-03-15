МИД России: Фильм "Настоящая боль", получивший "Оскар", врет о Красной армии

13:58 17.03.2025

Фильм, получивший "Оскар", врет о Красной армии



Николай Лахонин, главный советник ДИП МИД России



Ежегодные церемонии вручения наград американской киноакадемии - "Оскаров" - привлекают внимание всего мира. Хочется поговорить [...] о драме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.



Это американский фильм, снятый американцами в первую очередь для американцев и об американцах. Это важно. Картина об исторической памяти в восприятии американских потомков, выживших в холокосте. [...] Картину уже видели миллионы, а после присуждения "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана увидят еще больше. Сценаристы таких произведений закладывают мощнейшие нарративы.



И если они содержат искаженный взгляд на важнейшие события, связанные с нашей страной, мы не можем молчать.



