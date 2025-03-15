 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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МИД России: Фильм "Настоящая боль", получивший "Оскар", врет о Красной армии
13:58 17.03.2025

Фильм, получивший "Оскар", врет о Красной армии

Николай Лахонин, главный советник ДИП МИД России

Ежегодные церемонии вручения наград американской киноакадемии - "Оскаров" - привлекают внимание всего мира. Хочется поговорить [...] о драме "Настоящая боль" режиссера Джесси Айзенберга.

Это американский фильм, снятый американцами в первую очередь для американцев и об американцах. Это важно. Картина об исторической памяти в восприятии американских потомков, выживших в холокосте. [...] Картину уже видели миллионы, а после присуждения "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана увидят еще больше. Сценаристы таких произведений закладывают мощнейшие нарративы.

И если они содержат искаженный взгляд на важнейшие события, связанные с нашей страной, мы не можем молчать.



Что же видит и слышит зритель? Красивые виды Варшавы под музыку Фредерика Шопена, включая сталинскую высотку - Дворец культуры. Тур "о боли, страдании, но и о прославлении" логично начинается от памятника героям гетто - восстанию заключенных жителей в 1943 году. Британский гид особо подчеркивает, что ему важно развеять миф о безропотно шедших на заклание евреях. Западный зритель успешно избавляется от одного заблуждения. И это, безусловно, хорошо. Но при этом даже косвенно не делается попытка объяснить аудитории, почему же на помощь восставшим евреям не пришли их сограждане-поляки из героического Сопротивления.

Зато следующий пункт программы тут же цементирует другой миф. Британский гид на подходе к памятнику Варшавскому восстанию 1944 года заявляет, что "самое странное и страшное было не то, что его подавили немцы (это, наверное, было не очень страшно), а роль, которую сыграли русские". Вот так, походя, без какого-либо контекста продвигается и навязывается ложь о том, что Красная армия не пришла на помощь восставшей Варшаве.

Мы бы, наверное, не стали вообще говорить об этом фильме, если бы не этот возмутительный эпизод. Далее главный герой - внук женщины, выжившей в холокосте, а значит, спасенной Красной армией, зовет группу сфотографироваться у памятника восставшим, которые, по его словам, "воевали с чертовыми русcкими и немцами". Предельно уничижительное и ксенофобское обозначение русских. Вот так, под Шопена, пнул память 600 тысяч советских солдат, погибших в боях на территории современной Польши.

Режиссер решил не углубляться в исторический контекст Варшавского восстания 1944 года, которое не было согласовано с советской стороной и привело к дополнительным жертвам со стороны Красной армии и Войска польского. Значит, и русофобские реплики, и эпизоды фильма были сознательно прописаны в сценарии. Вопрос: кем? На днях режиссер получил от президента Анджея Дуды польское гражданство. Вот и ответ.

Усилиями таких собирательных "британских гидов" (авторов книг, фильмов, лекторов, историков) Красная армия из спасительницы превращается в "оккупанта", случайно зашедшего в Майданек и Аушвиц.

В этом фильме, кстати, эксперт по холокосту в ходе экскурсии по территории Майданека утверждает, что Красная армия тоже именно просто "пришла" (Red Army got to Majdanek). Не было жестоких боев за город Люблин, на окраинах которого расположен Майданек. Не было статьи Константина Симонова "Лагерь уничтожения" в "Красной звезде" 10 августа 1944 года. Не было совместной советско-польской комиссии, изучавшей нацистские преступления в Майданеке и опубликовавшей документальные отчеты о зверствах в лагере, где было уничтожено около 200 тыс. евреев и около 100 тыс. представителей других национальностей.

[...]

Нашим журналистам, авторам восторженных рецензий на подобные "шедевры", желаем более вдумчивой работы над текстами. Рекомендуем смотреть не только на игру актеров, их диалоги, но и на смыслы, которые закладываются сценаристами.

Источник - МИД России
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