 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Южная Корея хочет добывать "редкие" металлы в Монголии
14:27 17.03.2025

Монголия готова на укрепление двустороннего сотрудничества с Южной Кореей в области добычи редких металлов. Такое решение было принято 12 марта по итогам заседания Совместного комитета в Сеуле.

Переговоры в столице Южной Кореи стали продолжением Меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами в феврале 2023 года, в области поставок редких металлов. Во встрече 12 марта приняли участие представители министерств торговли, промышленности и энергетики обеих стран, сообщает сайт sibmix.com.

Монголия обладает богатыми запасами редких металлов и является восьмой по величине производителем молибдена в мире. В связи с этим южнокорейским производителям было бы выгодно вести сотрудничество с монгольской стороной, однако сейчас большая часть месторождений в Монголии находится в неисследованных районах. Отсутствие конкретных данных о запасах и недостаточной инфраструктуры, к примеру, транспортной, сильно затрудняет сотрудничество с Монголией для корейских компаний.

Таким образом, 12 марта Сеул и Улан-Батор обязались развивать сотрудничество по всему циклу - от разведки полезных ископаемых до их разработки, уделяя особое внимание редким металлам с высокой экономической эффективностью. План обеих сторон заключается в том, чтобы уже к ноябрю 2025 года запустить работу корейско-монгольского Центра сотрудничества в области редких металлов (финансируемого за счет официальной помощи Южной Кореи) для использования его в качестве основы для развития корейского бизнеса в сфере добычи полезных ископаемых в Монголии. При этом Центр будет запущен на базе Корейского института наук о Земле и минеральных ресурсов.

Кроме того, обе стороны обязались проводить совместную разведку месторождений ключевых полезных ископаемых на территории Монголии.

Источник - baikal24.ru
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