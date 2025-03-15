Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии. Проект, профинансированный Европейским союзом

14:42 17.03.2025

Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии



Обзор некоторых конкретных результатов проекта "Коридоры наследия Шелкового пути в Центральной Азии - международные аспекты Европейского года культурного наследия", профинансированного Европейским союзом и реализованного ЮНЕСКО с октября 2018 по октябрь 2024.



© UNESCO, 26 июля 2023 - 13 марта 2025



Общее описание



Проект "Коридоры наследия Шелкового пути в Афганистане, Центральной Азии и Иране - международное измерение Европейского года культурного наследия" - это многострановой проект, профинансированный Европейским союзом и реализованный ЮНЕСКО с 1 октября 2018 года по 11 октября 2024.



Целями проекта по Шелковому пути являлись:



1. Развитие потенциала по сохранению материального и нематериального культурного наследия.



2. Повышение осведомленности и продвижение общего культурного наследия Шелкового пути.



3. Использование наследия в качестве основы для устойчивого развития, в том числе путем развития устойчивого туризма, основанного на объектах наследия.



Проект способствовал обмену передовым опытом на Шелковом пути для укрепления общего понимания наследия Шелкового пути как моста между Востоком и Западом, например, путем развития сетевого взаимодействия между национальными музеями, определения тем для официальных туристических маршрутов по коридорам наследия Шелкового пути под единым брендом, улучшения сотрудничества между местными властями, менеджерами по наследию и специалистами по туризму.



Конкретными направлениями деятельности были:



(а). Повышение ценности и продвижение объектов всемирного наследия Шелковыго пути в регионе на местном и международном уровнях.



(б). Создание и укрепление человеческих и институциональных ресурсов путем подготовки кадров, развития потенциала и консультирования по вопросам принятия политических мер, направленных на охрану, популяризацию и управление культурным наследием в качестве движущей силы устойчивого развития и развития устойчивого туризма.



(в). Развитие потенциала в области сохранения объектов всемирного наследия ЮНЕСКО и управления туризмом на них с акцентом на ведущие объекты наследия с возможностью их воспроизведения на других культурных и природных объектах.



(г). Содействие сотрудничеству и созданию сетевого сотрудничества среди основных заинтересованных сторон, занимающихся культурным туризмом в регионе и ЕС.



(д). Улучшение коммуникации в области понимания, сохранения и защиты общего культурного наследия Шелкового пути.



Полный текст

https://www.unesco.org/ru/articles/koridory-naslediya-shelkovogo-puti-v-centralnoy-azii