Тревожный миграционный тренд Казахстана: уезжают специалисты, приезжают рабочие

14:35 17.03.2025

Приезжают рабочие, уезжают специалисты: тревожные миграционные тренды Казахстана

Неожиданные факты о миграции в Казахстане.



Жулдыз Жапарова

16.03.2025



Приезжают рабочие, уезжают специалисты: тревожные миграционные тренды Казахстана



В 2024 году Казахстан впервые за девять лет получил положительное миграционное сальдо: в страну приехали 29 282 человека, а уехали 12 732. Разница составила +16 550 человек, что на 15,3% больше, чем годом ранее. Однако за этим стоит неоднозначная динамика. Подробнее на Liter.kz.



Кто приезжает и кто уезжает?



Миграционный поток в основном формируется за счет стран СНГ, сообщают аналитики EconomyKZ. Из них в Казахстан прибыло 81,6% новых жителей, а среди уехавших 74,8% также выбрали страны Содружества.



Среди прибывших преобладают этнические казахи (50,6%), русские (19,8%) и узбеки (5,7%). В то же время страна теряет русских (61,9% уехавших), немцев (13,9%) и казахов (6,2%).



Ситуация выглядит противоречиво: Казахстан принимает преимущественно неквалифицированных рабочих, в то время как покидают его специалисты с высоким уровнем образования.



Мегаполисы против регионов



Еще одна тенденция - усиление внутренней миграции, которая выросла на 47,6%. Главные центры притяжения - Астана (+73 238 человек), Алматы (+36 061) и Шымкент (+9 361). В то же время малые города и регионы продолжают терять население, что усугубляет дисбаланс в развитии страны.



Формально Казахстан получает прирост населения, но его структура вызывает вопросы. Потеря квалифицированных кадров и концентрация людей в нескольких крупных городах создают долгосрочные вызовы для экономики и социальной стабильности.