|Суверенная экономика: Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки
16:04 17.03.2025
Профессия года - курьер: довезем еду до клиента, а отечественное производство до ручки
Редакция "Суверенной экономики" подводит итоги уходящего 2024. Олицетворением реалий российского рынка труда в этом году стала профессия курьера. На двухколесном транспорте, а то и на своих двоих, далеко позади они оставили не только представителей рабочих специальностей вроде слесарей, но даже программистов. В условиях, когда любая отрасль трубила о кадровом голоде, в том числе локомотив роста экономики, реальный сектор, занятость почти 1,5 млн человек в сфере доставки была триггером и предметом для дискуссий.
Притом проблема не получила конкретного решения. Разве что со стороны отдельных представителей политического истеблишмента и экспертов. Доставка продолжает вымывать из других профессий кадры. Но мы так и не получили ответа на вопрос, каковы роль и реальный вклад курьеров в российскую экономику. Феномен доставщиков показывает все проблемы трансформации отечественного рынка труда.
Тем временем эксперты прогнозируют грядущий рост электронной коммерции. И здесь есть ряд преимуществ перед традиционной торговлей. В связи с этим будет расти и сфера доставки. Потому что общество привыкло, что ему могут привезти все что угодно на дом, даже когда в этом нет критической необходимости. Работа курьером или таксистом сегодня - не подработка для студента, а основной вид занятости для бывших сотрудников из сфер ЖКХ, строительства и других отраслей.
Нужно ли винить курьерские службы? На первый взгляд, как будто бы и нет. Ведь у нас же на бумаге рыночная экономика. Но если копнуть глубже, то получается, что условия для них куда лучше, чем у того же госсектора или промышленности. Речь идет о режиме самозанятости, которым отдельные представители бизнеса злоупотребляют. Снижение налоговой нагрузки как для работодателей, так и работников отчасти позволяет повышать зарплаты курьеров. Вообще, когда на твой оклад напрямую влияет погода, есть много вопросов. Сложно ведь представить, что учителям будут повышать зарплату, если они пришли на урок в дождь. Поэтому школам, заводам и больницам тяжело конкурировать за кадры со службами доставки, представляющими более "гибкие условия работы" и высокую оплату труда.
Чтобы в 2025 профессиями года вновь не стали курьеры или таксисты, не нужно давить на e-commerce или устраивать гонку заработных плат с ними (все равно не получится выиграть, как показала практика). Надо сделать работу в доставке менее выгодной. И добиться этого можно благодаря более четкому регулированию этого вида деятельности и ограничению работы в ней самозанятых.