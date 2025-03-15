Малайзия в Узбекистане будет производить электросамокаты

14:31 17.03.2025

Ожидается, что Малайзия будет производить электросамокаты в Узбекистане



Посол Узбекистана в Малайзии Каромиддин Гадоев встретился с Элейн Там, управляющим директором Pro Events and Marketing Sdn Bhd.



Обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в Узбекистане с участием этой малазийской компании.



Малазийская сторона сообщила, что рассматривает возможность реализации проекта по производству электроскутеров (компактных электромобилей с 3 и 4 колесами) в Узбекистане.



По словам Элейн Там, по предварительным оценкам, годовой объем производства составит 5000 скутеров.



"В будущем есть возможность увеличить их до 10 000, учитывая потенциал экспорта в страны Центральной Азии. Локализация производства скутеров может еще больше улучшить качество услуг по доставке населению Узбекистана", - считает управляющий директор компании.



Зарубежная сторона также выразила готовность к сотрудничеству по внедрению программного обеспечения для проведения медицинской диагностики у людей с использованием искусственного интеллекта в сфере здравоохранения Узбекистана.



По итогам встречи была достигнута договоренность об организации деловой миссии руководства компании в Узбекистан для изучения перспектив реализации обозначенных проектов.