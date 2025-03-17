 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Навоийской области Узбекистана назначен новый прокурор Абдукахор Муллажанов
15:20 17.03.2025

В Навоийской области назначен новый прокурор

17 марта 2025

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. Старший советник юстиции Абдукахор Муллажанов назначен прокурором Навоийской области. Соответствующий приказ издал генеральный прокурор, передает корреспондент Podrobno.uz.

До назначения на эту должность Муллажанов занимал пост первого заместителя прокурора Ташкентской области.

Напомним, старший советник юстиции Азамат Мирзаев назначен прокурором Ташкентской области.

Источник - Podrobno.uz
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