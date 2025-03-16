Суверенная экономика: Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки

16:04 17.03.2025

Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки



Редакция "Суверенной экономики" подводит итоги уходящего 2024. Олицетворением реалий российского рынка труда в этом году стала профессия курьера. На двухколесном транспорте, а то и на своих двоих, далеко позади они оставили не только представителей рабочих специальностей вроде слесарей, но даже программистов. В условиях, когда любая отрасль трубила о кадровом голоде, в том числе локомотив роста экономики, реальный сектор, занятость почти 1,5 млн человек в сфере доставки была триггером и предметом для дискуссий.



Притом проблема не получила конкретного решения. Разве что со стороны отдельных представителей политического истеблишмента и экспертов. Доставка продолжает вымывать из других профессий кадры. Но мы так и не получили ответа на вопрос, каковы роль и реальный вклад курьеров в российскую экономику. Феномен доставщиков показывает все проблемы трансформации отечественного рынка труда.



