ChatGPT сменил китайский маркетплейс Temu среди самых популярных приложений в Узбекистане

14:13 17.03.2025

Китайский маркетплейс Temu, который еще недавно был на вершине популярности в Узбекистане, похоже, теряет свои позиции. Если раньше он уверенно держался в топе самых скачиваемых приложений, то теперь ситуация изменилась. На середину марта 2025 года в Google Play Temu опустился аж на 35-е место, а в Apple Store и вовсе вылетел из топ-50. Для сравнения, всего месяц назад, 10 февраля, этот сервис занимал первую строчку в Play Store и уверенное второе место в App Store.



В последние полгода жители Узбекистана активно качали это приложение, и оно буквально не сходило с лидерских позиций. А вот теперь пальму первенства среди пользователей Android в стране забрал ChatGPT.



Но дело не только в смене предпочтений пользователей. С 1 июля 2025 года в Узбекистане вступит в силу новый закон, который серьезно усложнит жизнь иностранным платформам электронной коммерции. Согласно постановлению Кабинета Министров, принятому еще в конце 2024 года, все такие сервисы обязаны либо зарегистрироваться в стране как налогоплательщики, либо открыть местный филиал. Без этого их деятельность будет считаться незаконной. И похоже, что Temu попал под раздачу раньше, чем ожидалось.



Уже с 20 марта власти решили заблокировать платформу на территории страны, хотя до официального дедлайна еще далеко. Местным жителям советуют больше не заказывать товары через этот маркетплейс и постараться вернуть деньги за те посылки, которые еще не дошли.



Официальные лица объясняют такие меры довольно просто. По их словам, Temu не соблюдает целый ряд местных законов. Речь идет о правилах электронной коммерции, розничной торговли, рекламы, защиты персональных данных, прав потребителей, а также авторских и смежных прав.



В общем, список претензий внушительный. Власти считают, что платформа работает в обход установленных норм, и это стало причиной столь жесткого решения. Жителям Узбекистана теперь придется искать альтернативы, а заодно разбираться с возвратом средств за недоставленные заказы - задача не из простых, учитывая, как много людей пользовались этим сервисом.



Мурад Тешабаев

Корреспондент "UPL.UZ"