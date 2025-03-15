Slovo: Рискованная игра Трампа с Россией. На кону гораздо больше, чем Украина

14:06 17.03.2025 Slovo

Словакия



Все это уже похоже на гоголевские "Записки сумасшедшего"

Slovo: Трамп ведет свою игру с Россией, которая нужна ему, чтобы добиться успеха



Чтобы добиться успеха, Трампу нужна Россия. И он ведет свою игру, причем не на одном игровом поле, пишет Slovo. Предлагая Москве перемирие, США своими действиями лишь подтверждают, что пресловутое перемирие будет использовано против России. А значит, это сигнал ей продолжать военные действия.



Иво Шебестик



В день, когда в Саудовской Аравии встретились делегация Соединенных Штатов Америки с делегацией киевского режима на Украине, чтобы договориться о 30-дневном перемирии, которое также потом предложат России, киевский режим нанес самый мощный удар беспилотниками по гражданским целям на российской территории. Пострадали в том числе жилые дома и парковки с частными автомобилями в Москве.







Этот удар российская сторона восприняла как попытку Киева показать, что России перемирие предлагается все равно с позиций силы. Пока на российское мирное население падали дроны (есть несколько погибших и раненых), в Саудовской Аравии также договорились о возобновлении поставок оружия на Украину и наведения для ракет, летящих на Россию с украинской территории, с помощью американских навигационных систем. А ведь это все действия, прямо противоречащие перемирию.



Все это выглядит больше как какие-то новые гоголевские "Записки сумасшедшего" или прямо как репортаж из психбольницы, в которую опасно быстро превращается западный мир. Вашингтон ведет с Киевом переговоры о перемирии на линии фронта, в воде и в воздухе, что для российской стороны само по себе неприемлемо, так как Москва правильно предполагает, что это еще один западный обман в стиле предыдущих Минских договоренностей. И если Москва правильно считает предложение о перемирии способом дать вооруженным силам киевского режима время на передышку и пополнение сил и арсеналов, то Вашингтон спешит подтвердить это.



Его действия прозрачнее, чем кристальный ручей в лесу. России совершенно ясно говорят: если вы согласитесь на перемирие, оно будет использовано против вас, то есть для укрепления ВСУ. Это напоминает одну шутку. Вот что было бы, если бы в январе или в феврале 1945 года кто-нибудь предложил Сталину перемирие с Германией? Даже несклонный к шуткам Сталин, уже, наверное, валялся бы от смеха под столом. Побежденный враг предлагает перемирие?! И предлагает его еще и с позиций силы! Это уже слишком…



Вооруженные силы киевского режима уже давно в безвыходной ситуации. Экономика страны разрушена, и наполовину обезлюдевшая страна обвешана долгами. Кроме того, от имени украинцев киевский режим подписывает с Соединенными Штатами, а может, и с некоторыми европейскими бывшими колониальными державами договоры о будущем колониальном использовании Украины. В таких обстоятельствах Киев посредством Вашингтона предлагает Москве перемирие, которое сразу связывают с возобновлением американских военных поставок и спутникового наведения ракет американской стороной. Обратно на старт, и это именно в тот момент, когда казалось, что появилась надежда на мир. Нет, такого безумства не придумал бы даже мастер русской сатиры Гоголь, уроженец Украины, кстати. Царская империя, по-видимому, была не столь богата сумасшедшими и сумасшествиями, как современный Запад.



Запад сто раз обманул мечтателя Горбачева и по-своему обвел вокруг пальца и пляшущего, как медведь, Ельцина ("дудкой" ему служил саксофон Билла Клинтона). Правда, Запад обманул и Путина с Минскими договоренностями. Больше ни один русский никогда не поверит ни одному официальному представителю любого государства Запада. Россия может вести с Западом переговоры, может даже о чем-то договориться и подписать соглашение. Но доверять и верить ему она не будет. Удар беспилотниками по мирным жителям в нескольких российских регионах, в том числе в российской столице, в день переговоров Вашингтона с киевским режимом напомнил русским, проживающим недалеко от фронта, что идет вооруженный конфликт и что киевский режим прибегает к террористическим методам. Те, кто в тылу не живет войной и знают о ней только из СМИ, теперь ощутили ее на собственной шкуре. Война и враг пришли к ним домой. Видеть врага по телевизору и видеть врага у себя дома - это, как говорится, две большие разницы. Благодаря огромной площади Россия может вести вооруженный конфликт, но при этом подавляющей части ее территории этот конфликт может и не касаться прямо. Малые государства (но по сравнению с Россией такими могут считаться и Франция, и Германия, и Великобритания) такой возможности лишены. В частности поэтому их правящие фигуры и фигурки заслуживают за их опасную политику громкого протеста со стороны граждан.



Действия врага, который бьет в первую очередь по мирному населению, настраивает общественность против всяких договоренностей с киевским режимом и углубляет и без того глубокое недоверие к Западу и даже к Трампу, первые шаги которого в Белом доме вызывали в России определенные надежды.



Может показаться, что это Вашингтон подал Киеву идею нанести удар беспилотниками по Москве, чтобы дать Путину повод отказаться от перемирия с киевским режимом. Возможно, Дональд Трамп понимает, что Россия хочет гарантий устойчивого мира, а не перемирия для укрепления позиций киевского режима. И если он способен понять российскую позицию, то, по-видимому, Трамп понимает и то, что Россия не может добиться своих целей на Украине иначе, кроме как принудив Киев к безоговорочной капитуляции. А значит, конфликт должен, к сожалению, продолжаться. Россия не хотела конфликта, ее на него вынудили, и вот как ситуация развивается сейчас… Плохо, очень плохо. Возможно (хотя это только предположение), Трамп таким образом дает Москве время отложить переговоры до того момента, когда российская армия полностью освободит Курскую область от ВСУ (зачистка уже ведется быстрыми темпами) и даже взять Красноармейск (украинский Покровск).



Однако Дональд Трамп был бы очень плохим тактиком и военным стратегом, если бы поверил, что Владимир Путин согласится на перемирие с киевским режимом, которое не дает России ни единой гарантии безопасности и не сулит выполнения самых важных российских условий для устойчивого мира. Трамп был бы плохим психологом и политиком, если бы думал, что Россия, в военном и экономическом смысле государство более сильное, приняло предложение, которое можно интерпретировать только как способ укрепить переговорную позицию стороны, проигрывающей все и вся на фронте. Более того, этой проигрывающей стороне грозит катастрофа в экономике, и перспектива у нее одна - стать "до исчерпания ресурсов" колонией Соединенных Штатов Америки или каких-нибудь бывших колониальных держав, которые так и не излечились от жадности. Да и не хотели…



Переговоры представителей киевского режима с делегацией из США, конечно, подняли самомнение Киева, который устами бывшего украинского президента, а ныне (с мая прошлого года) самозванца Зеленского заявил, что Киев никогда не смирится с территориальными потерями в пользу Российской Федерации. Эти высказывания следует воспринимать своеобразно. Этими заявлениями Киев сообщает только одно: он собирается удерживать территории, которые ему достались благодаря большевистскому режиму в Москве вопреки этнической карте. Киев получил под свое управление большие русскоязычные регионы: Донбасс, Одессу, Харьков. Но своими действиями в отношении многомиллионного русскоязычного меньшинства, населяющего эти регионы на протяжении тысячи лет, Киев доказал, что не умеет и не хочет править в мире, безопасности и с уважением к местному населению. Киевский режим, который пришел к власти в результате антиконституционного кровавого путча, а затем запугал оппозицию, упорно старался лишить население национальной идентичности и языка. Или путем дискриминации хотел принудить его к эмиграции из страны.



Таким образом, Киев в более широких масштабах применил старую и никуда не девшуюся антироссийскую тактику прибалтийского образца. Киев счел, а Вашингтон и Лондон, как и евросоюзный Брюссель, утвердили его во мнении, что у России нет сил, средств и смелости воспрепятствовать этой стратегии и что, оказавшись в международной изоляции, столкнувшись с внутренними политическими, этническими и религиозными проблемами, Россия бессильно бросит население Новороссии и Крыма на растерзание Киеву и его спонсорам. Они ожидали, что Россия будет наблюдать за действиями Запада так же беспомощно, как при Ельцине наблюдала за агрессией НАТО против остатков Югославии и за изъятием органов сербов террористами из Армии освобождения Косово в так называемом "желтом доме". Все это происходило на территории подконтрольной так называемым миротворческим силам!



Но за фатальные ошибки из-за глупости, жадности, наивности и "патриотизма" понятого как этническая ненависть потом заплатили не сами путчисты, а украинцы и их страна. И цена эта с каждым часом растет. Судьба Украины как беспомощной колонии ее бывших фальшивых, безжалостных, корыстных и вероломных союзников, пожалуй, вершина этих новых "Записок сумасшедшего" в исполнении Украины, Вашингтона, Лондона, Парижа и Брюсселя. Их написал совсем не писатель-сатирик, а кто-то совсем другой…



Если бы эти упомянутые территории остались под управлением родившегося в результате путча киевского режима, причем "под защитой" каких-нибудь "миротворческих сил", участь этих людей была бы куда ужаснее, чем участь косовских сербов, которые тоже прочувствовали, что это за "защита"! Существует масса жутких свидетельств о том, как на Украине обращались с людьми (не только русскими, но и украинцами), которые не проявили достаточную ненависть к русским и России или даже объявили о желании сепарироваться от Киева.



Шокирующие свидетельства зафиксированы и в Курской области во время оккупации ее частей боевиками киевского режима. Связанные тела мирных жителей, расстрелянных в подвалах жилых домов. Российские требования на эти территории имеют под собой разные причины, но защита местного населения стоит среди них на первом месте. Это защита от структур, которые захватили власть в Киеве незаконным путем и действовали такими методами, какие должны были вызвать на Западе протест и сопротивление. Но нет, напротив! Западу новый киевский режим очень понравился. Точно так же, как Западу безразлично, что творилось и творится с палестинцами и что сейчас происходит в разоренной Сирии, где массово убивают христиан. Избирательное внимание, избирательная правда, избирательная мораль. Ничего, что заслуживало бы одобрение.



Именно эти вещи нужно всегда иметь в виду, когда речь заходит о так называемых территориальных уступках Киеву. Киев не отдает России ничего, Киев только возвращает то, с чем не умел обращаться! Его правящий режим сделал все для того, чтобы население Новороссии решительно отказалось от соседства с Киевом. А Европа должна была понять их лучше, чем жадных американских производителей оружия, алчущих денег налогоплательщиков.



Границы между территорией, из которой в декабре 1917 года сформировали Украинскую Советскую Социалистическую Республику (первое государство со словом "Украина" в названии), и Россией были искусственными и чисто административными. Ленин предполагал, что новая советская система вскоре установится почти на всей территории бывшей царской империи (а это почти на два миллиона квадратных километров больше, чем СССР), и поэтому не предполагалось, что границы между отдельными республиками придется однажды охранять как границу между жизнью и смертью. Большевики тоже сталкивались с западноукраинским национализмом и с тем, что его поддерживают враги России, но считали границу между Россией и Украиной административной. Да и Никите Хрущеву, когда он дарил русский Крым отбитый русскими у турок (как и другие территории, которые Киев получил от большевиков задаром), не пришло в голову, что когда-нибудь Украина может стать плацдармом НАТО для войны с Россией (когда НАТО будет готов, а Россия истощена) и что в Крыму может базироваться американский и британский военный флот. Для Хрущева тоже граница между Украиной и Россией была по сути формальной. Чем-то вроде границы между Чехией и Моравией. При этом Хрущев в свое время сталкивался с бандеровцами. Он бы мог предвидеть проблемы, особенно если бы вспомнил, как в прошлом русские проявляли легкомыслие, неосторожность и недальновидность, а потом горько раскаивались. Большевикам, наверное, и в голову никогда не приходило, что Советский Союз может распасться и что его отдельные республики немедленно получат предложение от Вашингтона и Лондона вступить в Североатлантический альянс и присоединиться к врагам России.



Но это случилось. Понять недавнюю перемену Трампа в украинском вопросе непросто. Политика - дело темное. Нравственность в ней играет минимальную роль. В игре только интересы и цели. И прибыль! Трампу предстоит обсудить с Путиным не только проблему Украины. И игре намного большее. Чтобы добиться успеха дома и в разных частях мира, Трампу нужна российская поддержка или хотя бы невмешательство. Важен вопрос Ирана, Израиля, а теперь еще и Сирии. Конечно, в игре и Арктика, ресурсы, сырье, торговля, торговые пути, проливы, бизнес американцев в России и десятки, а может, сотни других вещей. Добыча полезных ископаемых! Конечно, Трамп хотел бы разобщить Россию с Китаем, и ему также интересны позиция Индии и Бразилии. Разумеется, он думает о своем эго и купает в стыде Байдена, но не Америки. Так что вся правда без остатка до общественности не дойдет. Да и пятая колонна вашингтонских неоконов в ЕС ее боится и скалит на Трампа зубы.



Трампу нужен успех дома, поскольку неоконы хоть и лишились значительной части влияния, но остаются опасными, а Брюссель ожидает, что эра Дональда Трампа в США закончится уже через четыре года и что все вернется в прежнюю колею, по которой Запад несется навстречу гибели, но при этом европейская пятая колонна американских неоконов отлично зарабатывает. Она будет проводить парковые торжества и устраивать барбекю даже на пепелище Европы, быть может, в тени обгоревшей Эйфелевой башни. Что нужно Зеленскому? Выжить и в идеальном случае воспользоваться своим состоянием где-нибудь в гарантированной безопасности. Но западные "союзники" никогда ничего не гарантируют. Зеленский уже давно должен был это заметить.



А что нужно Путину? То же, что и России. Безопасное соседство с Западом. То есть Украина, которая ни в каком смысле не будет инструментом для нанесения вреда России. Может ли Владимир Путин достигнуть этого переговорами с Зеленским? Не может, так как Владимир Зеленский не легитимный глава Украины, чье слово или подпись не имеют никакого правового веса. Кто угодно и когда угодно может оспорить его решения. Тут может скрываться еще один гипотетический смысл решения Трампа резко изменить подход к киевскому режиму. Снова поставлять ему оружие и разведданные, позволяющие снова наносить удары по российскому мирному населению. Тем самым Трамп дает понять Кремлю, что нужно продолжать специальную военную операцию по крайней мере до того момента, как удастся заменить Зеленского на другого человечка. В этой "игре" Дональд Трамп может даже пригрозить Владимиру Путину. Но он знает, что на поле боя Россия однозначно побеждает и что киевский режим даже с западной помощью продержится еще от силы несколько месяцев, может, год. А потом наступит конец. Неизбежно! Россия добьется безоговорочной капитуляции киевского режима, а это, по-видимому, единственный способ получить в лице Украины безопасного соседа.



Украина под управлением какого-то варианта, ответвления или мутации нынешнего киевского режима представляет извечную угрозу для российской безопасности. Украина с Юлией Тимошенко или даже с Петром Порошенко во главе? Без шансов. Половина населения страны выехала или отделилась, оппозицию задушили: часть посадили, а часть запугали. Тогда откуда на Украине возьмется партнер для диалога? Для мирного договора, который стал бы гарантией мира? Но дело не только в партнере и в диалоге с Москвой. Вашингтону Трампа тоже нужен на Украине кто-то, с кем можно говорить и договариваться. То же нужно и объединенной Европе. Правда, судя по всему, она сама не знает, что ей нужно. Поэтому может получить, чего ей совсем не требуется…



"Европа ненавидит славянское племя", - написал в 1876 году в своих записках Ф. М. Достоевский. Враждебность бывших европейских колониальных держав, прежде всего Англии (Великобритании), а также Франции и Германии, которая на протяжении всей истории так и норовила поглотить славянские земли на востоке, не иссякнет никогда. Традиционным врагом России также является Польша, которая на протяжении пятисот лет пыталась, в основном безуспешно, а порой и с трагическими последствиями для себя, одолеть Москву в борьбе за западные области старых русских земель, прежде всего за запад будущей Украины. Даже если бы удалось как-то справиться с нынешней прокси-войной Вашингтона и Лондона против России, которую они ведут с помощью киевского режима, борьба прекратится лишь на время. Враждебность не пропадет. В обостренном виде она сохраняется более ста лет. Нынешняя война была "только" удачным шансом победить Россию. Шанс готовили на протяжении трех десятилетий, и путч в Киеве, образно говоря, позволил излиться желчи этой многовековой ненависти. Военный поезд двинулся и, к сожалению, продолжает движение…



Некоторые обозреватели, кто не поддался западной пропаганде, придерживаются фактов и аргументов, но мало кто перешел Рубикон с простым вопросом: "Что еще мог сделать Путин, кроме того, что сделал?" Был ли у него выбор? Ведь он столько лет просил США и Запад (НАТО и ЕС) начать переговоры о новой архитектуре безопасности, предостерегал от приближения НАТО к российским границам, предупреждал об опасности западного вооружения Украины, которое было неприкрытой подготовкой к войне против России. Однако его слова презрительно игнорировали. Россия вместе с Донбассом была единственной заинтересованной стороной, которая пыталась найти в Минске мирное решение для Украины. Остальные лгали и обманывали. Путин объяснял, требовал, предупреждал, предостерегал, предлагал уступки, варианты выхода, напоминал о последствиях. Все тщетно! Тогда что ему оставалось? Простой вопрос, которым в правящих кругах Запада почти никто никогда не задавался. Он должен был ждать еще много лет и считать погибших на Донбассе? Ему следовало подождать, когда Западу удастся вооружить Украину, обучить ее солдат, профинансировать для войны против России, в которой Украина должна была нанести ей первый удар и ослабить настолько, чтобы Россия не смогла выдержать второй удар - на этот раз от НАТО под его собственным флагом? Так что же было делать Путину? Уговаривать дальше? Доверять тем, кому доверять нельзя? Или ему стоило открыть границы? Пригласить НАТО в Москву за стены Кремля? К себе домой в сад? Может, нужно было вынести из кремлевской сокровищницы царские ценности и рассыпать их перед гостями с Запада на Красной площади? Возьмите, ведь этого вы всегда хотели, хотите и будете хотеть! Что еще ему было делать, если не с огромными сомнениями после восьми лет напрасных попыток договориться мирно начать наконец действовать?



Почти невозможно себе представить, чтобы Владимир Путин согласился на перемирие с киевским режимом. Что будет дальше в этой игре, в которой партии разыгрываются сразу на нескольких досках одновременно, мало кто может предугадать точно. Если перед нами разворачивается договорная игра, в которой игроки заранее договорились о ходах и готовы перед публикой даже изображать удивление, разочарование, печаль и гнев, то тогда это, пожалуй, одна из самых рискованных игр в современной мировой истории. Источник - ИноСМИ

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